パトリス・エヴラが「理想の」新マンチェスター・ユナイテッド監督を指名、コール・パーマーにレッドデビルズ移籍を促す―カルロス・テベスの看板悪戯への究極の復讐をマンシティに果たせ
エンリケは夢だが、キャリックがDNAを保持している
キャリックがルーベン・アモリムの後任として暫定監督に就任して以来、ユナイテッドは大幅に復調している。彼の指揮の下、チームは6勝1分1敗という成績を残している。多くの人が、この元ミッドフィールダーに正式な監督職を任せるべきだと主張している一方、一部の評論家は、レッドデビルズは他の候補者を探すべきだと主張している。
この問題について、エブラはステーク誌に次のように語っています。「私はマンチェスター・ユナイテッドの取締役会やジム・ラトクリフ卿とは話をしていませんが、率直に言って、PSG やナセル・アル・ケライフィ氏を軽視する意図はまったくありませんが、ルイス・エンリケ氏がマンチェスター・ユナイテッドに最適な監督だと思います。私は彼の人柄、彼の哲学、そして彼が人生で経験し、それを乗り越えたことが彼の人格を物語っていると思います。 リオネル・メッシ、キリアン・ムバペ、ネイマールといった選手を擁していないにもかかわらず、PSG でチャンピオンズリーグ優勝という偉業を成し遂げた彼の仕事ぶりは、素晴らしいものです。選手たちは、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするには、本当に一生懸命努力しなければなりません。たくさん走らなければならないでしょう。エンリケは、そのことを選手たちに理解させるだろうと思います。しかし、マイケル・キャリックを軽視すべきではないと思います。彼は素晴らしい仕事をしてきました。私たちは彼にチャンスを与える必要があります。 人々はマンチェスター・ユナイテッドに素晴らしい監督を求めているが、現時点で必要なのはクラブと選手を理解する人物だ。エンリケは天才的な戦術家で選手との接し方も優れているが、キャリックにもチャンスを与える価値があると思う。
コール・パーマーのテベス式復讐ミッション
監督席の向こう側で、エブラはプレミアリーグに衝撃を与え、マンチェスター・シティとの因縁を決着させるセンセーショナルな移籍案を提案している。彼はチェルシーのエース、コール・パーマーに対し、カルロス・テベスのエティハド移籍とそれに続く「RIPファーギー」横断幕への完璧な返答として、レッドデビルズへの物議を醸す移籍を強く促した。 「コール・パーマーよ、かつてカルロス・テベスがマンチェスター・ユナイテッドを苦しめたように、君がマンチェスター・シティを苦しめたいなら、大歓迎だ！」とエブラは宣言し、イングランド代表選手をユナイテッド攻撃陣の新たな顔として迎え入れるよう呼びかけた。
この移籍にロマンを感じつつも、元左サイドバックは「ユナイテッドのユニフォームの重みは、スタンフォード・ブリッジで現在経験しているものよりはるかに大きい」と警告した。「コール・パーマーは非常に有望な才能で新星だ。チェルシーと大型契約を結んでいるから、移籍できるかはわからない。もしユナイテッドでプレーしたいなら、両手を広げて歓迎する」と述べた。 「マンチェスター・ユナイテッドでプレーする以上、良い月を過ごすだけでは不十分だ。年間を通じて結果を出さねばならない。それがこのクラブでプレーするプレッシャーだ。パーマーがユナイテッドのレベルを引き上げるかどうかは断言できない。チェルシーとは異なるプレッシャーがそこにあるからだ」
守備の安定性に焦点を当てる
パーマーのような攻撃的選手を獲得できる見通しはファンにとってはエキサイティングなものだが、エブラは、リクルートチームにとって当面の優先事項はバックラインでなければならないと主張した。彼は、パーマーの負傷歴が懸念事項であり、プレミアリーグの激しさを考えると、ユナイテッドは、常に選手を起用できる状態にない選手を抱える余裕はないと指摘した。 エブラにとって、優れたユナイテッドの基盤は堅固な守備にあると確信しており、ファーガソン監督退任後のクラブは安定性を欠き、この特徴を欠いていると感じている。
「現時点では、マンチェスター・ユナイテッドの守備力の向上に重点を置いています。パーマーは多くの負傷歴があり、体調を回復させる必要があります」とエブラは警告した。彼は、個人の輝かしい活躍も歓迎されるものの、チーム全体の規律こそが、最終的にはクラブをヨーロッパサッカーの頂点に返り咲かせる要素であると確信している。
マンチェスター・ユナイテッドの今後の道
オールド・トラッフォードでは、ニューカッスル戦での現実的な結果にもかかわらず、依然として圧倒的に前向きな雰囲気が続いている。3位につけるレッドデビルズは、キャリック体制初の敗戦が勢いの崩壊ではなく一時的な後退に過ぎないことを証明しようと意気込んでいる。
珍しくスケジュールに余裕があるユナイテッドは、週中の試合がないため、キャリック監督が戦術を微調整するための貴重な7日間のトレーニング期間を確保できた。目標は明確だ：アストン・ヴィラとの日曜日の「6ポイントマッチ」に向けたチーム準備を整えること。この一戦はトップ4争いの行方を左右する可能性を秘めている。
