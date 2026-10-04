昨年、ロレンツォ・パラティチはローマで輝きを放った。 ジャン・ピエロ・ガスペリーニは、サンプドリアから加入してわずか3日後、ローマ・シティとの親善試合で彼を起用し、2008年生まれのこの選手は8-0で勝利したその試合でハットトリックを記録した。

その後、プリマベーラでは13試合出場で1ゴールを記録し、U-18では13試合で実に12ゴールを挙げた。 同年代の選手たちの中で違いを見せ、ローマをリーグ準決勝進出に導く一因となったが、そこで敗れた相手はボローニャだった。

その後はサンプドリアに戻り、ローマが再びレンタルで獲得する前に、2028年6月30日までの初のプロ契約を結んだ。 ローマは、優れたポテンシャルを持つアタッカーに賭けるチャンスを逃したくはなかった。