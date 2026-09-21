シックが攻撃面で注目を集める一方、マルティネス・ノベル監督は、就任後最初の公式戦ホーム3試合でクリーンシートを維持し、2000年にルディ・フェラーが打ち立てた記録に並ぶ大きな節目を達成した。この守備の土台が決定的な意味を持ち、90分間を通じてライプツィヒの前線を完全に封じ込めた。

チームの規律と組織的な連係を強調し、GKマルク・フレッケンは『DAZN』にこう付け加えた。「守備面では、自分たちがやろうとしていたことを完璧に実行できた。カウンタープレスも良かったし、うまくファウルも誘えた。守備では本当に良かった。すべてがかみ合った」



