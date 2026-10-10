ジラルディーノは『FcInter1908』が伝えたように、こう続けた。「ロンターニは将来的に優れたインサイドハーフになれる。ひらめきがあり、守備でも走れる。前線は人数の面では多い。ベルナベはインサイドハーフでもプレーできるし、プレーメーカーとしてもプレーできる。これまで多くの役割をこなしてきたし、素晴らしいクオリティーを持っている。私は彼をプレーメーカーとして試したが、複数のポジションでプレーできる」





そして最後にこう締めくくった。「この姿勢で取り組んでまだ10日間だ。短期間でチームの形を作るのは簡単ではないが、これほど大きな敗戦の中にも良いフィードバックはあった。悔しさはあるが、進むべき道はこれだ。成長し、試合の流れを理解しなければならない。今日はある時間帯ではそれがうまくできたが、別の時間帯ではあまり良くなかった」



