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「パニックはない！」。ロベルト・デ・ゼルビは、ニューカッスルに失望の敗戦を喫した後も動じることなく、トッテナムのファンに大胆な約束をした。
ニューカッスル戦での敗因を分析
トッテナムは北ロンドンで厳しい午後を強いられ、アントニー・エランガとヨアン・ウィサのゴールによって、勝ち点3はアウェーのチームのものとなった。試合を振り返ったデ・ゼルビは、自チームが粘り強いニューカッスルの最終ラインを崩すのに苦しんだにもかかわらず、スコアは試合内容を正確に反映していなかったとの見解を示した。
デ・ゼルビは『BBC Sport』に対し、「結果には失望している。失点する最初のゴールまでは、ニューカッスルよりも良いプレーができていたと思う。前半にボール保持を失ったのは、正しい形で守れなかったからだ。守備陣と攻撃陣の距離が開きすぎていた。守備の局面では改善できるが、今日は不当な結果だった」と語った。
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歴史的な苦闘と逃した好機
この敗戦は、とりわけ痛手となった。トッテナムに望まぬ歴史を刻ませる結果となり、リーグ開幕から2試合連続で敗れ、なおかつ無得点に終わったのは52年ぶりとなったためだ。トッテナムがシーズン開幕2試合を連敗かつ無得点で終えるのは、1974-75シーズン以来である。
デ・ゼルビ監督は、敵陣3分の1でのチームの落ち着きのなさを嘆き、とりわけゴールが見えている場面での判断改善の必要性を指摘した。「後半の立ち上がりには、決定機になり得る場面をいくつか作るチャンスがあった。得点するためのチャンスは多く作ったが、最後の判断を改善しなければならない。そこが違いを生むからだ」と指揮官は説明した。「最後は結果とファンに対して失望している。私たちは偉大なチームになるために取り組んでいる。チームになれた時、トッテナムにとってここ2シーズンの流れを変えられると思う。ピッチ上で良いチームになるために取り組んでいるし、仕事とトレーニングを信じるのであれば、日々改善していかなければならない」
長期的な計画には忍耐が必要だ
トッテナムのサポーターの間で不満が高まっているにもかかわらず、デ・ゼルビ監督は、成功に向けた明確なロードマップは依然として存在すると強調した。スパーズは、新監督を補強費3億5000万ポンド超で後押しし、昨季最終節での降格回避を新シーズンでは振り払う決意で臨んだ。しかし、開幕戦でブレントフォードに0-3の大敗を喫し、その後のニューカッスル戦でも精彩を欠く内容に終わるなど、チームは苦戦が続いている。こうした不安定なスタートの中、デ・ゼルビ監督は、自身の要求の高い戦術哲学に大幅刷新されたチームが適応するまで、辛抱強く見守るようサポーターに求めた。
『Sky Sports』に対し、このチームの方向性に疑問を抱く人々へ向けて、指揮官は明確なメッセージを送った。「パニックはない。私たちがどこへ向かっているのか、そしてそのプランが何なのか、私は分かっている。結果についてはファンに申し訳なく思う。改善しなければならない。ピッチでハードワークし、選手同士のつながりを見つけなければならない。
- AFP
デ・ゼルビ監督率いるチームに次なる試練が待つ
トッテナムは9月5日、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦でシーズンを立て直したいところだ。今日、リヴァプール相手にアンフィールドで2-2の印象的な引き分けを手にしたフォレストは自信に満ちており、デ・ゼルビ監督率いるチームにとって今回も厳しい試練となりそうだ。
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