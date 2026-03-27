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パリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンとリヴァプールの関心を退け、ブラッドリー・バーコラとの大型契約延長に向け動き出した
パリ、主力選手の獲得へ動き出す
国内リーグではフランスカップでの早期敗退など波乱のシーズンとなったものの、PSGは欧州の舞台では圧倒的な強さを見せ、特にチャンピオンズリーグのラウンド16ではチェルシーを2試合合計8-2で粉砕した。バルコラはその勝利の立役者であり、2つの決定的なゴールを決め、欧州で最も注目を集めるフォワードの一人としての地位を確固たるものにした。 『パリ・チーム』によると、クラブのアドバイザーであるルイス・カンポスは現在、このフランス人選手を2030年までPSGに縛り付ける2年契約の延長をまとめるため、水面下で動いているという。この先手を打つ動きは、リヴァプールとバイエルンからのアプローチを退けることを目的としている。両クラブは、2023年にリヨンから3900万ポンド（4500万ユーロ）で移籍して以来、このウインガーの急成長を注視してきた。
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大幅な昇給
今回の契約延長は、単なる契約期間の延長にとどまらず、大幅な給与アップを伴うものであり、チーム内におけるバルコラの地位が格段に高まったことを反映している。代理人のムッサ・シソコ氏の指導のもと、このフォワードはパリでの生活に落ち着きを見せ、スーパースター退団後のクラブを支える柱であり続けたいと意欲を示している。 クラブ首脳陣はバルコラを単なる有望株以上の存在と見なしており、彼は今やチームの攻撃の「原動力」となっている。彼の契約を確実なものにすることで、PSGはエンリケ監督に今後4シーズンにわたる安定した基盤を提供し、国内の優秀な選手たちがプレミアリーグやブンデスリーガの金銭的魅力に引き抜かれることのないよう確保するつもりだ。
長期的な攻撃の核を構築する
バルコラへの注力は、クラブで最も影響力のある攻撃的選手たちをチームに留めるという、より広範な戦略の一環である。今シーズン、この23歳の選手が38試合に出場し、12ゴール6アシストを記録していることを踏まえ、クラブは今後数年にわたり、彼を他のスター選手たちとコンビを組ませたいと考えている。 報道によると、バルコラの去就が正式に決まり次第、パリ・サンジェルマンの首脳陣はウスマン・デンベレへの注力を全面的に切り替える見込みだ。その目的は、この2人の攻撃の要を共に留め置き、チャンピオンズリーグのトロフィーを常に争える安定した攻撃陣を構築することにある。チャンピオンズリーグという舞台こそ、バルコラがすでに大舞台で結果を残せることを証明している大会だからだ。
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タイトル争いと欧州での野心
PSGがリーグ・アン首位でわずか1ポイントのリードを守ろうとする中、バルコラは依然としてチームのタイトル獲得に向けた中心的な存在であり続けている。特に、2位のランスに対して1試合少ないというアドバンテージがある。今回の契約延長のタイミングは、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝という大一番を控えたチームにとって、大きな士気向上につながると見られている。この試合で、彼はこれまでで最も厳しい試練に直面することになるだろう。 今シーズンの戦いを超えて、ワールドカップに向けた準備期間は、バルコラにとってフランス代表での地位を確固たるものにする絶好の機会となる。これにより、新たな長期契約が正式に発効する前に、彼の市場価値がさらに高騰する可能性もある。