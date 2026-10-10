アルベルト・ジラルディーノパルマ監督が、インテルに敵地で0-3と敗れた試合後、DAZNのマイクにこう語った。「立ち上がりは良かった。連係があり、活気もあり、パスワークも良かった。いくつかの場面を作れたしね。ただ、サン・シーロで軽率なミスをして、20分の時点で0-2になってしまえば、すべてがより難しくなるのは当然だ。3点目にはより腹が立っているが、ポジティブなフィードバックもある。選手たちは大きな献身を見せてくれたし、それははっきりと見て取れた。僕たちは取り組み方を変えたところで、時間が必要になる。やるべきことはあるし、そのためにここにいる」
Getty Images / Calciomercato
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パルマ、ジラルディーノ「ロンターニは素晴らしいインテリオールになれる」
ジラルディーノは『FcInter1908』が伝えたように、こう続けた。「ロンターニは将来的に優れたインサイドハーフになれる。ひらめきがあり、守備でも走れる。前線は人数の面では多い。ベルナベはインサイドハーフでもプレーできるし、プレーメーカーとしてもプレーできる。これまで多くの役割をこなしてきたし、素晴らしいクオリティーを持っている。私は彼をプレーメーカーとして試したが、複数のポジションでプレーできる」
そして最後にこう締めくくった。「この姿勢で取り組んでまだ10日間だ。短期間でチームの形を作るのは簡単ではないが、これほど大きな敗戦の中にも良いフィードバックはあった。悔しさはあるが、進むべき道はこれだ。成長し、試合の流れを理解しなければならない。今日はある時間帯ではそれがうまくできたが、別の時間帯ではあまり良くなかった」
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