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パトリック・ヴィエラがセネガル代表監督に就任、初招集メンバーからサディオ・マネを外す
ビエイラがセネガル代表の指揮を執り、大胆な選考方針を示す
パトリック・ヴィエラがダカールでセネガルの新監督として正式にお披露目され、国際舞台での競争力維持と2030年に向けた強化を目指す4年間のサイクルが始動した。セネガルサッカー連盟のアブドゥライェ・ファル会長は、この人事を代表チームにとって絶対に必要なものだと述べた。
ダカール生まれで、8歳の時にフランスへ移った50歳の指揮官は、セネガル代表の指揮を執ることを極めて個人的な意味を持つ帰郷だと表現した。
最初の大きな決断として、ヴィエラは29人に拡大したメンバーを発表。戦術面で大幅な調整が施されるとともに、著名選手の落選も含まれている。
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監督が復帰は心に従ったものだと強調、マネはメンバー外に
記者団に対応したビエラは、連盟からのオファー受諾は金銭的利益ではなく感情に突き動かされた決断だったと強調し、国の高い期待に応えるため全力を尽くすと誓った。しかし、最初の招集で最大の話題となったのは、絶対的エースFWサディオ・マネの不在だった。
ビエラは、アル・ナスル所属の同選手が軽度の身体的な問題により招集外となったと説明しており、それは2人が直接電話で話した後のことだった。
「先ほども話したように、私はここダカールで生まれた。両親もダカール生まれだ。家族全員、そして私の歴史はここダカールにある。だから、この代表チームを引き受けることは、私のキャリアにおける新たな一歩ではなく、故郷への帰還なんだ」とビエラは語った。さらにマネについては、「サディオの不在についてだが、私は彼と電話で話した。彼には身体的な問題があり、そのため今回のキャンプには帯同しない。ただ、次のキャンプには間違いなく加わるだろう」と付け加えた。
GK陣の再編と7人のデビュー組が新時代の到来を示す
ビエラの招集メンバーは、完全な構造改革ではなく、継続性と新戦力を意図的に織り交ぜたものとなっている。エドゥアール・メンディの代表引退を受け、指揮官は4人のGKを招集し、モンツァのンガニュ・デンバ・ティアムとASサンテティエンヌのマムール・ンディアエを初招集した。
このグループには7人の初選出選手が含まれており、モナコのCBサディブ・サネ、オセールのSBラミーヌ・シ、FCメスのFWパプ・ムサ・ファルらが名を連ねている。
「重要なのはゼロから始めないことだ」とビエラは付け加えた。「私はすべてを壊したり、すべてを投げ捨てたりするつもりはない。成し遂げられてきたものを維持しつつ、4年間のサイクルを始めるつもりだ」
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再編されたチームがアフリカネーションズカップ予選の試練に備える
再編されたセネガルの29人のメンバーは、厳しい国際日程を前にただちに合流する。セネガルは9月25日、マプトで行われるモザンビーク戦で2027年アフリカネイションズカップ予選をスタートさせる。
その後、9月29日にエチオピアとのアウェー戦に臨み、最後は10月4日にマルセイユでコモロとの親善試合を行って今回の活動期間を締めくくる。
今後の試合は、マネ不在の中でビエイラが自身の戦術的原則を落とし込むための、いきなりの試金石となる。
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