ラウタロ・ヴァレンティがポッドキャスト『Talk Player』に出演した。インタビューでは様々な話題が取り上げられたが、パルマ所属の同選手は、自身のキャリアの始まりや、パートナーや代理人と共に誘拐された時の出来事について語り、また、最近のキャリアの一部を共に過ごした選手や監督たちについても言及した。以下は彼の言葉である。
翻訳者：
パルマ、ラウタロ・ヴァレンティと誘拐事件：「膝に銃を突きつけられた。もうプレーできなくなるんじゃないかと怖かった」
誘拐
まだ20歳の頃、アルゼンチンにいたヴァレンティは、恋人や代理人と共に強盗団に拉致され、恐怖の瞬間を経験した。彼の回想はこうだ。「私が抱いていた唯一の恐怖は、膝に突きつけられた銃と、もう二度とサッカーができなくなるかもしれないということだけだった。彼らは金目当てだったし、代理人も一緒だったから、問題なかった。 動揺はしていなかった。死ぬのが怖かったか？ いや、サッカーができなくなるのが怖かった。誘拐が私にさらなる力を与えたか？ いや、そんなことは考えたこともない。過去は過去だ」。
パルマ
「パルマの特別なところは、ここに住む人々や、この街を行き交うすべての人々の愛情です。私はここに来て何年もになりますが、多くの人々の温かさを感じています。なぜパルマか？私はヨーロッパでプレーしたかったのですが、パルマが最初に私を欲しがってくれたチームだったので、彼らに約束しました。最初は怪我のせいで少し大変でした。アルゼンチンでは一度も怪我をしたことがなかったのに、ここでは次々と怪我をしてしまったんです。 最初は少し大変でしたが、精神力が強ければ立ち直れます。」
チブ・エ・クエスタ
「チブがビッグクラブの監督になると思っていましたか？はい、彼が有能な監督になれることは以前から分かっていました。クエスタはイングランドの超大物クラブからやって来たので、多くの目標と彼の強さをチームにもたらしてくれたと思います。彼と一緒に仕事ができるのは素晴らしいことです」
チームメイト
「ペッレグリーノは、我々の愛が彼を支えていることを知っている。だからこそ、チームのためにやるべきことをやっている。 確かに、彼にはあと2、3ゴール足りないかもしれないが、それを補うために他の選手たちもいる。しかし、彼が強さを保てば、やりたいことをやり遂げられるだろう。ベルナベ？彼は強すぎる。サッカーの面では強すぎる。私の考えでは、彼にとってドリブルは話すようなもので、あまりにも簡単だ。だから、彼が自分の道を歩み続ければ、素晴らしいことを成し遂げるだろう」。
かつてのチームメイトで、現在はリヴァプールに所属するレオニについて、彼は次のように付け加えた。「彼とはよく話しているよ。全体的な状況やリハビリの進捗について、かなり話を聞いている。彼には前を向いて、脚のことは考えず、できるだけ早く復帰することだけを考えるように言ったんだ。 そして、ピッチに戻った時は、膝のことを考えてはいけない。膝のことを考えていたら、ピッチでのプレーをコントロールするのは少し難しくなるからだ。目の前のことだけに集中しなければならない」。