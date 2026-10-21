パリ・サンジェルマンに痛手。クヴィチャ・クヴァラツヘリアが来年まで離脱する。ミランの元FWは、PSG対バルセロナのチャンピオンズリーグの一戦でシャビ・エスパルトと競り合った後、59分にピッチを退き、右膝前十字靱帯を断裂した。
Getty Images Sport
翻訳者：
パリ・サンジェルマン、クヴァラツヘリアが十字靱帯断裂。デンベレとマルキーニョスの状態は？
「9カ月間離脱する恐れ」
試合後、前十字靭帯や膝の損傷のリハビリ、スポーツ復帰を専門とするスペイン人理学療法士のアンヘル・ビジャヌエバ氏は、負傷について次のようにコメントした。「接触の際、右膝に強い外反の力がかかっているのがはっきりと分かる。足が固定され、閉鎖運動連鎖の状態で荷重がかかっている。これはLCAとLCM（前十字靭帯と内側側副靭帯、編集部注）の複合損傷に典型的なパターンだ。離脱期間は9カ月」
PSGの公式声明
「昨日のFCバルセロナ戦で右膝の前十字靱帯を断裂したクヴィチャ・クヴァラツヘリアは、数日以内に手術を受ける」
デンベレとマルキーニョスの状態は？
パリ・サンジェルマンは、昨日負傷した他の選手であるデンベレとマルキーニョスの状態を発表した。復帰までの期間は明らかにしていない。
・ウスマン・デンベレは左太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。
・マルキーニョスは右太ももの損傷により、今後数週間にわたり治療を受ける必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。