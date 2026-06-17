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パラグアイ戦でW杯の驚異的なゴールを決めたUSMNTのスター、ジオ・レイナ。元代表GKケイシー・ケラーは彼に「可能性は無限大」と励ました。
レイナはパラグアイ戦で鮮やかなトリベラゴールを決めた
共同開催国は南米の相手に4-1で勝利し、最高のスタートを切った。クリスチャン・プリシッチは前半のみで交代し、最前線のフォラリン・バログンは2得点を挙げた。
後半途中出場したレイナが試合終了間際に鮮やかなシュートで締めくくり、チームに完勝をもたらした。
8分のロスタイム、ペナルティエリアでボールを受けた23歳の司令塔は数歩運び、右アウトサイドでトリベラを放つ。オルランド・ギルのダイビングをかわし、ネットを揺らした。
レイナにこうした魔法を繰り出す才能があることは疑いなかったが、コンディションの問題で思うほど発揮できていない。
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レイナ、クラブと代表で安定感追求
レイナの驚異的な活躍と今後の期待について問われた元米国代表GKケラーは、2026年ワールドカップの優勝候補を予想する世界中のファンに向けてGOALに語った。「私たちが待ち望むのは、まさにそれです。 毎週のようにその活躍が見られることを期待している。同時に、なぜまだ毎週見られないのかも疑問だ。
彼がグラッドバッハに移籍したとき、元グラッドバッハの選手としてとても嬉しかった。彼ならチームを助けると思っていた。多くの出場機会を得ていたが軽傷で離脱し、終盤になって再び出場時間が増え始めた。
「誰よりも本人がフラストレーションを感じているはずだ。シアトル戦では彼の家族が我が家に滞在していた。私は彼が生まれたときから知っているし、クラウディオとも親しい。才能は無限大だ。必要なのは安定感だけ。ピッチに立ち続ける方法を見つければ、それでいい」
切り札か、先発か？ USMNT代表でのレイナの役割
米国男子代表は金曜日、オーストラリア戦のためワシントン州へ移動する。ケラー一家と再会したレイナは、ポチェッティーノ監督の下で再び重要な役割を担えると期待している。
ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムス、マリク・ティルマンらが中盤で高いエネルギーと粘り強さを示している。そこでレナが現状「インパクト役」に適しているかと問われると、ケラーは次のように補足した。 「本人も出場時間が限られている現状を理解しているはずで、90分間プレーできるかはまだ不明だ。
「もし誰かが離脱しても問題ない。あのボランチ3人は非常にダイナミックだ。仮にティルマンが離脱しても、ジオなら問題なくそのポジションに入れる。
「準備はできているし、自分でもできていると分かっているのに、目の前の選手たちがとても良くプレーしている――そんな状況は誰にでも訪れる。自分の出番が来るのを待つしかない」
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レイナの記録：米国代表での出場数と得点数
レイナはA代表で39試合に出場し、得点も2桁に達した。本人としては数字はさらに伸ばせたはずだと考え、両部門での飛躍を誓う。
自国開催の大会で勝ち進むことを決意している米国代表では、残りのワールドカップでも十分な出場機会が得られるはずだ。さらに2026-27シーズンのボルシア・メンヒェングラートバッハでの活躍で状況が一転し、高い期待に応える可能性もある。