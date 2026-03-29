パト：「マルディーニは手本であり、アッレグリは勝者だ。ミランが息子を獲得してくれることを願っている」

元ミランのFWアレクサンドル・パトは、フォンダツィオーネ・ミランの代表として、クラブのイメージキャラクターを務め、現在アメリカをツアー中だ。





ニューヨークでスポルティタリアのインタビューに応じたこの元ブラジル人ストライカーは、かつて自身の監督を務めたマッシミリアーノ・アッレグリが現在指揮を執るチームとの思い出や、元チームメイトのイブラヒモビッチやガットゥーゾとの関係について幅広く語り、さらに移籍市場に関する衝撃的なヒントも明かした。



