パルマ戦、クレマスキがトリノ戦で開始数分後に負傷し、涙ながらにピッチを去る：何が起きたのか

その数分前、クレマスキは高いボールにジャンプした際に膝を痛め、ベンチに合図を送って地面に倒れ込んでいた。 これが深刻な怪我であることがすぐに分かった。元インテル・マイアミの選手は、痛みをこらえて数分間プレーを試みたものの、やがて顔を両手で覆い、やがてユニフォームで顔を隠して泣き出した。どうやら、相当な期間の離脱を余儀なくされることを悟ったようだ。