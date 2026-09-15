50歳のビエラは今週金曜日、セネガル代表の新監督として正式にお披露目される予定で、その場で初の招集メンバーも発表する見込みだ。就任をめぐる合意は先月に成立しており、元MFにとって大きな個人的節目となった。

ビエラはフランス代表として通算107試合に出場したことで広く知られるが、出生地はセネガルの首都ダカールである。8歳でヨーロッパへ渡り、その後カンヌでプロ選手としてのキャリアをスタートさせた。

母国とのつながりは強いままだった。とりわけプレミアリーグで名声の絶頂にあった2003年には帰国し、地元のサッカーアカデミー設立を支援した。そして今、パプ・ティアウの後任としてベンチに入り、祖国サッカーの未来を託されることになる。