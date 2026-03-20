パルマ、ラウタロ・ヴァレンティと誘拐事件：「膝に銃を突きつけられた。もうプレーできなくなるんじゃないかと怖かった」

「ペッレグリーノは、我々の愛が彼を支えていることを知っている。だからこそ、チームのためにやるべきことをやっている。 確かに、彼にはあと2、3ゴール足りないかもしれないが、それを補うために他の選手たちもいる。しかし、彼が強さを保てば、やりたいことをやり遂げられるだろう。ベルナベ？彼は強すぎる。サッカーの面では強すぎる。私の考えでは、彼にとってドリブルは話すようなもので、あまりにも簡単だ。だから、彼が自分の道を歩み続ければ、素晴らしいことを成し遂げるだろう」。





かつてのチームメイトで、現在はリヴァプールに所属するレオニについて、彼は次のように付け加えた。「彼とはよく話しているよ。全体的な状況やリハビリの進捗について、かなり話を聞いている。彼には前を向いて、脚のことは考えず、できるだけ早く復帰することだけを考えるように言ったんだ。 そして、ピッチに戻った時は、膝のことを考えてはいけない。膝のことを考えていたら、ピッチでのプレーをコントロールするのは少し難しくなるからだ。目の前のことだけに集中しなければならない」。