パルマ、トロイロ「ジラルディーノは僕たちに落ち着きを与えてくれた」

パルマのDFマリアーノ・トロイロが、インテル戦を前にDAZNのマイクに応じ、こう語った。「ジラルディーノ？ 監督は僕たちに落ち着きを与えてくれたし、3週間取り組んできた。インテルは首位にいる。難しい試合になるだろうが、自分たちのやるべきことに集中する」





昨季にピッチ上であったバレッラとの小競り合いについて：「昨季に起きたことはもう過去のこと。僕たちは残留を目指していたし、彼らは優勝しようとしていた」