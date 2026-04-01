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パルメイラスは、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティが代理人に接触する中、ヴィニシウス・ジュニアに例えられる16歳の選手に対し、2500万ユーロのオファーを拒否したことを認めた。
欧州のビッグクラブがエドゥアルド・コンセイサオに狙いを定めている
アリアンツ・パルケの若手選手輩出の勢いは衰える気配を見せていない。エンドリックがレアル・マドリードへ、エステヴァオ・ウィリアンがチェルシーへと相次いで移籍するという大きな動きがあった後、パルメイラスはコンセイサオを次なる「宝石」として注目している。現在U-20代表で活躍中のこの16歳のストライカーは、プレミアリーグの強豪クラブから強い関心を寄せられている。
UOLの報道によると、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティの各クラブが、すでに同選手の代理人と接触しているという。 名門コピニャ大会でエドゥアルドの爆発的なスピードがヴィニシウス・ジュニオールに例えられるなど、その関心はさらに高まった。プレッシャーが高まる中、パルメイラスは依然として交渉の主導権を握っている。1月に2029年までの初のプロ契約を締結し、ブラジル国外のクラブに対しては驚異的な1億ユーロの移籍金条項を盛り込むことで、この若き才能の将来を確保しているからだ。
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パルメイラス、3500万ユーロのオファーを拒否したことを認める
パルメイラスのユースアカデミーを率いる先見の明を持つコーディネーター、ジョアン・パウロ・サンパイオ氏は、同クラブがすでにこの10代の選手に対して提示された巨額のオファーを断ったことを公に認めた。これらのオファーの主な出所はイングランドのトップリーグであり、各クラブは彼の評価額がさらに高騰する前に、次なるブラジルの逸材を確保しようと動いている。
ESPNの番組『Fala a Fonte』でサンパイオは、彼に対する関心の大きさを次のように明かした。「アランはそのリスト（今後大きな移籍が予想される選手）に入っている。すでに3000万ユーロから3500万ユーロ規模のオファーを受けているので、これは大きな移籍になるだろう。 さらに、当クラブのアカデミー出身の16歳のエドゥアルドという選手がおり、彼はまもなくU-17南米選手権に代表として出場する予定だ。彼についても、ボーナスを除いて2000万ユーロから2500万ユーロのオファーを2件受けている。したがって、私の見解では、この2人の移籍がクラブの財政を大いに強化することになるだろう。」
次なるエンドリックを探す旅
パルメイラスはエドゥアルドの移籍に関して明確な基準を定めている。クラブの理事会と選手の代理人は、移籍金として6000万ユーロを超える金額でなければ交渉に応じないという点で完全に一致している。これはエンドリックやエステヴァオの事例と同様の水準だ。契約には1億ユーロの移籍金条項が盛り込まれているため、ヴェルダオ（パルメイラス）は安値で売却するプレッシャーを一切感じていない。
エドゥアルドは1月に初のプロ契約を結び、2029年1月までクラブに所属することになっている。この長期契約により、実際の年齢層よりも数歳上のカテゴリーで安定した活躍を見せるこのフォワードを獲得するには、プレミアリーグの獲得希望クラブが莫大な資金を投じなければならないことが確実となった。彼の成長は目覚ましく、U-15の資格を残したままU-17で38試合に出場し、13ゴールを記録している。
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ヴィニシウス・ジュニオールに似た選手
マンチェスター・シティやリヴァプールといったクラブがエドゥアルドに強く惹かれる理由は、戦術的知性と圧倒的なスピードによって特徴づけられる、類まれな才能にある。 ヴィニシウス・ジュニオールや、過去にパルメイラスから欧州へ移籍した著名な選手たちとの比較は、決して軽々しくなされるものではない。スカウトたちは、フラメンゴ時代にレアル・マドリードのスター選手を特徴づけていたのと同じ、恐れを知らない姿勢とドリブルの頻度をエドゥアルドにも見出しているからだ。16歳の彼が南米U-17選手権に向けて準備を進める中、その世界的な評価はさらに高まると予想され、多くの人が「頂点に立つ運命にある」と信じるこの選手を巡り、欧州のエリートクラブ間で激しい争奪戦が繰り広げられることになるだろう。