オーストラリア対トルコ戦を早起きして観戦したファンは、スタメン発表に驚かされた。ポポヴィッチ監督は、予想されていたレバンテのマシュー・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールキーパーに起用。本来は第3GKだったビーチは、ランデスのポール・イッツォを飛び越えての抜擢だった。 この起用は予想外で、試合前はおおむね疑問視された。しかしビーチは堅守でゴールを死守。もはや彼をベンチに下げさせることは難しいだろう。
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パトリック・ビーチとは――オーストラリア代表の控えGKからワールドカップの正GKへ：チャルハノールとユルドゥズを擁するトルコ戦で決定的なセーブを見せる
初登場
オーストラリアがワールドカップ初戦でトルコに勝てたのは、この試合まで代表で1分もプレーしたことがなかった若きGKの好セーブがあったからだ。 公式戦初出場ながら、親善試合での経験を生かし、控え3番手から序列を覆して正ゴールキーパーの座を射止めた。代表100試合超のライアンをベンチに追いやったこの大抜擢は、大会の物語の一つとなっている。
ビーチバレーの試合
バルダクチのシュートを体を伸ばし、指先でコースを変えたセーブは圧巻だった。 オーストラリアのGKはトルコのシュート8本を止め、指示を出し続け守備陣を統率。ビーチは並々ならぬ思いで戦い、終了15分前にメトカーフが決勝点を挙げると、ピッチを駆け回りチームメイトと喜びを分かち合った。夢のような一夜だった。