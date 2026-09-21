Jürgen Schwarz
翻訳者：
パトリック・シック、バイエル・レバークーゼンFWの歴史的な得点連発継続の中で、代表ウィークの「不運な」タイミングを嘆く
FW、離脱のタイミングを悔やむ
シックは、目前に迫った代表ウィークが不都合なタイミングで訪れたと考えており、自身の爆発的な好調ぶりが途切れるリスクを懸念している。その不安は、ベイアレーナでライプツィヒ戦の均衡を破る見事なボレーを決め、レバークーゼンを2-0の勝利へ導いた直後に口にされた。続いてミゲル・グティエレスが後半に追加点を挙げ、カルレス・マルティネス・ノベル率いるチームに勝ち点3をもたらすとともに、5位に浮上させた。
- ANP
チェコ代表FW、いら立ちをあらわに
開幕から最初の4節すべてでネットを揺らしたことで、シックは2009-10シーズンのシュテファン・キースリングによる歴史的な得点記録に並んだ。それでも、このチェコ人FWは、国内での勢いが3週間の中断によって止められなければ、自身の得点数はさらに伸ばせたはずだと感じていた。自身の好調ぶりと、この間の悪い中断のタイミングについて、シックは『DAZN』にこう語った。「あと2点か3点は取れたと思う。でも全体として、僕たちは本当に素晴らしい仕事をした。残念ながら、今からインターナショナルブレイクに入る」
堅守が称賛を集める
シックが攻撃面で注目を集める一方、マルティネス・ノベル監督は、就任後最初の公式戦ホーム3試合でクリーンシートを維持し、2000年にルディ・フェラーが打ち立てた記録に並ぶ大きな節目を達成した。この守備の土台が決定的な意味を持ち、90分間を通じてライプツィヒの前線を完全に封じ込めた。
チームの規律と組織的な連係を強調し、GKマルク・フレッケンは『DAZN』にこう付け加えた。「守備面では、自分たちがやろうとしていたことを完璧に実行できた。カウンタープレスも良かったし、うまくファウルも誘えた。守備では本当に良かった。すべてがかみ合った」
- Getty Images Sport
対照的な調子がライバル同士を際立たせる
3週間のリーグ中断は、レバークーゼンにとって、過密な国内および欧州での今後の日程を前にコンディションを維持する絶好の機会となる。マルティネス・ノベル監督率いるチームは、公式戦開幕から6試合連続で各試合2得点以上を記録しており、その鋭い攻撃力を維持したいところだ。一方、9位に低迷する不振のライプツィヒは、リーグ戦アウェー4連敗を受け、この中断期間を敵地での不調の改善に充てる必要がある。
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