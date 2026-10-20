パルク・デ・プランスでの戦術的な駆け引きは、対照的な哲学がぶつかる興味深いものだった。エンリケはバルセロナに進んでボール保持を譲りながら、積極的なハイプレスとコンパクトなミドルブロックを使い分け、ハーフスペースとサイドでのトランジションを生かそうとした。一方のフリックは、持ち味である高い最終ラインを採用。ただし、先発メンバーには日曜日のレアル・マドリーとのクラシコを見据えた意図が明らかに表れており、とりわけ中盤の要であるロドリをベンチに置き、若手のマルク・ベルナルを起用した。
パリ・サンジェルマン対バルセロナの戦術分析：エンリケの終盤の「カオス理論」がフリックのハイラインを打ち破る
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パリ・サンジェルマンの戦術体系
エンリケは、ボールを保持し続けることよりも縦への素早い攻撃を重視した、流動的な4-3-3を採用した。ビルドアップではアクラフ・ハキミが頻繁に内側の中央寄りへ移動し、ヴィティーニャとジョアン・ネヴェスをサポート。これによりPSGはボール保持時に3-2-2-3へと形を変え、ウイングが高く幅を取ってバルセロナの両サイドバックを釘付けにし、ピッチを広く使った。
守備では、PSGは前半から積極的に高い位置でプレスをかけ、激しい競り合いを挑んだ。開始2分もたたないうちに、高い位置でボールを奪った後、フヴィチャ・クヴァラツヘリアのシュートがポストを叩き、先制に迫る。そして38分、その姿勢がついに実を結んだ。ラミン・ヤマルが自陣ペナルティーエリア付近でボールを失うと、デジレ・ドゥエが中央を突破し、エリア外からシュートを決めた。後半は一転して、パスコースを巧みに読み、遮断する守備へと切り替えた。
実際、フェラン・トーレスが古巣を相手に決定機を逃した夜でなければ、試合はもっと早く決着していたかもしれない。負傷したウスマン・デンベレに代わって20分に投入されたトーレスは、過去にとらわれているかのようだった。25分には至近距離からの絶好機を逃し、71分には右ポストを叩いた。クヴァラツヘリアの序盤のシュートに続き、PSGがこの試合で2度目にゴールの枠を叩いた場面だった。
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バルセロナの戦術的布陣
フリックの4-2-3-1は、ペドリとベルナルのダブルボランチを軸にボールを循環させ、攻守の切り替えを管理することで、PSGを封じ込める狙いがあった。しかし、バルセロナが決定的なチャンスを生み出すには、パリの鋭い速攻よりもはるかに多くの手間を要した。PSGのコンパクトな守備を崩すため、バルセロナが狙ったのは「3人目の選手の走り込み」だ。この策が実を結んだのは55分。前半途中から出場したフェルミン・ロペスが中央で効果的に起点となって相手DFを引きつけ、シャビ・エスパルトを背後に抜け出させて同点ゴールにつなげた。
サイドでは、ヤマルが大きく幅を取ってリュカ・エルナンデスとの1対1を狙った。しかし、エルナンデスを先発させたエンリケの意外な賭けは、おおむね功を奏した。フランス人DFは計算された身体を使った対応と戦術的ファウルでヤマルを抑え、72分には重要なヘディングゴールまで決めた。一方、守備ラインをハーフウェーライン近くまで押し上げたことが、最終的にバルセロナの命取りとなった。PSGは最初のプレスを突破するたびに、少ないパスでバルセロナの最終ラインを切り裂いた。スコアが大きく崩れずに済んだのは、GKジョアン・ガルシアが10本のセーブを記録する圧巻の活躍を見せたからにほかならない。
戦術を巡る頭脳戦
勝敗を分けた戦術的な攻防は、攻守の切り替えの局面で起きた。両チームとも相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数は32回と全く同じだったにもかかわらず、攻撃の効率には大きな差があった。PSGは縦への仕掛けを徹底し、シュート22本のうち15本を枠内に飛ばした。一方、バルセロナは緻密に攻撃を組み立てたものの、枠内シュートはわずか5本だった。
エンリケ監督はボール保持を譲ることで（支配率47％）、バルセロナに守備は安泰だと思わせ、終盤の守備構造の崩壊につなげた。フリック監督が起用したロドリ、ガビ、フェルミン・ロペスの新たな中盤はバルセロナに主導権をもたらした。しかし、勝ち越し点を狙って前線に人数をかけるにつれ、その中盤と、ハーフウェーライン付近に位置し続ける最終ラインとの間に生じたスペースを守り切れなくなった。PSGは後方から遅れて走り込む選手を生かし、そこを突いた。81分、ファビアン・ルイスのシュートがブロックされた後、中途半端にクリアされたボールをヴィティーニャが鮮やかなボレーで捉えた。さらに86分には、ルイス自身がファーポストへ相手に捕まらずに走り込み、ハキミの鋭いクロスを決めた。いずれのゴールも、中盤の選手が後方からマークされずに走り込んで生まれたものだった。
試合中の調整
試合の流れを変えたのは、両チームの選手層の厚さと精神的な強さが試される、一連の負傷に伴う交代と戦術的な交代だった。前半にダニ・オルモを負傷で失ったフリック監督は、60分ごろに温存していた主力のロドリをガビ、カリム・アデイェミとともに投入し、試合を完全に支配しようとした。ロドリの投入によってバルセロナはすぐにPSGを押し込み、後半のボール保持で優位に立ったものの、相手に決定的な一撃を与えられず、陣地を支配するだけにとどまった。
一方、2連覇中の王者を際立たせたのは、負傷者が相次ぐ中で見せた並外れた精神的な強さだった。デンベレ、クヴァラツヘリア、主将マルキーニョスという不動の先発3人を失い、エンリケ監督は試合中にチームを組み替えることを余儀なくされた。戦術面で最後の転機となったのは78分だ。エンリケ監督はエルナンデスとドゥエを下げ、ウォーレン・ザイール＝エメリとセニー・マユルを投入した。この時点でヤマルは6度ファウルを受けており、そのうち3度はエルナンデス、1度はドゥエによるものだった。ヤマルを抑える役割を担っていた選手2人が、そろってピッチを去ったのである。厳しいマークから解放されたヤマルは、そのわずか1分後、ザイール＝エメリのクリアミスを逃さず、2-2の同点ゴールを決めた。それでもエンリケ監督のチームは、かつてなら崩れていたかもしれない場面で失点を受け止め、混乱を反撃の力に変えた。5分以内に立て続けに2ゴールを奪ったのだ。
結論
結局、バルセロナが試合終盤に崩れた要因は、ルイス・エンリケがボールを相手に譲り、背後に大きなスペースを残す積極的なハイラインを突く戦い方を選んだことにある。フリックの戦術的なスタイルと後半から投入されたロドリによってバルセロナは敵陣で主導権を握ったものの、最後の10分間に後方の備えを欠いたまま前に出たことで、致命的な隙をさらした。勝負どころでPSGは、容赦なく縦を突く攻撃、組織的な粘り強さ、精神的な強さによって、バルセロナの実りのないボール保持を決定的に打ち破った。
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