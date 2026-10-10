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Parma Calcio v Catania FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

パルマ、トロイロ「ジラルディーノは僕たちに落ち着きを与えてくれた」

パルマ
セリエ A

パルマDFが語る

パルマのDFマリアーノ・トロイロが、インテル戦を前にDAZNのマイクに応じ、こう語った。「ジラルディーノ？ 監督は僕たちに落ち着きを与えてくれたし、3週間取り組んできた。インテルは首位にいる。難しい試合になるだろうが、自分たちのやるべきことに集中する」


昨季にピッチ上であったバレッラとの小競り合いについて：「昨季に起きたことはもう過去のこと。僕たちは残留を目指していたし、彼らは優勝しようとしていた」

  • ピオ・エスポジトについて

    「インテルには強力なFWがいることは分かっている。ピオも強いが、テュラムもラウタロもいる。フィジカルの強いアタッカーをマークするのは好きだし、いつだって楽しい」

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