クラブのレジェンドは、オールド・トラッフォードで常任監督を務めるキャリックの適性について、かねてから警鐘を鳴らしてきた。1月にルーベン・アモリムの後任になってから高い勝率を残しても、キーンは、補強や規律の重圧に耐えられるか疑問だとして、長期的な指揮官としてまだ信頼していない。

それでもキーンは、リーズ戦の敗因は選手にあると主張する。 「みんなは監督のせいにするが、違う。これは選手たちの責任だ」とキーンは語り、危機的状況では選手たちがより大きな責任を負うべきだと強調した。また、シーズン終盤のトップ4入りを逃さないよう、ベテランがチームメイトを統率する必要があると主張した。