オーストラリア対トルコ戦を早起きして観戦したファンは、スタメン発表に驚かされた。ポポヴィッチ監督は、予想されていたレバンテのマシュー・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールキーパーに起用。本来は第3GKだったビーチは、ランデスのポール・イッツォを飛び越えての抜擢だった。 この起用は予想外で、試合前はおおむね疑問視された。しかしビーチは堅守でゴールを死守。もはや彼をベンチに下げさせることは難しいだろう。