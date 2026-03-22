チロ・インモービレのパリFCへの移籍は、このストライカーにとって4度目の海外挑戦となる。フランスへ移る前、1990年生まれの彼はすでにドイツのボルシア・ドルトムント、スペインのセビージャでプレーしており、昨シーズンはトルコのベシクタシュに在籍していた。 その後、ボローニャでイタリアに復帰したが、シーズン半ばに再び荷物をまとめ、リーグ1に昇格したばかりの、しかし大きな野心を抱くチームの攻撃陣を強化するために移籍した。
翻訳者：
パリFCでのインモービレの活躍は？：ル・アーヴルとの残留争いでのリーグ・アン初ゴール
フランスでのインモービレの初ゴール
そして、3月22日（日）に行われた試合では、チロ・インモービレがパリFCでの初ゴールを記録した。このゴールは、残留をかけた重要な一戦となったル・アーヴル戦での勝利の中で生まれたものである。 リーグ2への降格を回避するための直接対決となったこの試合で、イタリア人FWはリーグ戦とフランスカップを合わせて新チームでの通算8試合目（先発は5試合目）となる29分に先制点を挙げた。
パリFCのその他のイタリア人選手
昨シーズン、リーグ1への昇格を果たしたパリFCは、前述の通り、フランスサッカー界で単なる脇役になるつもりはない。同クラブは豊富な資金力を持ち、トップリーグに定着するために実行に移そうとしている長期的なプロジェクトを抱えている。 2月に昇格の立役者ステファン・ジリの後任として就任した60歳のアントワーヌ・コンブアレ監督が指揮を執るチームには、他にも2人のイタリア人選手が名を連ねている。1人はディエゴ・コッポラ。2003年生まれのセンターバックで、フィオレンティーナやトリノからも関心を集めていたが、1月にブライトンからレンタル移籍で加入した。 もう1人はルカ・コレオショ（2004年生まれ）で、U-21代表であり、海外のエスパニョールで育った選手だ。彼もまた、冬の移籍市場でバーンリーからレンタル移籍で加入した。
広告