パルメイラスのユースアカデミーを率いる先見の明を持つコーディネーター、ジョアン・パウロ・サンパイオ氏は、同クラブがすでにこの10代の選手に対して提示された巨額のオファーを断ったことを公に認めた。これらのオファーの主な出所はイングランドのトップリーグであり、各クラブは彼の評価額がさらに高騰する前に、次なるブラジルの逸材を確保しようと動いている。

ESPNの番組『Fala a Fonte』でサンパイオは、彼に対する関心の大きさを次のように明かした。「アランはそのリスト（今後大きな移籍が予想される選手）に入っている。すでに3000万ユーロから3500万ユーロ規模のオファーを受けているので、これは大きな移籍になるだろう。 さらに、当クラブのアカデミー出身の16歳のエドゥアルドという選手がおり、彼はまもなくU-17南米選手権に代表として出場する予定だ。彼についても、ボーナスを除いて2000万ユーロから2500万ユーロのオファーを2件受けている。したがって、私の見解では、この2人の移籍がクラブの財政を大いに強化することになるだろう。」