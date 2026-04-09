パリ戦で屈辱的な敗北を喫したアーネ・スロットは、自身が最も嫌う存在へと変貌した。リヴァプールは依然として迷走しており、絶望的なオランダ人監督はアンフィールドの底へ一歩ずつ近づいている。

フリンポンとケルケズはウイングバックの方が適任だった。しかしリヴァプールは、初めて採用したフォーメーションで安定感を欠いた。

ジェイミー・キャラガーはCBSスポーツで、スロット監督のシステム変更が守備を弱めたと指摘した。

「監督の布陣を見れば分かるが、彼は何かを試みたものの、戦術的には完全に間違っていた」と、元リヴァプールのセンターバックは述べた。「5バックでのアプローチは完全に誤りだった。マンツーマン守備を採用したため、4バックの場合よりも守備陣形が広くなってしまい、3人のセンターバックがピッチの幅全体をカバーしなければならなかったからだ。

今夜、3バックの中央でプレーしたファン・ダイクを見ていて…… 通常、年齢を重ねると「このシステムは自分に合っている。全員がポジションにいて守りが楽になる」と感じるものだ。しかし今回は違っていた。センターバックが中盤に飛び出し、マークすべき相手がいない状況が発生。34歳のファン・ダイクは何度もサイドに走り、対応しきれなかった。

「今季のヴァン・ダイクには厳しい批判もあるが、酷すぎる。彼は全試合に出場し、隣でプレーするコナテはまたもミスをした。そんな状況でプレーするのは簡単ではない。私は依然として彼をリバプールの主力だと考える。

「しかし今夜のように3バックでプレーする彼は、リヴァプールのユニフォームを着てここまで居心地悪そうに見えたのは初めてだ。スロット監督にあのシステムは二度と使わないでほしいと懇願するだろう」