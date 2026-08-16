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パリ・サンジェルマン、アヤックスからベルギーの逸材ミカ・ゴッツを5500万ユーロで獲得 ブラッドリー・バルコラ退団の可能性が高まる
アヤックスの若手有望株がパリ移籍を完了
パリ・サンジェルマンは、アヤックスからベルギー人ウインガーのゴッツを獲得したと発表した。移籍金は、エールディビジの強豪によれば、ボーナスを含めて最終的に5500万ユーロ（4700万ポンド）に達する可能性がある。21歳の逸材は5年契約にサインし、パルク・デ・プランスで将来を託した。
ゴッツはクラブ公式サイトで移籍への興奮を語った。「世界最高のクラブの一つに加入できて、信じられないほど誇りに思う。これらのカラーを身にまとい、パルク・デ・プランスとそのサポーターを体感するのが待ちきれない。ナセル・アル・ケライフィ会長、ルイス・カンポス、そしてルイス・エンリケ監督が僕に寄せてくれた信頼に応えるため、ピッチで全力を尽くす」と話した。
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飛躍のシーズンが名門移籍を呼び込む
ゴッツは、オランダでセンセーショナルな1年を過ごした末にフランスの首都へ到着した。現地では欧州サッカー界で最も生産性の高いワイドプレーヤーの一人として地位を確立していた。昨季のエールディビジで飛躍を遂げたシーズンには、17ゴール15アシストを記録。2010-11シーズン以降、アヤックスの歴史において1シーズンで15ゴールと15アシストに到達したわずか3人のうちの1人となった。
アヤックスのテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフは、PSGが正式に関心を示した時点でクラブにはこの移籍を止める力がなかったと認めた。「ミカは非常に優れた選手で、極めて特別な特長を持っている。我々は彼を本当に惜しむことになるだろう」とクライフは説明した。「我々は彼を失いたくなかったし、少なくともあと1シーズンはここに残ってほしかった。しかし、アヤックスであれほど高いレベルのパフォーマンスを見せれば、この規模のクラブが獲得に動くものだ」
ワールドカップ優勝者トーレスが5000万ユーロで加入
ゴッツの獲得は、フランスの強豪がバルセロナからフェラン・トーレスを総額約5000万ユーロで正式に獲得してからわずか数時間後に発表された。2026年ワールドカップ決勝で決勝点を挙げたことで知られるトーレスは、2031年までの5年契約も締結している。
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リヴァプールの関心が高まる中、バルコラの将来は不透明に
モナコの元ウインガー、マグネス・アクリウシュを含むアタッカーの突然の流入によって、ブラッドリー・バルコラの将来にはさらなる疑問符が付いている。フランス代表の同選手はルイス・エンリケ体制で序列を下げており、報道によれば、このフランス代表は今夏のリヴァプール移籍に前向きだという。
報道によれば、PSGは現在バルコラを驚異の1億4000万ポンドと評価しており、この金額はリヴァプールの現時点の想定を大きく上回っている。リヴァプールはすでに選手側の代理人と予備的な交渉を行っているものの、この取引を実現可能にするには要求額の大幅な引き下げを引き出す必要がある。
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