Crystal Pix
翻訳者：
パトリックが完璧なスタート！ ドルグが夢のチャンピオンズリーグデビューでアシストとクリーンシートを記録
ドルグ、欧州デビューでチャンスをつかむ
パトリック・ドルグは、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでアゼルバイジャンのサバフを4-0で一蹴した一戦で、UEFAチャンピオンズリーグのデビューを印象的なものとした。休養したルーク・ショーに代わって左SBに入った若きサイドバックは、攻守両面で完成度の高いプレーを披露した。
ドルグは、正確なニアへのクロスでマテウス・クーニャの先制点をアシストし、いきなり存在感を示した。
さらにブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスにも得点が生まれ、マンチェスター・ユナイテッドが危なげなく勝利を収めた。
- APL
サイドバックがオールド・トラッフォードの熱狂的な雰囲気を満喫
試合終了後に『MUTV』の取材に応じたドルグは、欧州最高峰の舞台でプレーする機会を得られたことへの感謝を口にした。デンマーク人DFは、チャンピオンズリーグ初出場となったオールド・トラッフォードの熱狂的な雰囲気を称賛した。
また、自身の貢献とマイケル・キャリック率いるチームのパフォーマンス全体の両方を強調した。
「僕にとって初めてのチャンピオンズリーグ出場なので、信じられないような気持ちだ」とドルグは述べた。「雰囲気は素晴らしかった。この大会でプレーする機会を得られたことにただ感謝しているし、自分のパフォーマンスにもチームのパフォーマンスにも本当に満足している」
無失点が守備陣の士気を高める
攻撃面での貢献に加え、ドルグはユナイテッドが2026-27シーズン初のクリーンシートを記録したことに大きな満足感を示した。直近の国内戦では失点が続いていただけに、サバフを無失点に抑えたことは最終ラインにとって重要な節目となった。
このDFは、クリーンシートを達成したことがGKセンネ・ラメンスと守備陣全体に大きな自信をもたらすと述べた。
ドルグは「勝ち点3を取ることは本当に重要だったし、クリーンシートも同様だった。最近は多くの失点をしていたからだ。守備陣全員と、ゴールにいるセンネに自信を与えてくれる」と説明した。
- Getty Images Sport
若手がマンチェスター・ダービーの試練に備える
この決定的な勝利により、ユナイテッドは日曜日に行われるプレミアリーグ首位マンチェスター・シティとの大一番、マンチェスター・ダービーに向けて理想的な勢いを手にした。ドルグは、サバフ戦での無失点が、この先のより厳しい戦いに向けて準備を進めるチームにとって大きな助けになるとの考えを示した。
この若手は、定位置争いが激化する中で、欧州の舞台で見せた印象的なパフォーマンスを今後につなげることを目指している。
「週末のダービーに向けてだけでなく、その先の試合に向けても自信になる」とドルグは締めくくった。
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