パンカロは確信している。「スクデット？インテルはミランやナポリからのプレッシャーを感じているが、彼らはどこまでそれを信じているのだろうか？」

ジュゼッペ・パンカロはスカイ・スポーツのインタビューに応じ、リーグ戦のスクデット争いについて語り、ワールドカップ出場をかけたプレーオフ決勝でボスニアと対戦するジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表について次のように述べた。「試合に勝てた喜びを感じさせてくれた。それが何よりも重要だった。 残念ながら過去の悪夢がよみがえる可能性もあった。実際、前半はチームが非常に硬くなっていた。しかしその後、チームはリラックスし、トナリのような素晴らしい選手に牽引されて、見事な勝利を収めた」。