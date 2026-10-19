バルセロナの戦術は、縦への攻撃に懸ける大きな賭けだった。エンリケは慎重な姿勢を捨て、PSGの低い位置でプレーするゲームメーカーを封じ込める布陣を敷いた。その狙いは開始3分以内に結果へとつながった。

ゴール前で常に得点を狙うルイス・スアレスが、浮き球にいち早く反応。トーマス・ムニエがクリアする前に、頭でボールをゴールラインの向こうへ押し込んだ。4点差を埋めるために不可欠な、早い時間帯の先制点だった。

ウナイ・エメリ率いるPSGは、組織としては整っていたものの、精神面では脆さを見せた。バルセロナの圧力が高まるなか、40分にはアンドレス・イニエスタがひらめきに満ちたヒールでのプレーから、レイヴァン・クルザワのオウンゴールを誘った。前半を終えてスコアは2-0。不可能に思えた逆転が、戦術次第で実現し得るものに見え始めていた。