クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、イスマイラ・サールとエディ・エンケティアの両選手が、クラブ史上初となるUEFAヨーロッパリーグの試合でメンバー入りする可能性があると明かした。クリスタル・パレスは木曜の夜、リーグフェーズ初戦としてセルハースト・パークでポーランド王者レフ・ポズナンを迎え撃つ予定だ。昨季クラブ最多得点者となったサールは、負傷の影響により今季はまだ公式戦に出場していない。

一方、エンケティアはシーズン開幕から最初の3試合に先発していたが、先週のパレスのホームゲームを欠場しており、2人が起用可能となればチームにとって大きな後押しとなる。