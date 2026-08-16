ゴッツは、オランダでセンセーショナルな1年を過ごした末にフランスの首都へ到着した。現地では欧州サッカー界で最も生産性の高いワイドプレーヤーの一人として地位を確立していた。昨季のエールディビジで飛躍を遂げたシーズンには、17ゴール15アシストを記録。2010-11シーズン以降、アヤックスの歴史において1シーズンで15ゴールと15アシストに到達したわずか3人のうちの1人となった。

アヤックスのテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフは、PSGが正式に関心を示した時点でクラブにはこの移籍を止める力がなかったと認めた。「ミカは非常に優れた選手で、極めて特別な特長を持っている。我々は彼を本当に惜しむことになるだろう」とクライフは説明した。「我々は彼を失いたくなかったし、少なくともあと1シーズンはここに残ってほしかった。しかし、アヤックスであれほど高いレベルのパフォーマンスを見せれば、この規模のクラブが獲得に動くものだ」



