この敗戦は、とりわけ痛手となった。トッテナムに望まぬ歴史を刻ませる結果となり、リーグ開幕から2試合連続で敗れ、なおかつ無得点に終わったのは52年ぶりとなったためだ。トッテナムがシーズン開幕2試合を連敗かつ無得点で終えるのは、1974-75シーズン以来である。

デ・ゼルビ監督は、敵陣3分の1でのチームの落ち着きのなさを嘆き、とりわけゴールが見えている場面での判断改善の必要性を指摘した。「後半の立ち上がりには、決定機になり得る場面をいくつか作るチャンスがあった。得点するためのチャンスは多く作ったが、最後の判断を改善しなければならない。そこが違いを生むからだ」と指揮官は説明した。「最後は結果とファンに対して失望している。私たちは偉大なチームになるために取り組んでいる。チームになれた時、トッテナムにとってここ2シーズンの流れを変えられると思う。ピッチ上で良いチームになるために取り組んでいるし、仕事とトレーニングを信じるのであれば、日々改善していかなければならない」