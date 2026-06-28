2週間前、レッドソックスの試合には多くのサッカーファンが訪れた。スコットランド代表は、フォックスボロでハイチとW杯初戦を行った翌日、テキサス・レンジャーズ戦を盛り上げた。

ドイツ代表は月曜22時30分（ドイツ時間）に同地でパラグアイと対戦する。NFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地で、ボストン中心部から南へ約40km。ドイツのファンは11時にスタジアム隣「Six Strings」に集合する。

ドイツが勝てば、7月4日にフィラデルフィアでフランスと16強戦を行う。フランスはスウェーデンと対戦する。