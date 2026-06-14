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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

パトリック・ビーチとは――オーストラリア代表の控えGKからワールドカップの正GKへ：チャルハノールとユルドゥズを擁するトルコ戦で決定的なセーブを見せる

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パトリックビーチ
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ポポヴィッチ監督は、レバンテの34歳ベテラン・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれの選手を選んだ。

オーストラリア対トルコ戦を早起きして観戦したファンは、スタメン発表に驚かされた。ポポヴィッチ監督は、予想されていたレバンテのマシュー・ライアンではなくメルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールキーパーに起用。本来は第3GKだったビーチは、ランデスのポール・イッツォを飛び越えての抜擢だった。 この起用は予想外で、試合前はおおむね疑問視された。しかしビーチは堅守でゴールを死守。もはや彼をベンチに下げさせることは難しいだろう。

  • 初登場

    オーストラリアがワールドカップ初戦でトルコに勝てたのは、この試合まで代表で1分もプレーしたことがなかった若きGKの好セーブがあったからだ。 公式戦初出場ながら、親善試合での経験を生かし、控え3番手から序列を覆して正ゴールキーパーの座を射止めた。代表100試合超のライアンをベンチに追いやったこの大抜擢は、大会の物語の一つとなっている。


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  • ビーチバレーの試合

    バルダクチのシュートを体を伸ばし、指先でコースを変えたセーブは圧巻だった。 オーストラリアのGKはトルコのシュート8本を止め、指示を出し続け守備陣を統率。ビーチは並々ならぬ思いで戦い、終了15分前にメトカーフが決勝点を挙げると、ピッチを駆け回りチームメイトと喜びを分かち合った。夢のような一夜だった。

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