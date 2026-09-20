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ライブ
Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
翻訳者：

パルマ対ジェノア 速報 0-0

パルマ 対 ジェノア
セリエ A
パルマ
ジェノア

セリエA第5節、パルマ対ジェノアをライブでお届けする。

パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームとも最初の4試合で勝ち点1しか積み上げられておらず、敗れれば順位表は少なからず厳しくなる。クエスタとデ・ロッシにとって、15時キックオフのタルディーニでの一戦は極めて重要だ。敗れた側は厳しい中断期間を過ごす可能性があり、勝った側は自らのシーズンを立て直すことができる。


  • 試合記録

    パルマ対ジェノア 0-0

    得点者：

    パルマ（3-4-2-1）：コルヴィ；トロイロ、カルロス、ドロブニッチ；デルプラート、シエロ、ケイタ、ヴァレリ；トゥーレ、ロンターニ；ロメロ。監督 クエスタ

    ジェノア（3-5-1-1）：ベイロウ；マルカンダッリ、オスティゴール、オトア；エヒジブエ；フレンドルップ、ソウ、バルダンツィ、エッレルトソン；メッシアス；オスマイッチ。監督 デ・ロッシ

    主審：マリアーニ

    警告：ドロブニッチ（P）

    退場：

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