ジェフリー・デ・ランゲの最初のセーブではじかれたボールを押し込んだマルキーニョスの決定的な反応は、相手ペナルティーエリア内でのセンターバックとしての鋭い嗅覚を示した。そのゴールは、前半のピエール＝エミール・ホイビュアとニール・モペイのシュートをしのいだ後、アウェーのチームが見せた優勢に対するこれ以上ない報酬となった。10人の相手に対してそのわずかなリードを守り切ったことで、エンリケ監督のチームは敵地ヴェロドロームの敵対的な雰囲気の中で勝ち点3を持ち帰った。