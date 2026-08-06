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“ハイジャック”が進行中 バルセロナ、マンチェスター・シティのスターであるロドリのラ・リーガ復帰検討を受け、レアル・マドリーからの“強奪”を画策か
バルセロナ、マンチェスター・シティの至宝獲得を検討か
バルセロナがロドリ獲得に向けた動きを探っており、レアル・マドリーの長年の計画を揺るがす可能性があると、『The Athletic』が報じた。報道によれば、カタルーニャの強豪はすでに選手側の代理人と予備的な協議を行い、カンプ・ノウへの大型移籍の可能性について、財政面およびスポーツ面の条件を話し合ったという。
バルセロナという存在は、この30歳にとって大きな魅力となっている。スペインの直近のワールドカップ制覇をともにした代表チームの仲間8人と再会できるためで、ラミン・ヤマル、ペドリ、ガビといった選手たちは、すでにロッカールームで彼を待っている。
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レアル・マドリー、思わぬ競争に直面
ここ数カ月、シティのスターにとって現実的な移籍先はベルナベウしかないように見えていた。レアル・マドリーは舞台裏で取引成立に向けて動いており、元アトレティコ・マドリーの男にとって個人条件は障害にならないと自信を持っていた。しかし、クラブ間で正式合意に至っていないことで、ジョアン・ラポルタが動く余地は大きく残されている。
シティは高まりつつある騒動を十分に把握しており、報道によればマドリーとの交渉を遅らせるための措置を取っている。ロドリは次第に慎重姿勢を強めており、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーが自分にとって適切なスポーツプロジェクトなのかを疑問視している。
中盤危機がバルセロナに決断を迫る
『ジ・アスレティック』の報道によると、バルセロナが移籍市場で突如として緊急性を高めている背景には、中盤で深刻化する負傷危機がある。フレンキー・デ・ヨングが右ひざ内側側副靱帯の断裂により長期離脱となる見通しの中、クラブにはチームを支える実績十分のワールドクラスのピボーテが不足している。現在のエティハドでの契約を残り12カ月としているロドリは、その究極の解決策とみなされている。
ロドリ本人も自身の将来について率直に語っており、母国復帰への思いをにじませた。「契約は残り1年あるし、いずれ腰を据えて話をしなければならない時が来る」と述べた。さらに、ラ・リーガの強豪からの関心について具体的に問われると、こう付け加えた。「世界最高のクラブからの誘いは断れない」
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タイトルで定義されたレガシー
もしロドリがエティハドを去ることになれば、マンチェスター・シティの近代史において最も多くの栄誉を手にした選手の一人としてクラブを後にすることになる。2019年にアトレティコから加入して以来、通算298試合に出場し、28ゴール32アシストを記録してきた。獲得したタイトルはプレミアリーグ4回、FAカップ2回、リーグカップ3回、そして2023年のチャンピオンズリーグで、決勝ではよく知られるように決勝点も挙げた。
イングランドで成功を収めてきた一方で、ラ・リーガへの思いは、彼が最後に書き上げたい章として残っている。バルセロナの獲得への動きは、収支の均衡を保つために主力資産の売却を必要とする賭けではあるが、永遠のライバルを出し抜いてバロンドール受賞者を手にする機会は、見過ごすにはあまりにも大きな誘惑だ。
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