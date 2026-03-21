パルマ対クレモネーゼ、CMの選手評価
精彩を欠く試合展開の末、ホームチームは敗北を喫した。及第点と言えるのは、ベンチから出場したストレフェッツァとカヴィリアだ。クレモネーゼは15試合ぶりにようやく勝利を取り戻した。試合運びは良く、まとまりのある内容だった。ヴァルディがチャンスを作り、マレが決め手となった。ヴァンデプッテも好プレーを見せた。
パルマ対クレモネーゼ、CMの選手評価
精彩を欠く試合展開の末、ホームチームは敗北を喫した。及第点と言えるのは、ベンチから出場したストレフェッツァとカヴィリアだ。クレモネーゼは15試合ぶりにようやく勝利を取り戻した。試合運びは良く、まとまりのある内容だった。ヴァルディがチャンスを作り、マレが決め手となった。ヴァンデプッテも好プレーを見せた。
鈴木 6：マレのシュートに対して反応がわずかに遅れたが、その後、何度か決定的な場面でチームを救った。
ヴァレンティ 5：ヴァーディには完全に手こずり、スピードで抜かれる場面が多かった。
チルカティ 6：ゲームメイクにやや遅れが見られたものの、全体的には及第点のパフォーマンスだった。
（後半15分 カヴィリア 6：良い投入で、攻撃にさらなる勢いを与えようとした）
トロイロ 5：彼のプレーは不十分だった。ミスが多く、何よりも緊張しすぎている。
ヴァレリ 5：ペースが遅く、攻撃への推進力も不足。存在感があまりにも乏しい。
ソレンセン 5.5：数回の個人プレーを除けば、本来あるべき影響力を発揮できなかった。
(後半15分 オリスタニオ 5.5：交代出場したが、試合の流れを変えるほどの活躍は見られなかった。)
ケイタ 5.5：序盤はまずまずだったが、特に後半は疲労が見え、プレーのテンポが落ちた。相手へのプレスは積極的だが、攻撃面では存在感が薄かった。
（後半28分 エステベス：評価なし）
オンドレイカ 5：ボールに触れる機会が少なく、その多くも不正確だった。
(後半23分 エルファージュ：評価なし)
ブリッチギ 4.5：ポジション取りやマークのミスが多々あった。マレのゴールを許すきっかけとなったミスも彼によるものだった。
ストレフェッツァ 6.5：チーム内で唯一試合にしっかり関わっていた。攻撃面で積極的に動き、できる限り相手をかき乱そうとした。
ペッレグリーノ 5.5：攻撃のパートナーへのサポートが不足。枠内へのシュートはあったが、それだけでは不十分。
クエスタ監督5：チームは精彩を欠き、疲労の色が見えた。交代選手も期待された流れの変化をもたらすことはできなかった。
アウデロ 6：特に苦戦することなく、試合をうまくコントロールした
テラッチャーノ 6.5：攻撃への関与が良く、担当するサイドでオーバーラップするスペースを十分に確保していた。
ビアンケッティ 6.5：相手へのスペースをしっかりと塞ぎ、フィジカルでも存在感を示した。安定したプレーを見せた。
（後半44分よりフォリーノ：評価なし）
ルペルト 6.5：チームメイトとの連携が良く、ペッレグリーノへのカバーも的確。試合を通して注意深く、安定したプレーを見せた。
ペッツェッラ 6：技術的なミスはあったものの、全体としては十分なプレーを見せた。
マレ 7.5：今季最高の試合の一つ。多くのボールに触れ、技術も良く、ヴァルディのアシストから素晴らしいシュートを決めてゴールを挙げた。
グラッシ 6.5：ビルドアップでのプレーは良く、相手が縦に攻めてきた際も積極的にサポートに入った。
ヴァンデプッテ 7：ゴールを決め、気迫あふれるプレーを見せた。
(後半34分 トースビー：評価なし)
ゼルビン 6：もっとできたはずだ。特に最終局面での決定力と、相手選手を抜き去るための積極性が不足している。
ボナッツォーリ 6.5：チームメイトの突破のためにスペースを作ろうと試み、自身も脅威となった。
(後半22分 ペイロ 6：チームメイトのために良いプレーを見せた。)
サナブリア 5：前回の試合に比べてやや精彩を欠いた。ポジションに固執しすぎた。
（後半22分よりヴァルディ 7：攻撃陣で非常に機動的に動き、マレのゴールをアシストする見事なパスを供給した。）
ジャンパオロ監督 7：クレモネーゼは整然とした良い試合運びで勝利を取り戻した。