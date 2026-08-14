パリ・サンジェルマンは今夏の補強において大きく前進し、アヤックスとゴッツについて口頭合意に達した。フランスの強豪は、欧州屈指の若手有望株を確保する戦略の一環として、この才能あるウインガーの成長を注意深く追ってきた。

ファブリツィオ・ロマーノの最新情報によると、両クラブ間の交渉は舞台裏で速いペースで進展し、フランスの首都への移籍の可能性に道を開く突破口に至った。今回の加入見通しは、ダイナミックで高い将来性を持つタレントで陣容を刷新していくクラブの継続的な姿勢を改めて示している。