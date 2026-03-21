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Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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パルマ対クレモネーゼ、CMの選手評価

大会の合格者と不合格者。

パルマ対クレモネーゼ、CMの選手評価


精彩を欠く試合展開の末、ホームチームは敗北を喫した。及第点と言えるのは、ベンチから出場したストレフェッツァカヴィリアだ。クレモネーゼは15試合ぶりにようやく勝利を取り戻した。試合運びは良く、まとまりのある内容だった。ヴァルディがチャンスを作り、マレが決め手となった。ヴァンデプッテも好プレーを見せた。


  • パルマ

    鈴木 6：マレのシュートに対して反応がわずかに遅れたが、その後、何度か決定的な場面でチームを救った。 

    ヴァレンティ 5：ヴァーディには完全に手こずり、スピードで抜かれる場面が多かった。 

    チルカティ 6：ゲームメイクにやや遅れが見られたものの、全体的には及第点のパフォーマンスだった。

    （後半15分 カヴィリア 6：良い投入で、攻撃にさらなる勢いを与えようとした）

    トロイロ 5：彼のプレーは不十分だった。ミスが多く、何よりも緊張しすぎている。

    ヴァレリ 5：ペースが遅く、攻撃への推進力も不足。存在感があまりにも乏しい。

    ソレンセン 5.5：数回の個人プレーを除けば、本来あるべき影響力を発揮できなかった。

    (後半15分 オリスタニオ 5.5：交代出場したが、試合の流れを変えるほどの活躍は見られなかった。)

    ケイタ 5.5：序盤はまずまずだったが、特に後半は疲労が見え、プレーのテンポが落ちた。相手へのプレスは積極的だが、攻撃面では存在感が薄かった。

    （後半28分 エステベス：評価なし）

    オンドレイカ 5：ボールに触れる機会が少なく、その多くも不正確だった。 

    (後半23分 エルファージュ：評価なし)

    ブリッチギ 4.5：ポジション取りやマークのミスが多々あった。マレのゴールを許すきっかけとなったミスも彼によるものだった。

    ストレフェッツァ 6.5：チーム内で唯一試合にしっかり関わっていた。攻撃面で積極的に動き、できる限り相手をかき乱そうとした。 

    ペッレグリーノ 5.5：攻撃のパートナーへのサポートが不足。枠内へのシュートはあったが、それだけでは不十分。

    クエスタ監督5：チームは精彩を欠き、疲労の色が見えた。交代選手も期待された流れの変化をもたらすことはできなかった。

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  • クレモネーゼ

    アウデロ 6：特に苦戦することなく、試合をうまくコントロールした 

    テラッチャーノ 6.5：攻撃への関与が良く、担当するサイドでオーバーラップするスペースを十分に確保していた。

    ビアンケッティ 6.5：相手へのスペースをしっかりと塞ぎ、フィジカルでも存在感を示した。安定したプレーを見せた。

    （後半44分よりフォリーノ：評価なし）

    ルペルト 6.5：チームメイトとの連携が良く、ペッレグリーノへのカバーも的確。試合を通して注意深く、安定したプレーを見せた。

    ペッツェッラ 6：技術的なミスはあったものの、全体としては十分なプレーを見せた。

    マレ 7.5：今季最高の試合の一つ。多くのボールに触れ、技術も良く、ヴァルディのアシストから素晴らしいシュートを決めてゴールを挙げた。

    グラッシ 6.5：ビルドアップでのプレーは良く、相手が縦に攻めてきた際も積極的にサポートに入った。 

    ヴァンデプッテ 7：ゴールを決め、気迫あふれるプレーを見せた。 

    (後半34分 トースビー：評価なし)

    ゼルビン 6：もっとできたはずだ。特に最終局面での決定力と、相手選手を抜き去るための積極性が不足している。

    ボナッツォーリ 6.5：チームメイトの突破のためにスペースを作ろうと試み、自身も脅威となった。

    (後半22分 ペイロ 6：チームメイトのために良いプレーを見せた。)

    サナブリア 5：前回の試合に比べてやや精彩を欠いた。ポジションに固執しすぎた。

     （後半22分よりヴァルディ 7：攻撃陣で非常に機動的に動き、マレのゴールをアシストする見事なパスを供給した。）

    ジャンパオロ監督 7：クレモネーゼは整然とした良い試合運びで勝利を取り戻した。 

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