パラグアイ代表FWとGKオルランド・ギルとの間に高まった緊張を報じた記事を受け、アマリジャはまずこう投稿した。

「植民地出身のカメルーン人。フランス人になりすまし、恨みが深く、最近金持ちになった傲慢で醜い男。試合中、彼もチームも緊張で震え、無得点で辛勝しただけ…… アルビロハの選手たちが試合後に彼を平手打ちしなかったことだけが非難されている。ちなみに私はサッカーの熱狂的ファンではない」。