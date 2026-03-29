パト：「マルディーニは手本であり、アッレグリは勝者だ。ミランが息子を獲得してくれることを願っている」

元ミランのFWアレクサンドル・パトは、フォンダツィオーネ・ミランの代表として、クラブのイメージキャラクターを務め、現在アメリカをツアー中だ。
ニューヨークでスポルティタリアのインタビューに応じたこの元ブラジル人ストライカーは、かつて自身の監督を務めたマッシミリアーノ・アッレグリが現在指揮を執るチームとの思い出や、元チームメイトのイブラヒモビッチやガットゥーゾとの関係について幅広く語り、さらに移籍市場に関する衝撃的なヒントも明かした。
元ミランのFWアレクサンドル・パトは、フォンダツィオーネ・ミランの代表として、クラブのイメージキャラクターを務め、現在アメリカをツアー中だ。
ニューヨークでスポルティタリアのインタビューに応じたこの元ブラジル人ストライカーは、かつて自身の監督を務めたマッシミリアーノ・アッレグリが現在指揮を執るチームとの思い出や、元チームメイトのイブラヒモビッチやガットゥーゾとの関係について幅広く語り、さらに移籍市場に関する衝撃的なヒントも明かした。
"「私にとって彼は、プレーに対する責任感という面で多くのものを与えてくれた人物です。練習が終わっても、彼はさらにトレーニングを続けていました。彼を見て、『あの人こそ手本にすべき人物だ』と思わずにはいられないような人でした。2、3週間前、妻とミラノに行った時、街中の看板に彼の姿が載っているのを見て、『今や彼はモデルをしているんだね（笑、編注）』と言いました。彼は本当に素晴らしい人です。私は彼を心から尊敬しています」。
「イブラヒモビッチは本当に尊敬している。彼は素晴らしい人間だ。アッレグリも最高だ。タフで、勝者だ」
「先日のイタリアの勝利の後、リノにメッセージを送ったんだ。彼はワールドカップ出場にふさわしい選手だ。ぜひ出場を決めてほしいと心から願っている。簡単じゃないことは分かっているけど、彼とイタリアを心から応援しているよ。でも、このワールドカップはブラジルが優勝するだろうね（笑、編注）」。
「息子のこと？ミランが獲得してくれるといいな。彼とはうまくやっていけると思うし、ミランにとっては手強い相手になるだろうね」