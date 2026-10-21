あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
翻訳者：

パリ・サンジェルマン、クヴァラツヘリアが十字靱帯断裂。デンベレとマルキーニョスの状態は？

フヴィチャ・クヴァラツヘリア
パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
パリ・サンジェルマン
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ

パリ・サンジェルマンに痛手。クヴィチャ・クヴァラツヘリアが来年まで離脱する。ミランの元FWは、PSG対バルセロナのチャンピオンズリーグの一戦でシャビ・エスパルトと競り合った後、59分にピッチを退き、右膝前十字靱帯を断裂した

  • 「9カ月間離脱する恐れ」

    試合後、前十字靭帯や膝の損傷のリハビリ、スポーツ復帰を専門とするスペイン人理学療法士のアンヘル・ビジャヌエバ氏は、負傷について次のようにコメントした。「接触の際、右膝に強い外反の力がかかっているのがはっきりと分かる。足が固定され、閉鎖運動連鎖の状態で荷重がかかっている。これはLCAとLCM（前十字靭帯と内側側副靭帯、編集部注）の複合損傷に典型的なパターンだ。離脱期間は9カ月」


  • PSGの公式声明

    「昨日のFCバルセロナ戦で右膝の前十字靱帯を断裂したクヴィチャ・クヴァラツヘリアは、数日以内に手術を受ける」

  • デンベレとマルキーニョスの状態は？

    パリ・サンジェルマンは、昨日負傷した他の選手であるデンベレマルキーニョスの状態を発表した。復帰までの期間は明らかにしていない。


    ・ウスマン・デンベレは左太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。


    ・マルキーニョスは右太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
PSG

PSG

リーグ・アン

2026年10月25日

OL

OL

BAR

BAR

ラ・リーガ

2026年10月25日

RMA

RMA