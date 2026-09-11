パトリックが完璧なスタート！　ドルグが夢のチャンピオンズリーグデビューでアシストとクリーンシートを記録

パトリック・ドルグは、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでアゼルバイジャンのサバフを4-0で一蹴した一戦で、UEFAチャンピオンズリーグのデビューを印象的なものとした。休養したルーク・ショーに代わって左SBに入った若きサイドバックは、攻守両面で完成度の高いプレーを披露した。

ドルグは、正確なニアへのクロスでマテウス・クーニャの先制点をアシストし、いきなり存在感を示した。

さらにブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスにも得点が生まれ、マンチェスター・ユナイテッドが危なげなく勝利を収めた。