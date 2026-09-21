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パリ・サンジェルマン、ヒートアップしたル・クラシックで10人のマルセイユに競り勝つ 殊勲者はマルキーニョス
マルキーニョスが決勝点を決める
後半、途中出場のフェラン・トーレスがデジレ・ドゥエの精確なクロスをヘディングで押し込み、PSGが均衡を破った。マルセイユは、アミーヌ・グイリとの鋭い連係からアンヘル・ゴメスが至近距離で決めて同点に追いついた。しかし、直後にマルキーニョスがCKからこぼれたボールに反応して押し込み、アウェーのPSGが再び勝ち越し。その後、ティモシー・ウェアはこの試合2枚目の警告で退場となった。
- AFP
主将が貴重な勝ち点を確保
ジェフリー・デ・ランゲの最初のセーブではじかれたボールを押し込んだマルキーニョスの決定的な反応は、相手ペナルティーエリア内でのセンターバックとしての鋭い嗅覚を示した。そのゴールは、前半のピエール＝エミール・ホイビュアとニール・モペイのシュートをしのいだ後、アウェーのチームが見せた優勢に対するこれ以上ない報酬となった。10人の相手に対してそのわずかなリードを守り切ったことで、エンリケ監督のチームは敵地ヴェロドロームの敵対的な雰囲気の中で勝ち点3を持ち帰った。
対照的な運命がライバル関係を際立たせる
激しい戦いの末の勝利は、開幕から3試合未勝利というらしくない低調なスタートの後、今季リーグ・アンでPSGにとってわずか2勝目となった。勝ち点3を手にした5連覇中の王者は6位に浮上し、首位モナコとの勝ち点差は5となった。一方で、マルセイユは5試合で4敗目を喫し、一気に降格圏へ転落。これは2011-12シーズン以来最悪のシーズンスタートとなった。
- PsnewZ
国内での戦いは10月に再開する
リーグ・アンはここでインターナショナルブレイクに入り、フランス1部の戦いは10月10日に再開される。PSGは第6節で昇格組ル・マンをホームに迎え、首位モナコとの差を縮めることを目指す。一方、マルセイユは低迷を止めて降格圏から抜け出すべく、その翌日に行われるトロワへのアウェー戦を前に、この3週間の中断期間を立て直しに最大限活用しなければならない。
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