パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームともここまでの4試合で勝ち点はわずか1で、敗れれば順位表は大きく厳しくなる。 クエスタとデ・ロッシにとっても、15時キックオフのタルディーニでの一戦は大きな意味を持つ。負ければ難しい中断期間を過ごす可能性があり、勝てば自分たちのシーズンを立て直すことができる。



