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Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock

翻訳者：

パラグアイ代表の2026年ワールドカップメンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

パラグアイ
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのパラグアイ代表チームについて知っておくべきことすべて。

パラグアイが2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）出場権を獲得した。 

CONMEBOL予選で6位となり、最終自動出場枠を勝ち取った。獲得ポイントは28で、ブラジルと同じ。7位ボリビアとは8ポイント差だった。

パラグアイは今回で8度目の出場となり、1930年、1950年、1958年、1986年、2002年、2006年、2010年に続く出場となる。 

同大会での最高成績は2010年のベスト8で、決勝で優勝したスペインに0-1で敗れた。

26年ぶりとなる大躍進の再現に期待がかかる。

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    パラグアイのゴールマウスには、37歳のベテランGKロベルト・フェルナンデスが立つ。代表通算30試合出場を誇り、2011年のコパ・アメリカでは銀メダルを獲得した。 

    堅実なバックアップのガストン・オルベイラ、若手オルランド・ギルもベンチからサポートできる。多くの代表が3人目のGKを招集するからだ。 

    その他に、サンパウロ所属で代表9試合出場経験のあるカルロス・コロネル、アルド・ペレス、フアン・エスピノーラが控える。

    選手所属
    ロベルト・フェルナンデスクラブ セロ・ポルテーニョ
    オルランド・ギルサン・ロレンソ
    ガストン・オルベイラオリンピア
    カルロス・コロネルサンパウロ
    フアン・エスピノーラバルカサス・セントラル
    アルド・ペレスグアラニ
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  • Omar ALDERETE-paraguay-202503(C)Getty Images

    ディフェンダー

    パラグアイには、プレミアリーグでプレーするディフェンダー、サンダーランドのオマル・アルデレテがおり、ワールドカップでチームの要となる可能性がある。守備陣は高齢化が進み、キャプテンのグスタボ・ゴメス、ジュニア・アロンソ、ファビアン・バルブエナはいずれも30歳以上だが、大会では全員が起用されると見込まれている。 ただし、パラグアイは4-4-2を基本とするため、ポジション争いは激しい。

    ディナモ・モスクワの25歳フアン・カセレスや20歳アレハンドロ・マイダナも台頭し、マンチェスター・ユナイテッドの18歳ディエゴ・レオンも代表入りを狙う。 

    選手所属
    グスタボ・ゴメスパルメイラス
    ジュニア・アロンソアトレチコ・ミネイロ
    ディエゴ・レオンマンチェスター・ユナイテッド
    ファビアン・バルブエナグレミオ
    オマール・アルデレテサンダーランド
    フアン・カセレス ディナモ・モスクワ
    グスタボ・ベラスケスセロ・ポルテーニョ
    アラン・ベニテスリベルタッド
    ホセ・カナレラヌス
    アレハンドロ・マイダナタジェレス
    サウール・サルセドニューウェルズ・オールド・ボーイズ
    ブラス・リベロスセロ・ポルテーニョ
    アグスティン・サンデスロサリオ・セントラル
  • Miguel ALMIRON-paraguay-202509(C)Getty Images

    ミッドフィールダー

    パラグアイの中盤は、ベテランと若手が融合している。 

    元ニューカッスルのミゲル・アルミロンはチームの要であり、ブライトンのディエゴ・ゴメスは注目の若手だ。 

    同じクラブでプレーするマティアス・ガラルサも、アルミロンとの連携を武器に代表入りを狙う。 

    選手所属
    ミゲル・アルミロンアトランタ・ユナイテッド
    アレハンドロ・ロメロ・ガマラアル・アイン
    ラモン・ソサパルメイラス
    アンドレス・クバスバンクーバー・ホワイトキャップス
    ブライアン・オヘダオルランド・シティ
    ディエゴ・ゴメスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
    ダミアン・ボバディージャサンパウロ
    マティアス・ガラサアトランタ・ユナイテッド
    ルカス・ロメロチリ大学
    マウリシオ パルメイラス
    マティアス・ビジャサンティグレミオ
  • US Cremonese v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    攻撃者

    パラグアイの前線は得点力に欠けるが、大きな可能性を秘めている。 

    ストラスブール所属のフリオ・エンシソはプレミアリーグでの経験を生かし、ドリブルで相手をかわす。アントニオ・サナブリアは代表で7得点を挙げ、最前線を引っ張る。 

    ボカ・ジュニアーズのアンヘル・ロメロも招集され、ポーツマスのグスタボ・カバジェロは北米移籍を検討している。 

    選手所属
    アントニオ・サナブリアクレモネーゼ
    フリオ・エンシソストラスブール
    ガブリエル・アバロスインディペンディエンテ
    アレックス・アルセインディペンディエンテ・リバダビア
    グスタボ・カバジェロポーツマス
    アンヘル・ロメロボカ・ジュニアーズ
    ロナルド・マルティネスタジェレス
    イシドロ・ピッタレッドブル・ブラガンティーノ
    ロドニー・レデスレアル・デ・ビジャカボレアル・デ・ビジャカボ
    アドリアン・アルカレスオリンピア
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PARIS FCAFP

    パラグアイのスター選手たち

    パラグアイは経験豊富な選手を擁し、堅守を崩せる選手も複数いる。 

    ミゲル・アルミロンは左から切り込む10番で、チームメイトとの連携も抜群。フリオ・エンシソは調子が良ければ守備陣を粉砕する。マンチェスター・ユナイテッドのディエゴ・レオンは注目の若手だ。 

    86試合の代表経験を持つ主将グスタボ・ゴメスはチームをグループリーグ突破へ導く。ベテランGKロベルト・フェルナンデスは、自身最後のW杯となるかもしれないこの大会でゴールを守る。 

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    2026年ワールドカップ パラグアイ予想先発メンバー

    パラグアイのゴールキーパーは経験豊富なフェルナンデスが先発すると見込まれる。

    ゴメスが守備陣を統率し、プレミアリーグで堅実なシーズンを送ったサンダーランドのアルデレテも先発する見込みだ。

    アルミロンは左サイドから中央へ切り込む役割を担い、エンシソはサンブラリアと2トップを組む見込み。 

    パラグアイの予想先発（4-4-2）：フェルナンデス、カセレス、G・ゴメス、アルデレテ、リベロス、ゴンサレス、ボバディージャ、D・ゴメス、アルミロン、エンシソ、サナブリア。 