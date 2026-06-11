パラグアイ戦の米国代表予想先発メンバー：クリス・リチャーズは先発できるか？セルジーノ・デストは新役割を担うか？

合宿初日、米国代表のポチェッティーノ監督は記者団の質問に「ワールドカップ初戦の先発はほぼ決まっている」と明言した。決定したのは3月で、パラグアイ戦の布陣も大筋で固まっているという。

その後も数週間、彼は先発メンバーを明かさなかった。負傷やポジション争いにより、まだ確定していないポジションもある。

そこでGOALは、金曜日のワールドカップ初戦でポチェッティーノ率いる米国がどんな布陣で臨むかを予想する。