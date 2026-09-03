パルマ、デルプラートとの契約延長を正式発表。新たな契約満了は2029年まで。

「そして、シーズンを重ねるごとに、絆へと変わっていく物語がある。エンリコ・デルプラートとパルマの物語は、そのひとつだ。

2021年夏にレンタルで加入したエンリコはパルマを選び、パルマもまた彼を選んだ。あの最初の一歩から、年月、試合、良い時も苦しい時も、そして多くの感情が積み重なってきた。そして彼は、黄と青のロッカールームを象徴する顔のひとりであり、リーダーのひとりとなった。





デビューから、エンリコ・デルプラートはパルマのユニフォームを186回まとい、12ゴールも記録してきた。この数字が語るのは、彼の歩みのほんの一部にすぎない。なぜなら、その一つひとつの出場の裏には、走力、犠牲心、責任感、そして誇りを持って巻いてきたキャプテンマークがあるからだ。常に存在感を示し、チームメートの拠り所となり、複数のポジションをこなせる選手。ピッチの上でも外でも。そして今日、この物語には新たな章が加わる。





エンリコ・デルプラートとパルマは2029年まで関係を更新する。走り続けるために。ユニフォームを着続け、キャプテンマークを巻き続けるために。誇りと帰属意識を胸に。今や家となったその色を守り続けるために。なぜなら、いくつかの物語には結末など必要ないからだ。これは終わる映画ではない。続いていく物語だ。2029年まで」。







