パトリック・ヴィエラは、デクラン・ライスを「インビンシブルズ」のベストイレブンに入れるべきだと主張。現在アーセナルでプレーする5人の選手の1人だという。

ヴィエラは、ジルベルト・シルバより先にライスを中盤に起用した。右サイドにはリュングベリではなくサカを選んだ。守備ではキャンベルを残し、トゥーレの代わりにガブリエルを起用すると述べた。また、ティンバーを右サイドバックとして使う可能性にも言及した。

「GKはレーマンよりラヤが良い。右SBにはティンバーを起用する。トゥーレとキャンベルではキャンベルを残し、トゥーレをガブリエルと交代する」

アシュリー・コールはそのまま。右サイドはリュングベリよりサカを起用。前線はアンリとベルカンプに変更なし。左サイドはピレスを残し、ギルベルトの代わりにライスを起用する」