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「パフォーマンスに腹を立てろ！」――ロイ・キーンは、リーズ戦でリサンドロ・マルティネスの髪を引っ張ったとしてレッドカードを受けた件について文句を言うマイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドを痛烈に批判した。
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「まるで気が散るようなものだ」
率直な物言いで知られる評論家は、VARによって暴力行為で退場したマルティネスについて、キャリックの激しい反応に全く感心していなかった。暫定監督が「最悪の判定の一つ」と語ったのに対し、キーンは「審判に注目するのは、チームの悪いパフォーマンスから目をそらす言い訳だ」と主張した。
「怒るべきはパフォーマンスだ」とキーンは『The Overlap』で語った。「退場はただの言い訳だ。2-0で負けていたし、前半から動きが鈍かったことを反省すべきだ」と続けた。アイルランド出身の元選手は、「暴力行為」という判定は厳しすぎると感じつつも、プレミアリーグの最近の例を考えるとレッドカードが出た理由も理解できると認めた。
選手たちを非難する
クラブのレジェンドは、オールド・トラッフォードで常任監督を務めるキャリックの適性について、かねてから警鐘を鳴らしてきた。1月にルーベン・アモリムの後任になってから高い勝率を残しても、キーンは、補強や規律の重圧に耐えられるか疑問だとして、長期的な指揮官としてまだ信頼していない。
それでもキーンは、リーズ戦の敗因は選手にあると主張する。 「みんなは監督のせいにするが、違う。これは選手たちの責任だ」とキーンは語り、危機的状況では選手たちがより大きな責任を負うべきだと強調した。また、シーズン終盤のトップ4入りを逃さないよう、ベテランがチームメイトを統率する必要があると主張した。
キャリックの激しい怒りの爆発
キャリックは試合後、スカイ・スポーツのインタビューで審判判定に怒りを示した。立ち上がりの悪い時間帯にレニー・ヨロが後頭部を打たれ先制された場面で判定が覆らなかったことを「大きな分岐点」と語った。 リズムはつかめず、チームとして噛み合っていなかった。チャンスはあったが、前半は本調子ではなかった。しかし後半、リサンドロ・マルティネスがまたも不可解な判定で退場した後も、選手たちは前向きに戦った。 「2試合続けて我々に不利な判定が続いているが、今回の判定は私が見た中でも最悪の部類だ」と語った。
スタンフォード・ブリッジでの大一番
マンチェスター・ユナイテッドは現在プレミアリーグ3位だが、アストン・ヴィラが勝ち点で並んだ。チャンピオンズリーグ出場権を争う戦いは激化している。キャリック監督は、マルティネスと出場停止のハリー・マグワイアを欠き、日曜にスタンフォード・ブリッジでチェルシー戦に臨む。この試合は、彼の正式就任を左右する重要な一戦だ。