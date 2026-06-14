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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

翻訳者：

パトリック・ビーチとは――オーストラリア代表の控えGKからワールドカップの正GKへ：チャルハノールとイルディズを擁するトルコ戦で決定的なセーブを見せる

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パトリックビーチ
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ポポヴィッチ監督は、レバンテの34歳ベテラン・ライアンではなく、メルボルン・シティの2003年生まれの選手を選んだ。

オーストラリア対トルコ戦を早起きして観たファンは、先発発表で驚いた。ポポヴィッチ監督は、予想されたレバンテのマシュー・ライアンではなくメルボルン・シティの2003年生まれパトリック・ビーチをゴールに据えた。本来はランデスのポール・イッツォが控えだった。 この起用は予想外で、試合前はやや疑問の声も聞かれた。しかしビーチは堅守でゴールを死守し、監督への感謝を示した。いまや彼のポジションは揺るぎないものだ。

  • 初登場

    オーストラリアがワールドカップ初戦でトルコに勝てたのは、この若者の好セーブがあったから。彼はこの試合まで代表で1分もプレーしたことがなかった。 W杯でデビューという、大会ならではのシンデレラストーリーだ。当初は3番手だった彼がポポヴィッチ監督の信頼を勝ち取り、代表100試合超のベテランGKライアンをベンチに追いやった。


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  • ビーチバレーの試合

    バルダクチのシュートを体を伸ばし、指先でコースを変えたセーブは圧巻だった。 オーストラリアのGKはトルコのシュート8本を止め、声を張り上げ守備陣を統率。終了15分前にメトカーフが決勝弾を挙げると、ビーチはピッチを駆け回り、チームメートと喜びを分かち合った。夢のような一夜だった。

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