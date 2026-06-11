パラグアイ戦の米国代表予想先発メンバー：クリス・リチャーズは先発できるか？セルジーノ・デストは新役割を担うか？

合宿初日、米国代表のポチェッティーノ監督は記者団の質問に「ワールドカップ初戦の先発はほぼ決まっている」と明言した。決定したのは3月で、パラグアイ戦の布陣も大筋で固まっているという。
その後も数週間、彼は先発メンバーを明かさなかった。負傷やポジション争いにより、まだ確定していないポジションもある。
そこでGOALは、金曜日のワールドカップ初戦でポチェッティーノ率いる米国がどんな布陣で臨むかを予想する。
合宿初日、米国代表のポチェッティーノ監督は記者団の質問に「ワールドカップ初戦の先発はほぼ決まっている」と明言した。決定したのは3月で、パラグアイ戦の布陣も大筋で固まっているという。
その後も数週間、彼は先発メンバーを明かさなかった。負傷やポジション争いにより、まだ確定していないポジションもある。
そこでGOALは、金曜日のワールドカップ初戦でポチェッティーノ率いる米国がどんな布陣で臨むかを予想する。
ポチェッティーノ監督は競争を継続させているため、マット・ターナーが起用されても驚きはない。とはいえ、フリーゼは昨夏からほぼ全試合に出場し、多くの準備を重ねてきた。
昨夏以降、フリーゼは2試合を除き全試合に出場し、その2試合でターナーが3ハーフをプレーした。フリーゼは大きなミスを犯さず、試合ごとに自信を伸ばしている。経験値の課題はあるものの、今夏は正GKとして起用される可能性が高い。
米国代表は、彼がドイツとの親善試合ですべての魔法を使い果たしていないことを願っているだろう。
送別試合でのロビンソンのゴールは歴史に残る一撃だった。その得点は彼が存在感を示すきっかけにもなった。ここ数年、彼は怪我とコンディション低下に悩まされてきたが、ドイツ戦までは完全には回復していなかった。
今夏、2024年バージョンのロビンソンがピッチに立てば、USMNTは新たな高みへ到達できるだろう。
懐疑論者はドイツ戦を再視聴すべきだ。パニックでリームに回ったパスと、彼がその危機を救った場面を数えてほしい。
特にボールを持ったときに動じない彼は、米国代表にとって不可欠な安全装置であり、プレッシャーを逃す弁だ。スピード不足が将来問題になる可能性はあるが、それ以上のメリットを考えると、そのトレードオフは受け入れられる。
最大の懸念はリチャーズのコンディションだ。彼が万全なら米国代表の大きな戦力になる。
現実的には、ポチェッティーノ監督は2つの点を天秤にかける。リチャーズは単にプレーできるか、それとも「クリス・リチャーズ」として役割を果たせるかだ。後者なら先発起用は必須。前者なら、彼の状態と他のオプションを比較して判断する。
何よりも、リチャーズを100％の状態に早く戻すことが最優先だ。それが金曜日に間に合えば、米国代表は格段に強くなる。
右サイドバックか3センターバックかは重要ではない。フリーマンの役割と、その多才さがチームにもたらす効果こそ重要だ。
まだ未熟な面はあるが、身体能力の高さで難局を乗り切っている。セネガル戦とドイツ戦でも好守を見せ、強豪相手にも通用することを証明した。その信頼から、今回の試合でも先発起用されるだろう。
懸念はある。アダムスは直近2試合で本来の力を出せていないが、米国代表は今回のワールドカップで彼の真価を必要としている。
プレミアリーグ終盤の体調不良を思えば当然だ。グループステージは試合間隔が空くため、彼には好都合だろう。アダムスは依然としてチームの雰囲気を左右する不可欠な存在だ。
マッケニーがどんな役割を担うのか注目だ。自由に動き回り相手をかく乱するのか、それとも長年の友人であり中盤のパートナーであるアダムスと並んでプレーするのか。
いずれにせよ先発が確実で、好調を維持する彼ならこの試合でも決定的な役割を果たすだろう。
彼がどの役割を担うかを見極める必要がある。ドイツ戦では、ティルマンは深い位置でプレーし、ボールに触れる機会を増やして試合の流れをコントロールした。また、狂ったようにプレスをかけ続け、強豪ドイツに対して非常に効果的だった。
そのパフォーマンスが、彼がベストイレブンに選ばれるべき理由だ。戦術的なバランスも重要だが、ティルマンはそれを証明した。
これについては深く語る必要はない。プリシッチは先発し、調子を戻している。セネガル戦のようなプレーがあれば、パラグアイは苦戦するだろう。
リカルド・ペピにとっては不運だ。彼は先発に値する活躍を見せ、他の大会なら間違いなくスタメンだった。だが今回は違う。バログンが好調で、彼がいる限り難しい。
モナコで絶好調のバログンは、たとえ調子が落ちてもUSMNTの攻撃を活性化する存在だ。ペピやハジ・ライトは途中出場でのペースチェンジとして有効だが、今はバログンの時代だ。
繰り返しになりますが、この役割の詳細は議論の余地があります。それでも、デストには自由が与えられており、そのプレーは見ていて楽しいです。
フリーマンを背後に置き、高い位置でプレーするPSVの右SBは、攻撃で混乱を巻き起こすことを許されている。彼のドリブル突破は極めて貴重で、回数が増えるほどその後のプレーも向上する。デストが前線に位置することで他の攻撃陣の負担が軽減され、この戦術は概してうまく機能している。