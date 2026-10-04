ロレンツォ・パラティチはローマで再スタートを切った。昨季をローマで期限付き移籍の形で過ごし、その後サンプドリアへ復帰していたが、ローマの首脳陣は再び彼を買い取りオプション付きの期限付き移籍で獲得することを選んだ。
この判断はここまでのところ、ユースリーグで報われており、フェネルバフチェ戦の勝利で決定的な働きを見せた。一方、リーグ戦では2008年生まれの彼にとって、まだ初ゴールは生まれていない。なお、彼はフィオレンティーナの現スポーツディレクターであるファビオの息子でもある。
ロレンツォ・パラティチはローマで再スタートを切った。昨季をローマで期限付き移籍の形で過ごし、その後サンプドリアへ復帰していたが、ローマの首脳陣は再び彼を買い取りオプション付きの期限付き移籍で獲得することを選んだ。
この判断はここまでのところ、ユースリーグで報われており、フェネルバフチェ戦の勝利で決定的な働きを見せた。一方、リーグ戦では2008年生まれの彼にとって、まだ初ゴールは生まれていない。なお、彼はフィオレンティーナの現スポーツディレクターであるファビオの息子でもある。
昨年、ロレンツォ・パラティチはローマで輝きを放った。 ジャン・ピエロ・ガスペリーニは、サンプドリアから加入してわずか3日後、ローマ・シティとの親善試合で彼を起用し、2008年生まれのこの選手は8-0で勝利したその試合でハットトリックを記録した。
その後、プリマベーラでは13試合出場で1ゴールを記録し、U-18では13試合で実に12ゴールを挙げた。 同年代の選手たちの中で違いを見せ、ローマをリーグ準決勝進出に導く一因となったが、そこで敗れた相手はボローニャだった。
その後はサンプドリアに戻り、ローマが再びレンタルで獲得する前に、2028年6月30日までの初のプロ契約を結んだ。 ローマは、優れたポテンシャルを持つアタッカーに賭けるチャンスを逃したくはなかった。
パラティチは型破りなモダンタイプのセンターフォワードだ。前線のあらゆるエリアで動ける一方で、ゴールへの感覚を失わない。実際、2024-25シーズンには大幅に年下のカテゴリーでプレーしながら、サンプドリアのプリマヴェーラで18試合7ゴールを記録してシーズンを終えた。
リーグ戦で戦った3試合ではまだ得点していないが、ユースリーグではすでに違いを見せている。初戦のフェネルバフチェ戦では、前半にローマが2点を追う展開の中、反撃の号砲を鳴らした。
パラティチはまず試合を再び開く1点を決めると、その後はプレーと決定的なドリブルで魅了し、グアリアノーネ、マッカローニ、ファルチェッタが決めた最終的な4-2へとチームメートをけん引した。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
ローマでは、パウロ・ディバラを再び間近で見ることができるだろう。昨年、ローマ・シティとの親善試合では、ガスペリーニとホヤの目の前で3ゴールを決めた。そのホヤは、ユヴェントスにパレルモから加入した際、まだ7歳半だった彼を父ファビオとともに空港へ迎えに行っていた。
幼いロレンツォがホヤと対面した喜びは、その日空港でパラティチの息子とディバラが一緒に写った写真によっても示されていた。そして今、11年の時を経て、2人はともにローマでプレーしている。
そして、若手への目配りを欠かさないガスペリーニが、今季終了までの間に、ときおり彼をトップチームに引き上げて報いることがあるかもしれない。