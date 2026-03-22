パリFCでのインモービレの活躍は？：ル・アーヴルとの残留争いでのリーグ・アン初ゴール

昨シーズン、リーグ1への昇格を果たしたパリFCは、前述の通り、フランスサッカー界で単なる脇役になるつもりはない。同クラブは豊富な資金力を持ち、トップリーグに定着するために実行に移そうとしている長期的なプロジェクトを抱えている。 2月に昇格の立役者ステファン・ジリの後任として就任した60歳のアントワーヌ・コンブアレ監督が指揮を執るチームには、他にも2人のイタリア人選手が名を連ねている。1人はディエゴ・コッポラ。2003年生まれのセンターバックで、フィオレンティーナやトリノからも関心を集めていたが、1月にブライトンからレンタル移籍で加入した。 もう1人はルカ・コレオショ（2004年生まれ）で、U-21代表であり、海外のエスパニョールで育った選手だ。彼もまた、冬の移籍市場でバーンリーからレンタル移籍で加入した。



