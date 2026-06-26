パルマがロンターニの加入を正式発表。2008年生まれの有望選手がミランをフリー移籍で退団。

シモーネ・ロンターニがパルマ・カルチョに加入した。クラブの公式発表とInstagramの動画で契約締結が伝えられた。以下はロンターニの加入コメントだ。
「この新たな冒険を始められることを大変嬉しく思います。偉大な歴史と野心的なプロジェクトを持つクラブに加入することになりました。成長し、上達し、寄せられた信頼に応えるために、毎日全力を尽くします。新しいチームメイトやジャッロブルーのサポーターの皆さんと出会えるのが待ちきれません。フォルツァ・パルマ！」
シモーネ・ロンターニがパルマ・カルチョに加入した。クラブの公式発表とInstagramの動画で契約締結が伝えられた。以下はロンターニの加入コメントだ。
「この新たな冒険を始められることを大変嬉しく思います。偉大な歴史と野心的なプロジェクトを持つクラブに加入することになりました。成長し、上達し、寄せられた信頼に応えるために、毎日全力を尽くします。新しいチームメイトやジャッロブルーのサポーターの皆さんと出会えるのが待ちきれません。フォルツァ・パルマ！」
パルマ・カルチョは、シモーネ・ロンターニ選手の獲得を発表した。同選手はミランでの在籍期間を終え、ジャッロブルーの戦力に加わる。2008年生まれのフォワードであるロンターニは、2022年にチェゼーナからミランへ移籍した。 ミランのユースで育ち、高い技術と決定力を示しました。2025/26シーズンにはU-20の主力としてプリマヴェーラ1で10ゴール3アシストを記録。 同シーズンには「ミラン・フトゥーロ」でもデビューし、成長の一歩を刻んだ。ロンターニの加入は、クラブが有望な若手に注力していることを示し、質と才能を持ち、さらに成長できる選手を戦力に追加した。パルマへようこそ、シモーネ！」
「このユニフォームを着て4年、新しい章へ進む時が来ました。 チームメイト、監督、スタッフ、そして応援してくださったすべての方に感謝しています。選手として、人として成長できました。忘れられない瞬間を共有した仲間にも出会えました。長年の夢だったこのユニフォームを着ることができ、幸せでした。この思い出、経験、感動を胸に、次の舞台へ進みます。ありがとう、ミラン」。