ジュゼッペ・パンカロはスカイ・スポーツのインタビューに応じ、リーグ戦のスクデット争いについて語り、ワールドカップ出場をかけたプレーオフ決勝でボスニアと対戦するジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表について次のように述べた。「試合に勝てた喜びを感じさせてくれた。それが何よりも重要だった。 残念ながら過去の悪夢がよみがえる可能性もあった。実際、前半はチームが非常に硬くなっていた。しかしその後、チームはリラックスし、トナリのような素晴らしい選手に牽引されて、見事な勝利を収めた」。
AFP
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パンカロは確信している。「スクデット？インテルはミランやナポリからのプレッシャーを感じているが、彼らはどこまでそれを信じているのだろうか？」
補強が必要か、それともチームは万全か？
「通常、勝っているチームは変えないものだ。サイドの選手たちはよくやってくれた。それにスピナッツォーラとパレストラは非常に優秀で、特にパレストラは私がとても気に入っている。とはいえ、私は勝利したチームをそのまま起用するだろう。精神的に最も厳しい試合は初戦だと思う。火曜日には、試合開始の瞬間から全力を尽くし、ワールドカップへの切符を掴み返す準備が整ったチームになっているはずだ」
リーグ戦は終了か？
パンカロはその後、今シーズンの終盤戦について自身の見解を次のように締めくくった。「私の考えでは、まだ決着はついていない。インテルはミランとナポリからのプレッシャーを感じている。彼らがどこまで優勝を信じているのか、見極める必要がある」。