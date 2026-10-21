パリ・サンジェルマン、クヴァラツヘリアが十字靱帯断裂。デンベレとマルキーニョスの状態は？

パリ・サンジェルマンは、昨日負傷した他の選手であるデンベレとマルキーニョスの状態を発表した。復帰までの期間は明らかにしていない。





・ウスマン・デンベレは左太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。





・マルキーニョスは右太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。