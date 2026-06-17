パラグアイ戦でW杯の驚異的なゴールを決めたUSMNTのスター、ジオ・レイナ。元代表GKケイシー・ケラーは彼に「可能性は無限大」と励ました。

共同開催国は南米の相手に4-1で勝利し、最高のスタートを切った。クリスチャン・プリシッチは前半のみで交代し、最前線のフォラリン・バログンは2得点を挙げた。

後半途中出場したレイナが試合終了間際に鮮やかなシュートで締めくくり、チームに完勝をもたらした。

8分のロスタイム、ペナルティエリアでボールを受けた23歳の司令塔は数歩運び、右アウトサイドでトリベラを放つ。オルランド・ギルのダイビングをかわし、ネットを揺らした。

レイナにこうした魔法を繰り出す才能があることは疑いなかったが、コンディションの問題で思うほど発揮できていない。