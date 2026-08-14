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パリ・サンジェルマン、アヤックスとウインガーのミカ・ホッツ獲得で口頭合意に到達
交渉に進展
パリ・サンジェルマンは今夏の補強において大きく前進し、アヤックスとゴッツについて口頭合意に達した。フランスの強豪は、欧州屈指の若手有望株を確保する戦略の一環として、この才能あるウインガーの成長を注意深く追ってきた。
ファブリツィオ・ロマーノの最新情報によると、両クラブ間の交渉は舞台裏で速いペースで進展し、フランスの首都への移籍の可能性に道を開く突破口に至った。今回の加入見通しは、ダイナミックで高い将来性を持つタレントで陣容を刷新していくクラブの継続的な姿勢を改めて示している。
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将来有望なトップクラスの若手才能を確保する
ゴッツはアムステルダムでのプレーを通じて、卓越した技術力、スピード、そして得点感覚で注目を集めてきた。エールディヴィジと欧州大会で見せた印象的なパフォーマンスは、PSGのリクルート部門に即座に警戒感を抱かせた。
口頭合意を取り付けたことは、欧州各地の他クラブとの争奪戦を制するうえで重要な節目となる。この若手のプロフィールは、パリで構築されているテクニカルプロジェクトに自然に合致している。
アタッキングサードの強化
ゴッツのように多才で縦への推進力を備えたウインガーが加わることで、コーチングスタッフは攻撃面で貴重な戦術的柔軟性を手にすることになる。相手DFを孤立させ、ワイドエリアからチャンスを生み出す能力は、チームの選手層に即効性のある上積みをもたらすはずだ。
移籍市場が進む中、前線に新たなタイプを組み込むことは、引き続き首脳陣の重要課題となっている。クラブのスポーツディレクター陣は、選手がスムーズに移行できるよう、詳細を最終決定することを急いでいる。
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移籍成立へ最終調整中
口頭合意が成立したことで、今後は事務手続きの最終調整とメディカルチェックの日程調整に焦点が移る。移籍に伴う残る正式な手続きを整えるため、両クラブは緊密に連携している。
PSGがこの取引を正式にまとめ、最新の新戦力をサポーターにお披露目できるかどうか、今後数日が決定的な局面となる。ファンは、この若手がいつパリに到着するのかを固唾をのんで見守ることになりそうだ。
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