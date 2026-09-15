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パトリック・ヴィエラ、感情的な“帰郷”について沈黙を破る。アーセナルのレジェンドがセネガル代表の指揮官に就任へ
待ち望まれた帰還の時が来た
50歳のビエラは今週金曜日、セネガル代表の新監督として正式にお披露目される予定で、その場で初の招集メンバーも発表する見込みだ。就任をめぐる合意は先月に成立しており、元MFにとって大きな個人的節目となった。
ビエラはフランス代表として通算107試合に出場したことで広く知られるが、出生地はセネガルの首都ダカールである。8歳でヨーロッパへ渡り、その後カンヌでプロ選手としてのキャリアをスタートさせた。
母国とのつながりは強いままだった。とりわけプレミアリーグで名声の絶頂にあった2003年には帰国し、地元のサッカーアカデミー設立を支援した。そして今、パプ・ティアウの後任としてベンチに入り、祖国サッカーの未来を託されることになる。
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「光栄であり、誇りに思う」
正式な記者会見を前にSNSを更新した元クリスタル・パレスおよびニース指揮官は、今回の就任について感謝の思いを伝えた。
「セネガル代表Aチームの監督として加わることを光栄に、そして誇りに思う」と、ビエラは自身のInstagramストーリーズに記した。
さらに「この信頼を寄せてくれたセネガルサッカー連盟に感謝する。グループと会い、次のステップに向けてともに仕事を始めるのを楽しみにしている。行こう、セネガル代表！」と続けた。
立て直しへ
ビエイラが引き継ぐチームは、ピッチ上での失意と、ピッチ外での深刻な論争の両方に揺れている。前監督ティアウの下で、セネガルはワールドカップで劇的な崩壊を経験し、ラウンド32のベルギー戦で終盤に2-0のリードを守れず、延長戦の末に2-3で敗れた。
その失望は、1月のアフリカネイションズカップでの極めて物議を醸した戦いに続くものだった。当初は決勝を制していたセネガルだったが、モロッコとの大混乱の一戦でピッチから引き揚げたことへの処分として、大陸王者の座を衝撃的に剥奪された。セネガルサッカー連盟（FSF）はワールドカップ後にティアウを解任し、その理由について「セネガルサッカー界の最善の利益にかなう」と説明した。
この新たな役職は、ビエイラにとって代表チームでの初仕事となる。クラブでの監督キャリアでは、ニューヨーク・シティFC、ニース、クリスタル・パレス、ストラスブールを率いてきた。直近ではイタリアのジェノアを指揮し、37試合で10勝を挙げた後、2025年11月に退任している。
- AFP
予選とCASへの異議申し立てを乗り越える
アーセナルのレジェンドに“ハネムーン期間”はない。今月後半には重要なアフリカネーションズカップ予選が控えているからだ。ビエラの任期は、モザンビーク戦とエチオピア戦といういきなりの試練から始まる。傷ついたチームを素早く立て直し、自身の戦術哲学を落とし込んで、大会本戦へのスムーズな出場権獲得を実現しなければならない。
ピッチ上での再建と並行して、ピッチ外でも大きな決着が迫っている。セネガルは、アフリカネーションズカップ王座を剥奪する決定を不服として異議を申し立てており、スポーツ仲裁裁判所（CAS）による非公開の審理が10月8日にスイス・ローザンヌで予定されている。ビエラは、ピッチ上で国を新時代へ導こうとする中、会議室でも前向きな結果が出ることを願うことになる。
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