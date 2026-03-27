パリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンとリヴァプールの関心を退け、ブラッドリー・バーコラとの大型契約延長に向け動き出した

今回の契約延長は、単なる契約期間の延長にとどまらず、大幅な給与アップを伴うものであり、チーム内におけるバルコラの地位が格段に高まったことを反映している。代理人のムッサ・シソコ氏の指導のもと、このフォワードはパリでの生活に落ち着きを見せ、スーパースター退団後のクラブを支える柱であり続けたいと意欲を示している。 クラブ首脳陣はバルコラを単なる有望株以上の存在と見なしており、彼は今やチームの攻撃の「原動力」となっている。彼の契約を確実なものにすることで、PSGはエンリケ監督に今後4シーズンにわたる安定した基盤を提供し、国内の優秀な選手たちがプレミアリーグやブンデスリーガの金銭的魅力に引き抜かれることのないよう確保するつもりだ。