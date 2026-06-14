パトリック・ビーチとは――オーストラリア代表の控えGKからワールドカップの正GKへ：チャルハノールやユルドゥズを擁するトルコ戦で決定的なセーブを見せる

オーストラリア対トルコ戦を早起きして観戦した人々は、先発発表で驚いた。ポポヴィッチ監督は、予想されていたレバンテのマシュー・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールに据えた。本来はランデスのポール・イッツォが控えだった。 この起用は予想外で、試合前はやや疑問の声も聞かれた。しかしビーチは堅守でゴールを死守し、監督への感謝を示した。いまや彼のポジションは揺るぎないものとなった。