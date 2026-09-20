記者団に対応したビエラは、連盟からのオファー受諾は金銭的利益ではなく感情に突き動かされた決断だったと強調し、国の高い期待に応えるため全力を尽くすと誓った。しかし、最初の招集で最大の話題となったのは、絶対的エースFWサディオ・マネの不在だった。

ビエラは、アル・ナスル所属の同選手が軽度の身体的な問題により招集外となったと説明しており、それは2人が直接電話で話した後のことだった。

「先ほども話したように、私はここダカールで生まれた。両親もダカール生まれだ。家族全員、そして私の歴史はここダカールにある。だから、この代表チームを引き受けることは、私のキャリアにおける新たな一歩ではなく、故郷への帰還なんだ」とビエラは語った。さらにマネについては、「サディオの不在についてだが、私は彼と電話で話した。彼には身体的な問題があり、そのため今回のキャンプには帯同しない。ただ、次のキャンプには間違いなく加わるだろう」と付け加えた。