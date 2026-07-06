キリアン・ムバッペは、2026年W杯決勝トーナメント1回戦でフランスがパラグアイを破った直後、パラグアイの政治家セレステ・アマリヤからXで受けた深刻な個人攻撃に反論した。
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翻訳者：
パラグアイの政治家：「カメルーン出身のムバッペが、恥知らずにもフランス人であるかのように装っている」。彼：「卑劣であり、自国を代表するに値しない」
最初の攻撃
パラグアイ代表FWとGKオルランド・ギルとの間に高まった緊張を報じた記事を受け、アマリジャはまずこう投稿した。
「植民地出身のカメルーン人。フランス人になりすまし、恨みが深く、最近金持ちになった傲慢で醜い男。試合中、彼もチームも緊張で震え、無得点で辛勝しただけ…… アルビロハの選手たちが試合後に彼を平手打ちしなかったことだけが非難されている。ちなみに私はサッカーの熱狂的ファンではない」。
2度目の攻撃
2つ目の投稿はさらに深刻だ：
「この野蛮人は文字も知らない。母乳代わりにココナッツを吸い、聞いたことのある最も教養ある言葉は『チンパンジー』だ。オーランド・ギル、あいつに中指を立ててやればよかった。上院でやっても問題ない!!!」
セレステ・アマリヤとは誰か
セレステ・アマリヤはパラグアイの参議院議員で、長年の政治経験を持つ。率直な発言で物議を醸すこともしばしば。メディアでの存在感があり、SNSでも政治や時事問題について頻繁に意見を発表している。
ムバッペの回答
ムバッペは同局を通じて、礼儀正しくも断固とした返答を述べた。
「セレステ・アマリヤさん、あなたは卑劣で職責にふさわしくない人物です。パラグアイを代表しているわけではありません。パラグアイは大会を通じて情熱と名誉を体現してきた国です。 あなたの無分別さと露骨な人種差別的発言のせいで、世界はパラグアイ代表がワールドカップで示した歴史的努力を忘れ、無能な女性への批判に目を向けることになりました。私は、あなたのような人々が憎悪と人種差別を拡散する自由を、決して許しません。」
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