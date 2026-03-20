パレルモ、スタジアム建設が前進：ポピュラス社が新バルベラ・スタジアムの設計に着手

「パレルモFCは、新レンツォ・バルベラ・スタジアム建設計画に関する事前協議が終了したことを発表しました。これは、スタジアムの近代化プロセスにおける重要な技術的・行政的な段階です。

設計は、スポーツ・エンターテインメント施設分野の世界的リーダーであるポピュラス（Populous）が担当します。ポピュラス・イタリアのチームは、EMEA本部と連携して業務を行います。同社の専門家チームは、すでに実現可能性調査（DOCFAP）において技術的・設計的な貢献を行っていました。

この段階の完了により、工事の技術的・行政的な実現可能性が確認され、プロジェクトの公益性宣言に向けた要件が満たされました。 次のステップは決定会議となる。パレルモFCは、クラブの野心にふさわしい、サポーターと街のための近代的で高品質なスタジアムを実現することを目指し、市議会や地元のステークホルダーと引き続き協力していく。共通の目標として、2032年の欧州選手権を皮切りに、バルベラ・スタジアムを国際大会の開催候補地の一つにすることも挙げられている。

「予備サービス協議会の作業が順調に進んだことで、パレルモは、地域社会全体の利益となる、近代的で機能的なスタジアム建設に向けた共同の取り組みへの意欲を改めて確認することができました」と、パレルモの最高経営責任者（CEO）ジョヴァンニ・ガルディーニ氏は述べた。

「私たちは、サポーターとパレルモ市のために新たな本拠地を創り上げるにあたり、クラブと市を支援できることを誇りに思います。新しいレンツォ・バルベラ・スタジアムは、国内および国際的なランドマークとなり、持続可能な開発のモデルとなるでしょう。試合中はシンボルとなり、日常的にも活用され続ける施設となるはずです」と、ポピュラス・イタリアのシニア・プリンシパル、シルヴィア・プランデッリ氏はコメントした。