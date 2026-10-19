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ライブ
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

パリ・サンジェルマン対バルセロナ：名勝負「ラ・レモンターダ」を戦術的に解剖

Classic match
UEFAチャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
パリ・サンジェルマン
バルセロナ

バルセロナがPSG戦で0-4の劣勢を覆した、チャンピオンズリーグ史上最も信じがたい逆転劇を振り返る。ネイマールが頂点を極め、セルジ・ロベルトが不滅の存在となった一夜を緻密に読み解く。

2017年3月8日、カンプ・ノウで、スポーツ心理学の典型的な事例として今も語られる、常識を覆す出来事が起きた。パルク・デ・プランスで0-4の大敗を喫したルイス・エンリケ率いるバルセロナは、数字の上では勝ち目がないとみられながら第2戦に臨んだ。欧州カップの歴史上、これほどの点差を覆したチームは一つもなかった。

それでも、雲がところどころに浮かぶ空の下、9万6290人の観客が集まった。ただ試合を見るためではない。やがて現実の歴史となる集団的な幻想に加わるためだった。切実で美しい楽観の気配が、辺りに濃く漂っていた。

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    夢のようなスタートの幾何学

    バルセロナの戦術は、縦への攻撃に懸ける大きな賭けだった。エンリケは慎重な姿勢を捨て、PSGの低い位置でプレーするゲームメーカーを封じ込める布陣を敷いた。その狙いは開始3分以内に結果へとつながった。

    ゴール前で常に得点を狙うルイス・スアレスが、浮き球にいち早く反応。トーマス・ムニエがクリアする前に、頭でボールをゴールラインの向こうへ押し込んだ。4点差を埋めるために不可欠な、早い時間帯の先制点だった。

    ウナイ・エメリ率いるPSGは、組織としては整っていたものの、精神面では脆さを見せた。バルセロナの圧力が高まるなか、40分にはアンドレス・イニエスタがひらめきに満ちたヒールでのプレーから、レイヴァン・クルザワのオウンゴールを誘った。前半を終えてスコアは2-0。不可能に思えた逆転が、戦術次第で実現し得るものに見え始めていた。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    混乱、失意、そしてカバーニの痛烈な一撃

    後半は一気に熱を帯びて始まった。開始から5分もたたないうちに、ムニエが足を滑らせてネイマールへのファウルを犯し、得たPKをリオネル・メッシが冷静に決めた。3-0となり、スタジアムは文字どおり揺れていた。

    しかし、サッカーは筋書きどおりには進まない。62分、エディンソン・カバーニが強烈なハーフボレーをゴール上部に突き刺した。パリ・サンジェルマンにとって、これが決定打となったはずだった。アウェーゴール・ルールにより、バルセロナは勝ち抜くためにさらに3ゴールが必要になった。

    カンプ・ノウは完全な静寂に包まれた。PSGは勝ち抜きへの望みをつなぎ、時計が87分を過ぎるころには、戦術的な攻防も決着したかに見えた。ファンは健闘むなしく敗れる姿を見届けたと確信し、出口へと向かい始めていた。

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    狂乱の7分間とロベルトの奇跡

    その後に続いたのは、単なるサッカーの試合ではない。純粋な意志の力を示す戦いであり、その先頭に立ったのは、間もなく世界最高額の選手となる男だった。88分、ネイマールが見事なフリーキックをゴール上隅に決める。91分にはスアレスがファウルを受けたと判定され、再びネイマールがキッカーを務めた。冷静にPKを沈め、スコアを5-1とした。

    2試合合計では5-5。それでも、優位に立っていたのはPSGだった。だが95分、最後の戦術的な秩序が崩れ、美しい混沌が訪れる。テア・シュテーゲンは相手陣内まで上がっていた。ネイマールが一縷の望みを託し、守備ラインの裏へ浮き球を送る。縁の下の力持ちであるセルジ・ロベルトが高く跳び上がり、伸ばした足でボールをケヴィン・トラップの脇に押し込んだ。この試合は6-1。2試合合計は6-5となった。

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  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    遺産と変わりゆく勢力図

    試合後、地元の地震学者が調べたデータにより、ロベルトのゴール直後の歓声が微小地震として記録されていたことが確認された。PSGの崩壊を、報道陣はその後何年にもわたってクラブのプロジェクトを規定する「悪夢」「屈辱」と表現した。

    カバーニは後に、あの夜の衝撃はあまりに大きく、受け止めるために心理療法が必要だったと認めている。バルセロナにとってはMSN時代の頂点だった。公式のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたネイマールがメッシの影から抜け出し、この大会の歴史で最も影響力のある7分間の活躍を見せた夜だった。チャンピオンズリーグ史上最大の逆転劇として、今なお記録に残っている。

    振り返れば、ラ・レモンターダは単なる一つの試合結果ではなかった。現代の欧州サッカーを動かすきっかけとなったのだ。あの夜の出来事により、パリのカタール資本の首脳陣は、わずか数カ月後にネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払う決断を下した。移籍市場の様相は永遠に変わった。

    バルセロナは次のラウンドでユヴェントスに敗れたが、あの6-1の勝利の記憶は、サッカーには奇跡が起こり得ることをいつまでも思い出させる。人々の信じる力が戦術図を打ち破った夜。伸ばしたロベルトのスパイクと、9万6000人が星々に向かって叫ぶ声が、色あせない光景として残っている。

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