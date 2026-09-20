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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
翻訳者：

パルマ対ジェノア速報 1-0：ロメロ！

パルマ 対 ジェノア
セリエ A
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ジェノア

セリエA第5節、パルマ対ジェノアをライブでお届けする。

パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームともここまでの4試合で勝ち点はわずか1で、敗れれば順位表は大きく厳しくなる。 クエスタとデ・ロッシにとっても、15時キックオフのタルディーニでの一戦は大きな意味を持つ。負ければ難しい中断期間を過ごす可能性があり、勝てば自分たちのシーズンを立て直すことができる。


  • 試合結果

    パルマ対ジェノア 1-0

    得点者：ロメロ（P）

    パルマ（3-4-2-1）：コルヴィ；トロイロ、カルロス、ドロブニッチ；デルプラート、シエロ、ケイタ、ヴァレリ；トゥーレ（56分 アルムクヴィスト）、ロンターニ；ロメロ（56分 エルフェージュ）。監督 クエスタ

    ジェノア（3-5-1-1）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティガルド、オトア（60分 プチュカ）；エヒジブエ（60分 エル・シャーラウィ）；フレンドルップ、ソウ、バルダンツィ、エレルトソン；メッシアス；オスマイッチ。監督 デ・ロッシ

    主審：マリアーニ

    警告：ドロブニッチ（P）、オトア、マルカンダッリ（G）

    退場：

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