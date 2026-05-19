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パトリック・ヴィエラは、デクラン・ライスを「インビンシブルズ」のベストイレブンに名を連ねる現在のアーセナル所属選手5人の1人だと主張している
ヴィエイラが選んだ、現代のスターで構成するアーセナルベストイレブン
アーセナルは2003-04シーズン、アルセーヌ・ヴェンゲル監督の下で無敗優勝を達成し、「インヴィンシブルズ」としてプレミアリーグ史に名を刻んだ。現在、ミケル・アルテタ監督率いるチームも2025-26シーズンの優勝争いに加わり、両世代を比較する声が上がっている。
スカイ・スポーツのインタビューで、元アーセナル主将のヴィエラは「インビンシブルズ」と現メンバーの合同ベストイレブンを選出した。彼は現チームから5人を採用し、ライスとサカを選出。同時に、守備陣とGKでは世代をまたぐ大きな変更を加えた。
- AFP
ヴィエイラが采配を解説し、先発メンバーを発表した。
ヴィエラは、ジルベルト・シルバではなくライスを中盤に起用。右サイドにはリュングベリではなくサカを選んだ。守備ではキャンベルを残し、トゥーレの代わりにガブリエルを起用。ティンバーを右SBとして使う可能性にも言及した。
「GKはレーマンよりラヤが良い。右SBにはティンバーを起用する。トゥーレとキャンベルではキャンベルを残し、トゥーレをガブリエルと交代する」
右サイドはリュングベリよりサカを起用。前線はアンリとベルカンプをそのまま。ボランチはギルベルトの代わりにライスを起用し、左サイドはピレスを残す」
ベストイレブン（4-4-2）：ラヤ；ティンバー、キャンベル、ガブリエル、コール；サカ、ライス、ヴィエラ、ピレス；アンリ、ベルカンプ。
ウェンガー氏が監督に就任
合同チームの監督を選ぶよう求められたヴィエラは、アルテタの成長を称賛しつつも、最終的にはヴェンゲルを支持した。
ヴィエラは「アルテタは数年でチームを大きく変え、多額の資金も投入した。だが、私やティエリを良い条件で獲得してくれたアルセーヌを選ぶ」と語った。
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アーセナル、歴史的な優勝を目指す
アーセナルは最終節でクリスタル・パレスに勝てば22年ぶりのリーグ優勝。そのあと、5月30日にブダペストで行われるパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に挑む。