ヴィエラは、ジルベルト・シルバではなくライスを中盤に起用。右サイドにはリュングベリではなくサカを選んだ。守備ではキャンベルを残し、トゥーレの代わりにガブリエルを起用。ティンバーを右SBとして使う可能性にも言及した。

「GKはレーマンよりラヤが良い。右SBにはティンバーを起用する。トゥーレとキャンベルではキャンベルを残し、トゥーレをガブリエルと交代する」

右サイドはリュングベリよりサカを起用。前線はアンリとベルカンプをそのまま。ボランチはギルベルトの代わりにライスを起用し、左サイドはピレスを残す」

ベストイレブン（4-4-2）：ラヤ；ティンバー、キャンベル、ガブリエル、コール；サカ、ライス、ヴィエラ、ピレス；アンリ、ベルカンプ。