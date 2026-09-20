パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームとも最初の4試合で勝ち点1しか積み上げられておらず、敗れれば順位表は少なからず厳しくなる。クエスタとデ・ロッシにとって、15時キックオフのタルディーニでの一戦は極めて重要だ。敗れた側は厳しい中断期間を過ごす可能性があり、勝った側は自らのシーズンを立て直すことができる。



