ヴィカーリオの役割は、さらにロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の招集メンバーで唯一のユヴェントス所属選手であることもあり、より重要なものとなっており、ルチアーノ・スパレッティのチームのスカッド内での存在感も増している。おそらく1996年生まれのフリウリ出身GKは、グラバラがいた場合よりも多くの試合に出場することになるだろう。ここまで、ヴィカーリオは5試合に出場（すべてリーグ戦で、4失点）。一方でグラバラはヨーロッパリーグのデビュー戦、NECナイメヘン戦に出場しており（試合はユヴェントスが5-0で勝利、ポーランド人GKがニコ・ゴンサレスのゴールをアシストした）。





ユヴェントスでの挑戦を好スタートさせたヴィカーリオにとって、とりわけパルマ戦の勝利で見せた2本の決定的なセーブのあとだけに、コンディションを100％まで高めておくことが極めて重要になる。この点で、元トッテナムの同選手はその状態にあるようだ。2025-26シーズンは鼠径ヘルニアの問題に見舞われ、手術も受けたことで、昨季後半のパフォーマンスに影響が及び、3月から6月まで戦列を離れていた。



