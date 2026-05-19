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パトリック・ヴィエラは、デクラン・ライスを「インビンシブルズ」のベストイレブンに入れるべきだと主張。現在アーセナルでプレーする5人の選手の1人だという。
ヴィエイラが選んだ、現代のスターで構成するアーセナルベストイレブン
アーセナルは2003-04シーズン、アーセン・ベンゲル監督の下で無敗優勝を達成し、「インヴィンシブルズ」としてプレミアリーグ史に名を刻んだ。現在、ミケル・アルテタ監督率いるチームも2025-26シーズンの優勝争いに加わり、2つの時代を比較する声が高まっている。
スカイ・スポーツのインタビューで、元アーセナル主将のヴィエラは「インビンシブルズ」と現メンバーの合同ベスト11を問われた。彼は現チームから5人を選出し、ライスとサカも選ばれた。ただし、DFとGKには世代をまたぐ変更を加えている。
- AFP
ヴィエイラがピッチ上の采配を解説する
ヴィエラは、ジルベルト・シルバより先にライスを中盤に起用した。右サイドにはリュングベリではなくサカを選んだ。守備ではキャンベルを残し、トゥーレの代わりにガブリエルを起用すると述べた。また、ティンバーを右サイドバックとして使う可能性にも言及した。
「GKはレーマンよりラヤが良い。右SBにはティンバーを起用する。トゥーレとキャンベルではキャンベルを残し、トゥーレをガブリエルと交代する」
アシュリー・コールはそのまま。右サイドはリュングベリよりサカを起用。前線はアンリとベルカンプに変更なし。左サイドはピレスを残し、ギルベルトの代わりにライスを起用する」
やはりウェンガーを監督に選ぶ
合同チームの監督を選ぶよう求められたヴィエラは、アルテタの成長を称賛しつつも、最終的にはヴェンゲルを支持した。
ヴィエラは「アルテタは数年でチームを再生し、多額の資金も投入した。だが、私やティエリを好条件で獲得してくれたアルセーヌを選ぶ」と語った。
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アーセナル、歴史的な優勝を目指す
アーセナルは最終節でクリスタル・パレスに勝てば22年ぶりのリーグ優勝が決まる。そのあと、5月30日にブダペストで行われるパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に挑む。