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翻訳者：
パントマイムの悪役、ブルーノ・フェルナンデスはファンをサッカー離れさせているのか。マイケル・オーウェンがダービー当日にマンチェスター・ユナイテッド主将の「大げさな振る舞い」を見た後、憂慮すべき警鐘を鳴らす
フォーデン、フェルナンデスへの蹴りで退場処分に
宿敵同士による熱戦は、時計が23分に達する前に最初の大きな騒動を迎えた。タッチライン際で、シティの司令塔フォーデンはユナイテッド主将のファウルを受けたと感じた。
フェルナンデスはボールを手放そうとせず、芝の上で相手をこするようなキックで引っかけたように見えた。当然ながら、床に崩れ落ちた後に受けていたそのプレーをフォーデンは快く受け止めず、足を上方に突き上げた。
その流れた足がフェルナンデスの腹部に当たり、フェルナンデスも大げさに倒れ込んだ。主審マイケル・オリバーはその場に駆け寄り、シティの生え抜き47番にレッドカードを提示した。フォーデンはぼう然とした様子だったが、VARのレビューでも判定は覆らず、トンネルを下がることを余儀なくされた。フェルナンデスに対する処分はなかった。
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物議を醸したハーランドのゴールはVARによって認められた
ユナイテッドはその後、数的優位を生かすことができず、アーリング・ハーランドが後半15分に決勝点となるゴールを叩き込んだ。ただ、この得点は物議を醸した。得点力抜群のノルウェー代表FWは当初、オフサイドの判定を受けていた\a。
その後、3度のゴールデンブーツ受賞者が実際にはオンサイドだったことはすぐに確認されたが、エンソ・フェルナンデスが最終ラインの裏から、自身の横を通過してハーランドに届くボールに飛び込んでいた。VARルームの担当者は、このアルゼンチン代表MFがプレーに干渉しておらず、直接的に影響を与えようとしてもいなかったと判断した。その後、Pro Refは「判断ミス」があったことを認める謝罪を出さざるを得なくなった。
退場を巡る騒動と、ビデオ・アシスタント・レフェリーを巡るさらなる一貫性の欠如によって、最終的には本来プレミアリーグ屈指の一大スペクタクルであるはずの一戦から注目がそがれた。世界中のあらゆる場所から観客が視聴しているにもかかわらず、である。
オーウェンがマンチェスター・ダービーのドラマについて自身の見解を語る
この一件について、またフェルナンデスがイングランド1部で最も賛否を呼ぶ存在になったのかを問われた元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、現在、英国のプレーヤーが英国向けに厳選された最高のオンラインカジノを比較する手助けをするCasino.orgのアンバサダーも務めており、『GOAL』にこう語った。「正直に言って、サッカーにとってひどい日だったと思う。
「誰もがサッカーを愛している。私は人生ずっとこの競技で生計を立ててきたし、今もサッカーの仕事をしている。だが、もし初めてこの競技を見る人があれを目にしたら、大げさな振る舞いや挑発を見て、おそらくテレビを消してしまうだろう。フィル・フォーデンを逆上させようとして、それから実際には痛んでもいないのに大げさに振る舞う。そして、もっと適切な言い方が見つからないが、VARをめぐって彼らが見せた完全なめちゃくちゃな有り様、あの悪夢のような事態も目にする。その試合における最大の2つの場面を見て、きっとこう思うはずだ。サッカーって一体何がそんなに騒がれているんだ、と。
「多くの意味で、それはサッカーのダークサイドだった。しかもこれほど大きな試合で、世界中の非常に多くの人が見ていた中で、私たちが話していることのすべてが、しかも当然そうあるべきなのだが、2つの異なる行為とはいえ、2つのひどい振る舞いであるというのはただただ悲しい。私の友人にも、かつてはサッカーが大好きだったのに、まさに今回起きたようなことが理由でもう見なくなった人がいる。もしこの競技に初めて触れる人だったなら、サッカーにとって良い日ではなかった。」
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VARが2026-27シーズンに不本意な形で見出しを飾っている
ユナイテッドは勝ち点を得られないまま試合を終えた。ハーランドのゴールによって、シティはマンチェスターをまたぐ短い移動を経て本拠地エティハドへ勝ち点3を手にして戻り、2026-27シーズンの100％のスタートも維持した。
フェルナンデスの振る舞いには今後も当然ながらさらなる疑問の目が向けられることになる。謎めいたMFは自分が何者で、どんな人間であるかについて一切謝罪していない一方で、VARも開幕からまだ数週間しか経っていないシーズンにおいて、今季何度目か分からないほど再び厳しい検証の対象となっている。
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