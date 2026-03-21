パルマ対クレモネーゼ、CMの選手評価

鈴木 6：マレのシュートに対して反応がわずかに遅れたが、その後、何度か決定的な場面でチームを救った。

ヴァレンティ 5：ヴァーディには完全に手こずり、スピードで抜かれる場面が多かった。

チルカティ 6：ゲームメイクにやや遅れが見られたものの、全体的には及第点のパフォーマンスだった。

（後半15分 カヴィリア 6：良い投入で、攻撃にさらなる勢いを与えようとした）

トロイロ 5：彼のプレーは不十分だった。ミスが多く、何よりも緊張しすぎている。

ヴァレリ 5：ペースが遅く、攻撃への推進力も不足。存在感があまりにも乏しい。

ソレンセン 5.5：数回の個人プレーを除けば、本来あるべき影響力を発揮できなかった。

(後半15分 オリスタニオ 5.5：交代出場したが、試合の流れを変えるほどの活躍は見られなかった。)

ケイタ 5.5：序盤はまずまずだったが、特に後半は疲労が見え、プレーのテンポが落ちた。相手へのプレスは積極的だが、攻撃面では存在感が薄かった。

（後半28分 エステベス：評価なし）

オンドレイカ 5：ボールに触れる機会が少なく、その多くも不正確だった。

(後半23分 エルファージュ：評価なし)

ブリッチギ 4.5：ポジション取りやマークのミスが多々あった。マレのゴールを許すきっかけとなったミスも彼によるものだった。

ストレフェッツァ 6.5：チーム内で唯一試合にしっかり関わっていた。攻撃面で積極的に動き、できる限り相手をかき乱そうとした。

ペッレグリーノ 5.5：攻撃のパートナーへのサポートが不足。枠内へのシュートはあったが、それだけでは不十分。

クエスタ監督5：チームは精彩を欠き、疲労の色が見えた。交代選手も期待された流れの変化をもたらすことはできなかった。