パリ・サンジェルマン対バルセロナの戦術分析：エンリケの終盤の「カオス理論」がフリックのハイラインを打ち破る

エンリケは、ボールを保持し続けることよりも縦への素早い攻撃を重視した、流動的な4-3-3を採用した。ビルドアップではアクラフ・ハキミが頻繁に内側の中央寄りへ移動し、ヴィティーニャとジョアン・ネヴェスをサポート。これによりPSGはボール保持時に3-2-2-3へと形を変え、ウイングが高く幅を取ってバルセロナの両サイドバックを釘付けにし、ピッチを広く使った。

守備では、PSGは前半から積極的に高い位置でプレスをかけ、激しい競り合いを挑んだ。開始2分もたたないうちに、高い位置でボールを奪った後、フヴィチャ・クヴァラツヘリアのシュートがポストを叩き、先制に迫る。そして38分、その姿勢がついに実を結んだ。ラミン・ヤマルが自陣ペナルティーエリア付近でボールを失うと、デジレ・ドゥエが中央を突破し、エリア外からシュートを決めた。後半は一転して、パスコースを巧みに読み、遮断する守備へと切り替えた。

実際、フェラン・トーレスが古巣を相手に決定機を逃した夜でなければ、試合はもっと早く決着していたかもしれない。負傷したウスマン・デンベレに代わって20分に投入されたトーレスは、過去にとらわれているかのようだった。25分には至近距離からの絶好機を逃し、71分には右ポストを叩いた。クヴァラツヘリアの序盤のシュートに続き、PSGがこの試合で2度目にゴールの枠を叩いた場面だった。