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ライブ
Adrian BernabeGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

パルマのベルナベに新たな負傷、離脱期間は？

セリエ A
パルマ
アドリアン・ベルナベ
アタランタ
アタランタ 対 パルマ

そのMFは練習中にプレーを中断した。

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アルベルト・ジラルディーノに悪い知らせが届いた。負傷により中盤の重要な戦力を失うことになった。アドリアン・ベルナベはなかなか安定したパフォーマンスを維持できず、昨日の練習でも筋肉の問題で再び練習を中断せざるを得なかった。

このMFは検査を受け、損傷が確認された。

  • 声明文

    パルマ・カルチョの公式声明は以下の通り。「昨日11月1日（日）の練習中に筋肉の違和感を覚えたため、選手 アドリアン・ベルナベは今朝、機器を用いた検査を受けた。その結果、左太ももの大腿直筋に軽度の筋損傷が確認された。同選手の状態は毎日確認する予定で、競技復帰に向けたリハビリもすでに開始している」

  • 離脱期間はどれくらいか

    ベルナベは今夜のアタランタ戦を確実に欠場する。負傷の種類を考えると、ピッチへの復帰は代表戦による中断期間が明けてからになる可能性が高い。

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