パトリス・エヴラが「理想の」新マンチェスター・ユナイテッド監督を指名、コール・パーマーにレッドデビルズ移籍を促す―カルロス・テベスの看板悪戯への究極の復讐をマンシティに果たせ

監督席の向こう側で、エブラはプレミアリーグに衝撃を与え、マンチェスター・シティとの因縁を決着させるセンセーショナルな移籍案を提案している。彼はチェルシーのエース、コール・パーマーに対し、カルロス・テベスのエティハド移籍とそれに続く「RIPファーギー」横断幕への完璧な返答として、レッドデビルズへの物議を醸す移籍を強く促した。 「コール・パーマーよ、かつてカルロス・テベスがマンチェスター・ユナイテッドを苦しめたように、君がマンチェスター・シティを苦しめたいなら、大歓迎だ！」とエブラは宣言し、イングランド代表選手をユナイテッド攻撃陣の新たな顔として迎え入れるよう呼びかけた。

この移籍にロマンを感じつつも、元左サイドバックは「ユナイテッドのユニフォームの重みは、スタンフォード・ブリッジで現在経験しているものよりはるかに大きい」と警告した。「コール・パーマーは非常に有望な才能で新星だ。チェルシーと大型契約を結んでいるから、移籍できるかはわからない。もしユナイテッドでプレーしたいなら、両手を広げて歓迎する」と述べた。 「マンチェスター・ユナイテッドでプレーする以上、良い月を過ごすだけでは不十分だ。年間を通じて結果を出さねばならない。それがこのクラブでプレーするプレッシャーだ。パーマーがユナイテッドのレベルを引き上げるかどうかは断言できない。チェルシーとは異なるプレッシャーがそこにあるからだ」