パルマがロンターニの加入を正式発表。2008年生まれの有望選手がミランをフリー移籍で退団。

シモーネ・ロンターニがパルマ・カルチョに加入した。クラブの公式発表とInstagramの動画で契約締結が伝えられた。以下はロンターニの加入コメントだ。

「この新たな冒険を始められることを大変嬉しく思います。偉大な歴史と野心的なプロジェクトを持つクラブに加入することになりました。成長し、上達し、寄せられた信頼に応えるために、毎日全力を尽くします。新しいチームメイトやジャッロブルーのサポーターの皆さんと出会えるのが待ちきれません。フォルツァ・パルマ！」