トリノ対パルマ戦は、パルマに所属する2005年生まれのアメリカ人MFベンジャミン・クレマスキにとって2試合連続の先発出場となったが、その出場時間は長くは続かなかった。カルロス・クエスタ監督は、試合開始11分目にブリッチギを投入し、早々に最初の交代を余儀なくされた。
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パルマ戦、クレマスキがトリノ戦で開始数分後に負傷し、涙ながらにピッチを去る：何が起きたのか
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その数分前、クレマスキは高いボールにジャンプした際に膝を痛め、ベンチに合図を送って地面に倒れ込んでいた。 これが深刻な怪我であることがすぐに分かった。元インテル・マイアミの選手は、痛みをこらえて数分間プレーを試みたものの、やがて顔を両手で覆い、やがてユニフォームで顔を隠して泣き出した。どうやら、相当な期間の離脱を余儀なくされることを悟ったようだ。
最初の診断
DAZNの報道によると、パルマが最初に発表した診断結果は、左膝の捻挫である。当然ながら、今後数時間のうちに怪我の程度を把握するため、詳細な検査が行われる予定だ。
クレマスキのシーズン
U-20ワールドカップの影響で、移籍が正式に発表された時点より遅れてイタリアに到着したクレマスキは、シーズン終盤まで出場機会を掴むのに苦労した。セリエAではわずか7試合（トリノ戦での数分間を含めると8試合）、コッパ・イタリアでは1試合の出場に留まり、総出場時間は214分だった。
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