パリ戦で屈辱的な敗北を喫したアーネ・スロットは、自身が最も嫌う存在へと変貌した。リヴァプールは依然として迷走しており、絶望的なオランダ人監督はアンフィールドの底へ一歩ずつ近づいている。

リヴァプールは4日前のエティハド・スタジアムでの大敗を免れた。来週のアンフィールドでの第2戦へまだ可能性が残っていることが、枠内シュート0本・支配率24％のスロット監督率いるチームにとって、一つの成果だ。
昨季CL同カードではPSGがホームでリヴァプールを圧倒したが、当時のチーム状態や試合へのアプローチは今回とは全く異なっていた。
当時、フランスでの試合は極めて重要だった。シティ戦で後半に諦めた4日後、監督は哲学への自信を失い、退任が近いことを示した。
リヴァプールは4日前のエティハド・スタジアムでの大敗を免れた。来週のアンフィールドでの第2戦へまだ可能性が残っていることが、枠内シュート0本・支配率24％のスロット監督率いるチームにとって、一つの成果だ。
昨季CL同カードではPSGがホームでリヴァプールを圧倒したが、当時のチーム状態や試合へのアプローチは今回とは全く異なっていた。
当時、フランスでの試合は極めて重要だった。シティ戦で後半に諦めた4日後、監督は哲学への自信を失い、退任が近いことを示した。
この1年、スロット監督は理想のサッカーを示す例として、リヴァプール対PSGのチャンピオンズリーグ1回戦2ndレグをよく挙げていた。昨年3月のその試合でリヴァプールは0-1で敗れ、PK戦の末に敗退したが、スロットは「自分が関わった中で最高の試合」と語った。
ただし、今季ローブロックに苦戦するたびにこの試合を引き合いに出すのはやや気掛かりだ。
「私の理想はパリ・サンジェルマン対リヴァプールのような試合だ。すべての試合がそうあってほしい」とスロット監督は1月のフラム戦（2-2の引き分け）後に語った。「オープンなサッカーには両チームが必要だ。面白くない要素ばかりではいけない。」
スロットは、プレミアリーグの魅力を損なう要因として、セットプレーとそれに費やす無駄な時間を挙げた。自らを「純粋主義者」と称する彼は、コーナーキック、フリーキック、ロングスローの重要性が高まる現状を、自身の価値観に反すると感じた。
「サッカーファンとしての心は、それを好まない」と彼は認めた。「サッカーについて聞かれれば、私は10年、15年前のバルセロナを思い浮かべる。毎週日曜の夜、彼らがプレーしてくれることを心待ちにしていたものだ。他のリーグを見ても、（イングランドほど）セットプレーが重視されているとは思えない。」
だからこそ、水曜のパリでの試合開始早々、リヴァプールが時間を浪費した場面は衝撃的だった。ジョー・ゴメスはPSGのエリアへロングスローを放つ前に、限界まで時間を稼いだ。
ルイス・エンリケ監督はこれに激怒し、第4審判に再三抗議したが、試合後「PSGと戦うチームは皆、手段を選ばず僕たちを苛立たせようとする」と語った。
その点ではリヴァプールも、PSGの攻撃を止めたい他のチームと同じだった。だが、そんな行為が許されるはずがない。
イングランド王者としてパリへ乗り込んだリヴァプールは、二桁敗北を避けようとするフランス3部チーム並みの意欲でプレーした。この状況は驚愕的だった。
昨季は欧州で最もPSGに迫ったリヴァプールだが、今夏4億5000万ポンドを投じて補強し、再戦ではスピードと激しさでクヴィチャ・クヴァラツヘリアらに立ち向かえると期待された。 リヴァプールは、欧州制覇に導いたアシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスの強力なサイドバックコンビに対抗するカードとしてジェレミー・フリンポンとミロス・ケルケズを起用する予定だった。
しかし1年足らずでスロットとスカウト陣はクロップの基盤を崩し、両チームの差はむしろ広がった。結果としてリヴァプールは、パルク・デ・プランスで勝利ではなく圧力に耐えることを目指すチームへと転落した。
スロット監督は、土曜のFAカップでマンチェスター・シティに0-4で敗れた試合の序盤35分間――リヴァプールが互角に立ち回り2度チャンスを作った――を見て、「欧州のエリートと互角に戦える」と主張した。
しかし水曜日のアウェー戦では、モハメド・サラーを先発から外し、初めて5バックを採用。
その「戦略」とは、開始直後から自陣に押し込まれ、ノックアウトを避けながら相手の攻撃を耐え抜くというもの。
しかし、その目標を達成できたのはシステム変更とは無関係だった。スロットも認めるように、リヴァプールは試合の大半を「サバイバルモード」で過ごし、PSGの決定力不足によって大敗を免れただけだった。
フリンポンとケルケズはウイングバックの方が適任だった。しかしリヴァプールは、初めて採用したフォーメーションで安定感を欠いた。
ジェイミー・キャラガーはCBSスポーツで、スロット監督のシステム変更が守備を弱めたと指摘した。
「監督の布陣を見れば分かるが、彼は何かを試みたものの、戦術的には完全に間違っていた」と、元リヴァプールのセンターバックは述べた。「5バックでのアプローチは完全に誤りだった。マンツーマン守備を採用したため、4バックの場合よりも守備陣形が広くなってしまい、3人のセンターバックがピッチの幅全体をカバーしなければならなかったからだ。
今夜、3バックの中央でプレーしたファン・ダイクを見ていて…… 通常、年齢を重ねると「このシステムは自分に合っている。全員がポジションにいて守りが楽になる」と感じるものだ。しかし今回は違っていた。センターバックが中盤に飛び出し、マークすべき相手がいない状況が発生。34歳のファン・ダイクは何度もサイドに走り、対応しきれなかった。
「今季のヴァン・ダイクには厳しい批判もあるが、酷すぎる。彼は全試合に出場し、隣でプレーするコナテはまたもミスをした。そんな状況でプレーするのは簡単ではない。私は依然として彼をリバプールの主力だと考える。
「しかし今夜のように3バックでプレーする彼は、リヴァプールのユニフォームを着てここまで居心地悪そうに見えたのは初めてだ。スロット監督にあのシステムは二度と使わないでほしいと懇願するだろう」
リヴァプールが新システムに苦戦したのは当然で、スロット監督の焦りを示している。彼はシーズン序盤、記者団に「現在のシステムが選手に最も合っている」と語り、変更を求める声に耳を貸さなかった。 「君たちが何を考えているかは知らないが、5バックなどを導入すれば問題が生じる。選手たちはキャリアを通じてこのシステムでプレーしてきたし、我々にはほとんどトレーニング時間がない。2日おきに試合がある中で、サッカーに対する考え方を根本から変えるのはほぼ不可能だ」
しかしこの大一番で彼は自らの哲学を捨て、愚かにもパニックから5バックを採用した。チームが凋落するのを止められない監督の偽善的な“最後の賭け”だ。
火曜のアンフィールドで逆転を狙うリヴァプールが、昨季PSG戦2ndレグのような質と気概を再現できるか。証拠は皆無で、希望だけだ。
水曜日の試合は、リヴァプールが1年でどれほど後退したかを痛烈に示した。スロットが衰退の唯一の責任者ではないにしても、彼の解任は時間の問題だろう。
パリで示されたのは、彼のサッカー哲学への裏切りであり、チームがPSGのレベルに及ばないという現実だった。昨夏、優勝を狙えるチーム作りに巨額を投じたことを考えれば、これは到底許されることではない。