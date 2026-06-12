パルテイ、ガーナ代表としてのW杯出場が危ぶまれる：レイプ容疑によりカナダが入国を拒否

外交問題に発展したこの騒動は、カーディフでのワールドカップ前哨戦、ガーナ対ウェールズ戦で起きた。先発したパルテイは、カルロス・ケイロス監督が45分間ピッチに残した間、ボールに触れるたびにブーイングと野次を受けた。 プレミアリーグで4シーズン戦ったアーセナル時代から、敵地でブーイングを受けるのは慣れたものだった。それでも今回は、彼を「問題の中心」に押しやった。 「無罪推定は世界共通だ。有罪判決が下るまで誰しも無罪だ」とクイロス監督は述べた。「今日、トーマスに限らず、私たちはソーシャルメディアの時代生きている。証拠もなしに有罪と決めつけられ、反論の機会さえ与えないのだ」。







