パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームとも最初の4試合で勝ち点1しか積み上げられておらず、敗れれば順位表は少なからず厳しくなる。クエスタとデ・ロッシにとって、15時キックオフのタルディーニでの一戦は極めて重要だ。敗れた側は厳しい中断期間を過ごす可能性があり、勝った側は自らのシーズンを立て直すことができる。
Getty Images Sport
翻訳者：
パルマ対ジェノア 速報 0-0
試合記録
パルマ対ジェノア 0-0
得点者：
パルマ（3-4-2-1）：コルヴィ；トロイロ、カルロス、ドロブニッチ；デルプラート、シエロ、ケイタ、ヴァレリ；トゥーレ、ロンターニ；ロメロ。監督 クエスタ
ジェノア（3-5-1-1）：ベイロウ；マルカンダッリ、オスティゴール、オトア；エヒジブエ；フレンドルップ、ソウ、バルダンツィ、エッレルトソン；メッシアス；オスマイッチ。監督 デ・ロッシ
主審：マリアーニ
警告：ドロブニッチ（P）
退場：
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