パラグアイ代表の2026年ワールドカップメンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

パラグアイが2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）出場権を獲得した。

CONMEBOL予選で6位となり、最終自動出場枠を勝ち取った。獲得ポイントは28で、ブラジルと同じ。7位ボリビアとは8ポイント差だった。

パラグアイは今回で8度目の出場となり、1930年、1950年、1958年、1986年、2002年、2006年、2010年に続く出場となる。

同大会での最高成績は2010年のベスト8で、決勝で優勝したスペインに0-1で敗れた。

26年ぶりとなる大躍進の再現に期待がかかる。