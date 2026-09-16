Sebastian Frej
翻訳者：
パレスに欧州への追い風！主力コンビのイスマイラ・サールとエディ・エンケティアが劇的なヨーロッパリーグ復帰へ準備万端
パレスの欧州初陣に向けた絶好の後押し
クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、イスマイラ・サールとエディ・エンケティアの両選手が、クラブ史上初となるUEFAヨーロッパリーグの試合でメンバー入りする可能性があると明かした。クリスタル・パレスは木曜の夜、リーグフェーズ初戦としてセルハースト・パークでポーランド王者レフ・ポズナンを迎え撃つ予定だ。昨季クラブ最多得点者となったサールは、負傷の影響により今季はまだ公式戦に出場していない。
一方、エンケティアはシーズン開幕から最初の3試合に先発していたが、先週のパレスのホームゲームを欠場しており、2人が起用可能となればチームにとって大きな後押しとなる。
- Getty Images Sport
セージがコンディションに関する前向きな最新情報を明かす
欧州の一戦を前に、セージは、週の前半に無事トレーニングへ復帰した攻撃の2選手について楽観的な見通しを示した。指揮官は、両選手がコンディション回復に向けて懸命に取り組んできたとした上で、初戦を前に切れのある状態に見えると述べた。
サールについて、セージは「彼は明日、メンバーに入る可能性がある。エディ・エンケティアも同様だ。今週から我々と一緒にトレーニングを始め、状態は整っている」と語った。
ヘンダーソン、負傷離脱中にもかかわらず新契約にサイン
サールとエンケティアが復帰に近づく一方、GKディーン・ヘンダーソンはジャン＝フィリップ・マテタとともに引き続き戦列を離れている。セージは、今後の代表ウィーク明けには2人が戻れることを願っている。ただ、パレスは記者会見直前にピッチ外で大きな好材料を得た。ヘンダーソンが2030年まで将来をクラブに託す新たな長期契約にサインしたことが発表されたためだ。セージは主将のリーダーシップと、ピッチ上だけでなくロッカールーム内でもたらす影響力を称賛した。
「我々にとって本当にうれしいし、彼にとっても本当にうれしいことだ。キャプテンとの長期契約だからね」とセージは満面の笑みで語った。
- Getty Images Sport
焦点は歴史的な欧州の夜へ移る
戦力補強が間近に迫り、さらに主将との新契約締結という後押しもある中、クリスタル・パレスの当面の焦点は欧州で白星発進を飾ることに向けられている。木曜日に行われるレフ・ポズナン戦は、大陸の舞台で自らを試すクラブにとって歴史的な節目となる。セージは、復帰した攻撃陣がセルハースト・パークで好結果を手にするために必要な決定力をもたらすことを期待している。
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