試合後、地元の地震学者が調べたデータにより、ロベルトのゴール直後の歓声が微小地震として記録されていたことが確認された。PSGの崩壊を、報道陣はその後何年にもわたってクラブのプロジェクトを規定する「悪夢」「屈辱」と表現した。
カバーニは後に、あの夜の衝撃はあまりに大きく、受け止めるために心理療法が必要だったと認めている。バルセロナにとってはMSN時代の頂点だった。公式のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたネイマールがメッシの影から抜け出し、この大会の歴史で最も影響力のある7分間の活躍を見せた夜だった。チャンピオンズリーグ史上最大の逆転劇として、今なお記録に残っている。
振り返れば、ラ・レモンターダは単なる一つの試合結果ではなかった。現代の欧州サッカーを動かすきっかけとなったのだ。あの夜の出来事により、パリのカタール資本の首脳陣は、わずか数カ月後にネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払う決断を下した。移籍市場の様相は永遠に変わった。
バルセロナは次のラウンドでユヴェントスに敗れたが、あの6-1の勝利の記憶は、サッカーには奇跡が起こり得ることをいつまでも思い出させる。人々の信じる力が戦術図を打ち破った夜。伸ばしたロベルトのスパイクと、9万6000人が星々に向かって叫ぶ声が、色あせない光景として残っている。