その大半をグリエルモ・ヴィカーリオが背負うことになる、ほぼそう言っていい。ユヴェントスの守護神にのしかかる責任は、移籍市場終了後の時点ですでに重かったが、カミル・グラバラの重傷によってさらに指数関数的に増した。グラバラは右ひざ前十字じん帯損傷により今季終了となった。ポーランド代表の正GKを第2GKに置けるのと、無所属の選手を第1控えに据えるのとでは話が違う。後者はおそらくブラジル人のネトで、2015年から2017年までの在籍を経て、ユヴェントス復帰が見込まれている。
パルミザーニを待つ間、いまやヴィカーリオはユヴェントスにとって不可欠な存在だ
ヴィカーリオはさらに重要な存在になる
ヴィカーリオの役割は、さらにロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の招集メンバーで唯一のユヴェントス所属選手であることもあり、より重要なものとなっており、ルチアーノ・スパレッティのチームのスカッド内での存在感も増している。おそらく1996年生まれのフリウリ出身GKは、グラバラがいた場合よりも多くの試合に出場することになるだろう。ここまで、ヴィカーリオは5試合に出場（すべてリーグ戦で、4失点）。一方でグラバラはヨーロッパリーグのデビュー戦、NECナイメヘン戦に出場しており（試合はユヴェントスが5-0で勝利、ポーランド人GKがニコ・ゴンサレスのゴールをアシストした）。
ユヴェントスでの挑戦を好スタートさせたヴィカーリオにとって、とりわけパルマ戦の勝利で見せた2本の決定的なセーブのあとだけに、コンディションを100％まで高めておくことが極めて重要になる。この点で、元トッテナムの同選手はその状態にあるようだ。2025-26シーズンは鼠径ヘルニアの問題に見舞われ、手術も受けたことで、昨季後半のパフォーマンスに影響が及び、3月から6月まで戦列を離れていた。
つかみ取るべき未来
ヴィカーリオは今後数カ月で、来季に向けた残留も勝ち取らなければならない。これについてはユヴェントス、そして選手本人の双方が望んでいるものの、現時点で既定路線とみなすことはできない。 ヴィカーリオをコンティナッサにもたらした契約内容をあらためて確認しておこう。 「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、トッテナム・ホットスパーFCとの間で、グリエルモ・ヴィカーリオの競技上の役務に関する権利を、無償の期限付きで2027年6月30日まで取得することで合意に達したことをお知らせします。
さらに本契約には、ユヴェントスが同選手の競技上の役務に関する権利を完全移籍で取得できるオプションが含まれています。将来的な完全移籍で合意された対価は800万ユーロで、選手との競技契約の期間中に一定の目標を達成した場合、この対価は最大200万ユーロ増額される可能性があります」。
ユヴェントスが周囲に目を向ける
一方で将来に向けて、ユヴェントスは他のルートも追い始めている。その中で最も重要なのが、フロジノーネ所属の2004年生まれロレンツォ・パルミザーニで、ユヴェントスはすでにこの選手に目をつけている。構想しているのは、フェデリコ・ガッティをチョチャーリャのクラブからユヴェントスへ移籍させた際と同様の形だ。1月に完全移籍で獲得し、6月まではフロジノーネへレンタルで残し、その後夏にユヴェントスへ合流する、というものだ。
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