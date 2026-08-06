もしロドリがエティハドを去ることになれば、マンチェスター・シティの近代史において最も多くの栄誉を手にした選手の一人としてクラブを後にすることになる。2019年にアトレティコから加入して以来、通算298試合に出場し、28ゴール32アシストを記録してきた。獲得したタイトルはプレミアリーグ4回、FAカップ2回、リーグカップ3回、そして2023年のチャンピオンズリーグで、決勝ではよく知られるように決勝点も挙げた。

イングランドで成功を収めてきた一方で、ラ・リーガへの思いは、彼が最後に書き上げたい章として残っている。バルセロナの獲得への動きは、収支の均衡を保つために主力資産の売却を必要とする賭けではあるが、永遠のライバルを出し抜いてバロンドール受賞者を手にする機会は、見過ごすにはあまりにも大きな誘惑だ。