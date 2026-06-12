『The Athletic』によると、ガーナ代表副キャプテンでビジャレアルのMFトーマス・パルテイはカナダ入国を拒否され、トロントでのワールドカップ初戦に出場できない。ガーナは6月17日（水）、BMOフィールドでパナマと対戦するが、元アーセナル選手は依然として入国できない。
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パルテイ、ガーナ代表としてのW杯出場が危ぶまれる：レイプ容疑によりカナダが入国を拒否
カナダの反対
カナダの法律は「犯罪を犯したり有罪判決を受けたりした者は入国を許可されないことがある」と定めている。現在、パルテイは起訴されているが裁判待ちで、有罪判決は受けていない。そのため、米国なら入国できただろう。FIFAがカナダの司法に介入することはできない。
レイプ疑惑とイングランドへの挑戦
32歳の彼はガーナ代表として2度目のW杯出場へ準備を進めている。しかし11月、ロンドン滞在中に4人の女性に対する7件のレイプ容疑と1件の性的暴行容疑で裁判にかけられる予定だ。 パルテイは弁護士を通じて一貫して容疑を否定。6月23日にボストンで行われるグループLのイングランド対ガーナ戦を控え、彼の法的立場が懸念されている。イングランドサッカー協会（FA）は試合前の握手でパルテイを避けるよう選手に指示するかどうか検討中だ。
外交問題
外交問題に発展したこの騒動は、カーディフでのワールドカップ前哨戦、ガーナ対ウェールズ戦で起きた。先発したパルテイは、カルロス・ケイロス監督が45分間ピッチに残した間、ボールに触れるたびにブーイングと野次を受けた。 プレミアリーグで4シーズン戦ったアーセナル時代から、敵地でブーイングを受けるのは慣れたものだった。それでも今回は、彼を「問題の中心」に押しやった。 「無罪推定は世界共通だ。有罪判決が下るまで誰しも無罪だ」とクイロス監督は述べた。「今日、トーマスに限らず、私たちはソーシャルメディアの時代生きている。証拠もなしに有罪と決めつけられ、反論の機会さえ与えないのだ」。
ワールドカップの開催が危ぶまれている。
ロンドン警視庁は2022年2月、強姦容疑でパルテイの捜査を開始した。 アーセナルでのキャリアは2025年6月30日に終了。その直前に強姦と性的暴行の罪で起訴された。犯行は2021～2022年に自宅で行われたとされる。カナダ入国が認められず、ワールドカップ出場も危ぶまれる。