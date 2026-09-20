パルマ対ジェノアは第5節にして早くも残留争いの直接対決となる。両チームともここまでの4試合で勝ち点はわずか1で、敗れれば順位表は大きく厳しくなる。 クエスタとデ・ロッシにとっても、15時キックオフのタルディーニでの一戦は大きな意味を持つ。負ければ難しい中断期間を過ごす可能性があり、勝てば自分たちのシーズンを立て直すことができる。
Getty Images Sport
翻訳者：
パルマ対ジェノア速報 1-0：ロメロ！
試合結果
パルマ対ジェノア 1-0
得点者：ロメロ（P）
パルマ（3-4-2-1）：コルヴィ；トロイロ、カルロス、ドロブニッチ；デルプラート、シエロ、ケイタ、ヴァレリ；トゥーレ（56分 アルムクヴィスト）、ロンターニ；ロメロ（56分 エルフェージュ）。監督 クエスタ
ジェノア（3-5-1-1）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティガルド、オトア（60分 プチュカ）；エヒジブエ（60分 エル・シャーラウィ）；フレンドルップ、ソウ、バルダンツィ、エレルトソン；メッシアス；オスマイッチ。監督 デ・ロッシ
主審：マリアーニ
警告：ドロブニッチ（P）、オトア、マルカンダッリ（G）
退場：
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