現地時間19時20分、都心のフェンウェイ・パークでボストン・レッドソックス対ニューヨーク・ヤンキースの試合が始まる。MLB屈指の古豪球場で、歴史的な一戦だ。
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パラグアイ戦を前に、チケット割引＆無料Tシャツ！ DFBファンが伝説の米名勝負をさらうか？
フェンウェイ・パークは1912年に開場し、現在も試合が行われるMLB最古の球場だ。本拠地のレッドソックスは、約4時間南のニューヨークにあるヤンキースと100年以上激戦を続けている。 長年にわたり、両球団のライバル関係はMLBで最も熾烈なものへと発展しました。ヤンキースは27回の優勝を誇る最多優勝記録保持者ですが、ワールドシリーズ制覇は2009年以来遠のいています。レッドソックスはこれまでに9回優勝しており、直近の優勝は2018年です。
翌日に近隣のフォックスボロでドイツ代表の16強戦が行われることを記念し、ドイツサッカー連盟（DFB）とレッドソックスはドイツサポーター向けに特別オファーを用意した。専用リンクから予約するとチケットが10ドル割引となり、「レッドソックス・ドイツサポーターTシャツ」がプレゼントされる。 DFBファンの集合場所は、現地時間17時に球場隣接のスポーツバー「Game On」です。試合中、ドイツ風BGMを「TubaFrau Hofbräu Band」が演奏します。
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ドイツは月曜日、フォックスボロでパラグアイと対戦する。
2週間前、レッドソックスの試合には多くのサッカーファンが訪れた。スコットランド代表は、フォックスボロでハイチとW杯初戦を行った翌日、テキサス・レンジャーズ戦を盛り上げた。
ドイツ代表は月曜22時30分（ドイツ時間）に同地でパラグアイと対戦する。NFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地で、ボストン中心部から南へ約40km。ドイツのファンは11時にスタジアム隣「Six Strings」に集合する。
ドイツが勝てば、7月4日にフィラデルフィアでフランスと16強戦を行う。フランスはスウェーデンと対戦する。