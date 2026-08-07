クラブの発表によると、「パルマ・カルチョ1913は、アタランタBCからエル・ビラル・トゥーレを期限付き移籍で獲得したことをお知らせします。契約期間は2027年6月30日までです」。
Getty Images Sport
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パルマ、アタランタからエル・ビラル・トゥーレ加入を正式発表
キャリア
声明はさらにこう続く。「2001年生まれのストライカーで、アジャメ（コートジボワール）生まれ、マリ国籍のエル・ビラル・トゥーレは、コートジボワールとマリのアカデミーで育成を受けた後、欧州へ渡り、スタッド・ドゥ・ランスでプロデビューを果たした。2022年にスペインのラ・リーガ、UDアルメリアへ加入し、高いレベルでの活躍を続けてアタランタの関心を集め、同クラブは2023年夏に獲得した。インテルで2023-24シーズンのUEFAヨーロッパリーグを制覇し、その後はVfBシュトゥットガルトとベシクタシュでも国際経験を積んだ。
ダイナミックで多才なストライカーであるトゥーレは、フィジカルとスピードを兼ね備え、背後への抜け出し、味方との連係、そして前線全体で動ける能力を特長としている。マリ代表の主軸として、国際経験と自身のクオリティーをチームに還元するため、パルマに加入する」。
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