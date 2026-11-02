次の試合 ATA セリエ A 14:45 PAR 視聴する

アルベルト・ジラルディーノに悪い知らせが届いた。負傷により中盤の重要な戦力を失うことになった。アドリアン・ベルナベはなかなか安定したパフォーマンスを維持できず、昨日の練習でも筋肉の問題で再び練習を中断せざるを得なかった。

このMFは検査を受け、損傷が確認された。