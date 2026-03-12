パーフェクト10：アーリング・ハーランド、リオネル・メッシ、フェデ・バルベルデ＆『レキップ』誌から稀な10点満点を獲得した20選手

完璧な10点を記録した最初の選手は、フランスの若手スター、ソーゼとマルティーニでした。U-21欧州選手権決勝でギリシャと0-0で引き分けた後、レ・ブルーはベサンソンで対戦相手を迎え、輝かしい勝利を収めました。

ソーゼは2得点を挙げて活躍し、マルティーニは素晴らしいセーブを連発してチームのリードを守った。

この2人はその後、輝かしいキャリアを築き上げ、前者はディフェンスとミッドフィールドで500試合以上に出場し、102ゴールを記録しました。マルティーニはオセールでクラブのレジェンドとなり、国際レベルでのシニアサッカーに進んだ後、フランスのゴールキーパーコーチに就任しました。