パーフェクト10：アーリング・ハーランド、リオネル・メッシ、フェデ・バルベルデ＆『レキップ』誌から稀な10点満点を獲得した20選手

フランスのニュースメディアは、パフォーマンス評価における厳格な姿勢で知られる。完璧な評価が下されるほど彼らを感嘆させる選手は稀であり、実際にそれが起これば大きな話題となる。
時にその厳格さが崩れ、完璧なプレーを見せた選手の功績を認めざるを得ない場面もある。GOALが、この最高の栄誉に輝いた20選手を紹介しよう：
フランスのニュースメディアは、パフォーマンス評価における厳格な姿勢で知られる。完璧な評価が下されるほど彼らを感嘆させる選手は稀であり、実際にそれが起これば大きな話題となる。
時にその厳格さが崩れ、完璧なプレーを見せた選手の功績を認めざるを得ない場面もある。GOALが、この最高の栄誉に輝いた20選手を紹介しよう：
完璧な10点を記録した最初の選手は、フランスの若手スター、ソーゼとマルティーニでした。U-21欧州選手権決勝でギリシャと0-0で引き分けた後、レ・ブルーはベサンソンで対戦相手を迎え、輝かしい勝利を収めました。
ソーゼは2得点を挙げて活躍し、マルティーニは素晴らしいセーブを連発してチームのリードを守った。
この2人はその後、輝かしいキャリアを築き上げ、前者はディフェンスとミッドフィールドで500試合以上に出場し、102ゴールを記録しました。マルティーニはオセールでクラブのレジェンドとなり、国際レベルでのシニアサッカーに進んだ後、フランスのゴールキーパーコーチに就任しました。
『レキップ』紙のケチな連中でさえ、サレンコがUSA94で五つ星級の活躍を見せた後、彼に最高の栄誉を与えずにはいられなかった。
サレンコはワールドカップの試合で5得点を挙げた唯一の選手であり、スウェーデン戦での先制ゴールにより、ロシアがグループステージを突破できなかったにもかかわらず、クリスト・ストイチコフと並んでゴールデンブーツ賞を分け合った。
1997/98シーズンのUEFAカップ1回戦でデンマークのオーフスがナントと対戦すると決まった時、オーフスに期待を寄せる者はほとんどいなかった。
しかしデンマークでの第1戦では優勝候補を2-2の引き分けに抑え、第2戦では1-0の勝利をものにした。得点者はトーベン・ピエチニクだったが、真のヒーローはフランス勢を阻んだ驚異的なセーブの数々を見せたウィンドフェルトだった。
悲しいことに、ウィンドフェルトは代表に招集されることはなかった。ピーター・シュマイケルめ！
『レキップ』が再び満点の10点をつけるまでに、実に13年もの歳月を要した。アルゼンチン出身のふわふわした髪の少年が、その空白を埋めたのだ。
これはメッシが絶頂期に重要な試合で圧倒的な存在感を示した数多くの事例の一つであり、エミレーツでの第1戦を2-2で引き分けたチームにとってまさに必要な活躍だった。
また会えたな、古き友よ。今回はメッシがチャンピオンズリーグの1試合最多得点記録となる5ゴールを叩き出し、バルセロナはゴールキーパーに当惑した表情のベルント・レノを擁するレバークーゼンを屈辱的な敗北に追い込んだ。
この大勝の中でレノはラ・プルガ（メッシ）に2度のチップシュートを決められ、さらに4点目では自ら弾いたボールをメッシの足元に直接渡す形となった。
2013年のチャンピオンズリーグ準決勝は、スペインからドイツへとヨーロッパサッカーの勢力図がシフトしたことを意味し、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントがそれぞれバルセロナとレアル・マドリードを撃破しました。
この革命の先駆者の1人がレヴァンドフスキであり、彼はシグナル・イドゥナ・パークで4ゴールを決め、ロス・ブランコスに衝撃を与えた。この驚くべき偉業は、ポーランド代表選手が、今日私たちが知っており、愛している、記録を塗り替え続ける、容赦ないゴールゲッターへと変貌することを予見させるものだった。
カルロス・エドゥアルドは2014/15シーズンにニースで10得点を記録したが、その半数はこのグインガンプ戦での7-2の大勝で生まれた。
中でも見事だったのは先制点だ。30ヤード（約27メートル）のフリーキックをサイドフットで蹴り込み、ボールは絶妙に弧を描いてクロスバーの下をすり抜けた。見事なゴールだった。
2010年代初頭に10点満点が相次いだ後、レキップ紙はカルロス・エドゥアルドの活躍から4年を経て、再び最高評価を授与した。
ネイマールがこの流れを断ち切った。PSGがディジョンに8-0で圧勝した名勝負で、チームの得点の半分を一人で叩き出したのだ。パリジャンが先制点を奪うのにかかった時間はわずか4分。この先制点が、皮肉にも「力不足」だったアウェーチームにとって信じがたいほど暗澹たる夜を予感させる幕開けとなった。
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦で、アヤックスは合計スコア2-1でリードされる劣勢の中、ベルナベウでレアル・マドリードを4-1で破る驚異的な逆転勝利を収め、準々決勝進出を決めた。元サウサンプトンFWドゥシャン・タディッチがこの勝利に大きく貢献した。
セルビア人選手は1得点を挙げ、さらに2アシストを記録。エリック・テン・ハフ監督率いるチームが驚異的な逆転劇を成し遂げる原動力となった。タディッチはスペインの首都で、おそらくキャリア最高のパフォーマンスを披露した。
チームを絶体絶命の危機から救い、チャンピオンズリーグ決勝へと導いた功績が10点満点に値しないなら、他に何が値するというのか。
前半は控えめなプレーだったが、後半開始直後にルカス・モウラが覚醒。立て続けに2得点を挙げ、運命の舞台へあと1点に迫った。そして後半アディショナルタイム終了間際、彼は再びゴールを決めた。
決勝では涙の敗戦に終わったが、ルーカスの3点目はサッカーが世界最高のスポーツである理由を最も効果的に思い出させてくれるゴールの一つだ。
トッテナム史上最高の一日から最悪の一日へ…
7-2で負けるのが好きな者などいないが、元アーセナル育成選手グナブリがハットトリックを決めてアシストまで奪った事実が、この屈辱をさらに痛烈なものにした。
この活躍はドイツ人選手が世界的なスーパースターとして台頭した証でもあった。数年前までトニー・ピュリスのウェストブロムで出場機会すら得られなかった男としては、悪くない転身だ。
ムバッペは比較的短いキャリアの中で数々の世界クラスの活躍を見せてきたが、レキップ紙から最高の賛辞に値するプレーはたった一度だけだった。
最も華やかな舞台ではなかった。このフォワードの完璧なパフォーマンスは、パルク・デ・プランスでのカザフスタン戦というワールドカップ予選で生まれた。それでも、ムバッペはフランス代表選手として初めて1試合で4得点を記録した。おそらく10点満点の10に値する活躍だった。
PSGがリーグ1で敗れることは稀だが、仮に敗れる場合、相手ゴールキーパーが驚異的なセーブを連発するのが通例だ。
ラフォンはまさにその役割を果たし、ナントが前半終了時点で驚異的な3点リードを守り抜き、歴史的な勝ち点を獲得するのを支えた。PSGは試合で3.93のxGを記録したが、ラフォンはゴールポスト間で奇跡的な活躍を見せ、わずか1失点に抑えた。
2022年2度目の満点評価は、一方的なマンチェスター・ダービーの末にハーランドに贈られた。
ハーランドはユナイテッド戦で3試合連続のホームハットトリックを達成——プレミアリーグ史上初の快挙——さらにアシストまで記録した。近い将来、彼がさらに100％評価を複数回受けることになっても驚くには当たらない。
クロアチアのゴールキーパーはワールドカップ準々決勝で英雄的な活躍を見せ、ほぼ独力でブラジルを阻み、試合中に信じがたい11回のセーブを記録した。
PK戦でも彼はチームを鼓舞し、ロドリゴのシュートを阻止したセーブが決勝点となり、クロアチアはPK戦を制して準決勝進出を決めた。
アーリング・ハーランドは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でRBライプツィヒを7-0で圧倒したマンチェスター・シティ戦で5得点を挙げ、驚異的な2022-23シーズンにおける自身5度目のハットトリックを達成した。
この活躍により、ハーランドはキャリア2度目となる『レキップ』紙の満点評価「10点」を獲得。唯一の残念な点は、ペップ・グアルディオラ監督が彼を交代させたことだ——あと30分あればダブルハットトリックを達成できたというのに！
アタランタは2024年ヨーロッパリーグ決勝に、無敗でブンデスリーガ優勝を決めたバイエル・レバークーゼンを相手に圧倒的なアンダードッグとして臨んだ。相手は全大会無敗のシーズン達成まであと2試合という状況だった。しかしアデモラ・ルックマンは別の考えを持っていた。
このナイジェリア代表選手は、ダブリンで行われた試合で3つの見事なフィニッシュによる驚異的なハットトリックを決め、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるアタランタがシャビ・アロンソ監督率いるレバークーゼンを圧倒した。ルックマンはレバークーゼンの守備陣を翻弄する活躍で前面に立ち、当然のようにマッチボールを持ち帰った。
ドノバン・レオンは、フランス国内でもほとんど知られていない存在であり、国外では言うまでもありません。しかし、32歳の彼は、リーグ・アン史上最高のゴールキーパーの活躍のひとつで、その名を一躍有名にしたのです。
レオは、11回のセーブで、首位を独走するパリ・サンジェルマンを無失点に抑え、昇格したばかりのオセールが、その後6か月でフランスとヨーロッパの両方を制覇することになるチームと0-0で引き分けることを可能にした。
長年、PSGはチャンピオンズリーグの笑い者だった。フランスでは圧倒的な強さを誇り、史上最高額の2選手であるネイマールとキリアン・エムバペを擁しながらも、欧州では常に惨敗を喫していた。しかし2024-25シーズン、エムバペが去った後、新たなPSGが誕生した。ルイス・エンリケ監督が鼓舞する若き才能が溢れ、活気に満ちたプレーを見せたのだ。
その報いとして、初の欧州カップ優勝を果たした。決勝ではインテルを5-0で圧倒し、見事に優勝を決めた。 ミュンヘンではデゼール・ドゥエが活躍し、アシュラフ・ハキミの先制点をアシストした後、自身も2得点を挙げ、チャンピオンズリーグ決勝で3得点に直接関与した史上初の選手となった。19歳の彼はピッチに立った67分間、インテルの守備陣を翻弄し、世界を足元に置く選手の真骨頂を見せた。
またルイス・エンリケ監督も『レキップ』紙から10点満点を獲得。異なる2クラブで欧州3冠を達成した初の指揮官となった点も特筆すべきだろう。
リーグ1がつまらないなんて誰が言った？2025-26シーズン開幕数週間のトゥールーズ戦でPSGが記録した驚異の6-3勝利は、9得点とPK失敗まで含め、あらゆる要素が詰まっていた。しかし、ジョアン・ネヴェスの3得点が最も注目を集めた。
この小柄なミッドフィールダーは、1回のオーバーヘッドキックでは満足せず、2回も決めなければ気が済まなかった。2回のオーバーヘッドキック。7分間の間に2回。試合開始14分。まったくもって驚異的だ。
フランス王者は、ブラッドリー・バルコラとウスマン・デンベレも得点を決め、4-1 で前半を折り返しました。デンベレがペナルティスポットから PSG の 5 点目を決め、ネヴェスが 6 点目、自身 3 点目を決め、レキップ紙の記者や編集者たちは、完璧な 10 点満点をつけるしかなかったのです。
キリアン・ムバッペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴが全員負傷離脱したレアル・マドリードは、欧州サッカー界における地位にもかかわらず、2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマンチェスター・シティと対戦する際、ほとんど期待されていなかった。しかしフェデ・バルベルデは違った考えを持っていた。
キャプテンマークを巻いたウルグアイ代表選手は、マドリードの右サイドを縦横無尽に駆け抜け、前半終了前に3つの見事なゴールを決め、第1戦を決定づけた。特に3点目ではマルク・ゲヒの頭上を越える絶妙なヒールパスを見せたなど、得点に至るまでのタッチは神業の域に達し、ジジ・ドンナルンマをかわす決定力も完璧だった。
ベルナベウの夜、レアル・マドリードの偉大なる無名の英雄の一人が、ついにその名を輝かせた。