パラグアイ代表の2026年ワールドカップメンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

パラグアイが2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）出場権を獲得した。
CONMEBOL予選で6位となり、最終自動出場枠を勝ち取った。獲得ポイントは28で、ブラジルと同じ。7位ボリビアとは8ポイント差だった。
パラグアイは今回で8度目の出場となり、1930年、1950年、1958年、1986年、2002年、2006年、2010年に続く出場となる。
同大会での最高成績は2010年のベスト8で、決勝で優勝したスペインに0-1で敗れた。
26年ぶりとなる大躍進の再現に期待がかかる。
パラグアイが2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）出場権を獲得した。
CONMEBOL予選で6位となり、最終自動出場枠を勝ち取った。獲得ポイントは28で、ブラジルと同じ。7位ボリビアとは8ポイント差だった。
パラグアイは今回で8度目の出場となり、1930年、1950年、1958年、1986年、2002年、2006年、2010年に続く出場となる。
同大会での最高成績は2010年のベスト8で、決勝で優勝したスペインに0-1で敗れた。
26年ぶりとなる大躍進の再現に期待がかかる。
パラグアイのゴールマウスには、37歳のベテランGKロベルト・フェルナンデスが立つ。代表通算30試合出場を誇り、2011年のコパ・アメリカでは銀メダルを獲得した。
堅実なバックアップのガストン・オルベイラ、若手オルランド・ギルもベンチからサポートできる。多くの代表が3人目のGKを招集するからだ。
その他に、サンパウロ所属で代表9試合出場経験のあるカルロス・コロネル、アルド・ペレス、フアン・エスピノーラが控える。
|選手
|所属
|ロベルト・フェルナンデス
|クラブ セロ・ポルテーニョ
|オルランド・ギル
|サン・ロレンソ
|ガストン・オルベイラ
|オリンピア
|カルロス・コロネル
|サンパウロ
|フアン・エスピノーラ
|バルカサス・セントラル
|アルド・ペレス
|グアラニ
パラグアイには、プレミアリーグでプレーするディフェンダー、サンダーランドのオマル・アルデレテがおり、ワールドカップでチームの要となる可能性がある。守備陣は高齢化が進み、キャプテンのグスタボ・ゴメス、ジュニア・アロンソ、ファビアン・バルブエナはいずれも30歳以上だが、大会では全員が起用されると見込まれている。 ただし、パラグアイは4-4-2を基本とするため、ポジション争いは激しい。
ディナモ・モスクワの25歳フアン・カセレスや20歳アレハンドロ・マイダナも台頭し、マンチェスター・ユナイテッドの18歳ディエゴ・レオンも代表入りを狙う。
|選手
|所属
|グスタボ・ゴメス
|パルメイラス
|ジュニア・アロンソ
|アトレチコ・ミネイロ
|ディエゴ・レオン
|マンチェスター・ユナイテッド
|ファビアン・バルブエナ
|グレミオ
|オマール・アルデレテ
|サンダーランド
|フアン・カセレス
|ディナモ・モスクワ
|グスタボ・ベラスケス
|セロ・ポルテーニョ
|アラン・ベニテス
|リベルタッド
|ホセ・カナレ
|ラヌス
|アレハンドロ・マイダナ
|タジェレス
|サウール・サルセド
|ニューウェルズ・オールド・ボーイズ
|ブラス・リベロス
|セロ・ポルテーニョ
|アグスティン・サンデス
|ロサリオ・セントラル
パラグアイの中盤は、ベテランと若手が融合している。
元ニューカッスルのミゲル・アルミロンはチームの要であり、ブライトンのディエゴ・ゴメスは注目の若手だ。
同じクラブでプレーするマティアス・ガラルサも、アルミロンとの連携を武器に代表入りを狙う。
|選手
|所属
|ミゲル・アルミロン
|アトランタ・ユナイテッド
|アレハンドロ・ロメロ・ガマラ
|アル・アイン
|ラモン・ソサ
|パルメイラス
|アンドレス・クバス
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|ブライアン・オヘダ
|オルランド・シティ
|ディエゴ・ゴメス
|ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
|ダミアン・ボバディージャ
|サンパウロ
|マティアス・ガラサ
|アトランタ・ユナイテッド
|ルカス・ロメロ
|チリ大学
|マウリシオ
|パルメイラス
|マティアス・ビジャサンティ
|グレミオ
パラグアイの前線は得点力に欠けるが、大きな可能性を秘めている。
ストラスブール所属のフリオ・エンシソはプレミアリーグでの経験を生かし、ドリブルで相手をかわす。アントニオ・サナブリアは代表で7得点を挙げ、最前線を引っ張る。
ボカ・ジュニアーズのアンヘル・ロメロも招集され、ポーツマスのグスタボ・カバジェロは北米移籍を検討している。
|選手
|所属
|アントニオ・サナブリア
|クレモネーゼ
|フリオ・エンシソ
|ストラスブール
|ガブリエル・アバロス
|インディペンディエンテ
|アレックス・アルセ
|インディペンディエンテ・リバダビア
|グスタボ・カバジェロ
|ポーツマス
|アンヘル・ロメロ
|ボカ・ジュニアーズ
|ロナルド・マルティネス
|タジェレス
|イシドロ・ピッタ
|レッドブル・ブラガンティーノ
|ロドニー・レデス
|レアル・デ・ビジャカボレアル・デ・ビジャカボ
|アドリアン・アルカレス
|オリンピア
パラグアイは経験豊富な選手を擁し、堅守を崩せる選手も複数いる。
ミゲル・アルミロンは左から切り込む10番で、チームメイトとの連携も抜群。フリオ・エンシソは調子が良ければ守備陣を粉砕する。マンチェスター・ユナイテッドのディエゴ・レオンは注目の若手だ。
86試合の代表経験を持つ主将グスタボ・ゴメスはチームをグループリーグ突破へ導く。ベテランGKロベルト・フェルナンデスは、自身最後のW杯となるかもしれないこの大会でゴールを守る。
パラグアイのゴールキーパーは経験豊富なフェルナンデスが先発すると見込まれる。
ゴメスが守備陣を統率し、プレミアリーグで堅実なシーズンを送ったサンダーランドのアルデレテも先発する見込みだ。
アルミロンは左サイドから中央へ切り込む役割を担い、エンシソはサンブラリアと2トップを組む見込み。
パラグアイの予想先発（4-4-2）：フェルナンデス、カセレス、G・ゴメス、アルデレテ、リベロス、ゴンサレス、ボバディージャ、D・ゴメス、アルミロン、エンシソ、サナブリア。