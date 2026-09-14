この一件について、またフェルナンデスがイングランド1部で最も賛否を呼ぶ存在になったのかを問われた元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、現在、英国のプレーヤーが英国向けに厳選された最高のオンラインカジノを比較する手助けをするCasino.orgのアンバサダーも務めており、『GOAL』にこう語った。「正直に言って、サッカーにとってひどい日だったと思う。

「誰もがサッカーを愛している。私は人生ずっとこの競技で生計を立ててきたし、今もサッカーの仕事をしている。だが、もし初めてこの競技を見る人があれを目にしたら、大げさな振る舞いや挑発を見て、おそらくテレビを消してしまうだろう。フィル・フォーデンを逆上させようとして、それから実際には痛んでもいないのに大げさに振る舞う。そして、もっと適切な言い方が見つからないが、VARをめぐって彼らが見せた完全なめちゃくちゃな有り様、あの悪夢のような事態も目にする。その試合における最大の2つの場面を見て、きっとこう思うはずだ。サッカーって一体何がそんなに騒がれているんだ、と。

「多くの意味で、それはサッカーのダークサイドだった。しかもこれほど大きな試合で、世界中の非常に多くの人が見ていた中で、私たちが話していることのすべてが、しかも当然そうあるべきなのだが、2つの異なる行為とはいえ、2つのひどい振る舞いであるというのはただただ悲しい。私の友人にも、かつてはサッカーが大好きだったのに、まさに今回起きたようなことが理由でもう見なくなった人がいる。もしこの競技に初めて触れる人だったなら、サッカーにとって良い日ではなかった。」