オーストラリア対トルコ戦を早起きして観戦した人々は、先発発表で驚いた。ポポヴィッチ監督は、予想されていたレバンテのマシュー・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールに据えた。本来はランデスのポール・イッツォが控えだった。 この起用は予想外で、試合前はやや疑問の声も聞かれた。しかしビーチは堅守でゴールを死守し、監督への感謝を示した。いまや彼のポジションは揺るぎないものとなった。
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パトリック・ビーチとは――オーストラリア代表の控えGKからワールドカップの正GKへ：チャルハノールやユルドゥズを擁するトルコ戦で決定的なセーブを見せる
初登場
オーストラリアがワールドカップ初戦でトルコに勝てたのは、この若者の好セーブがあったから。彼はこの試合まで代表で1分もプレーしたことがなかった。 公式戦初出場ながら、親善試合での経験を生かし、ポポヴィッチ監督の信頼を得て正ゴールキーパーの座を射止めた。代表100試合超のライアンをベンチに追いやり、大会最大のサプライズの一つとなっている。
ビーチバレーの試合
バルダクチのシュートを全身伸ばして指先で弾いたセーブは圧巻だった。 オーストラリアのGKはトルコのシュート8本を止め、指示を出し続け守備陣を統率。ビーチは並々ならぬ思いで戦い、終了15分前にメトカーフが決勝点を挙げると、ピッチを駆け回りチームメイトと喜びを分かち合った。夢のような一夜だった。