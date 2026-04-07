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パトゥ、アンチェロッティとの関係について：「自分の犬の名前を僕と同じ名前にしたんだ」

アレシャンドレパト
カルロ・アンチェロッティ
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元ロッソネリのスターが最高の思い出を振り返る

元ミランのスター、アレクサンドル・パトゥーが、ベテラン監督カルロ・アンチェロッティの下で輝いた「ロッソネリ」時代の黄金期について、その舞台裏を明かした。

パトゥーは、CBSスポーツ・ゴラッツォとの独占インタビューで、ミランでの日々や引退後の生活について深く語った。

パトゥーは2007年に10代の若さでミランに加入し、2009年には「ゴールデンボーイ」賞を受賞、2010-11シーズンにはセリエA優勝を果たした。

  • 神話のリスト……呆然とする

    このような名門クラブにこれほど若い年齢で加入することは、必ずしも簡単な移籍ではなかったとパトゥーは語った。「ミラノに来た時、私は一人でロッカールームへ向かった」。

    彼は続けた。「ロッカールームのあちこちに貼られた写真や名前を見て、私は圧倒された。カカ、シードルフ、ピルロ、ガットゥーゾ、マルディーニ、そしてロナウドも。私は『うわぁ…』と呟いた。本当に素晴らしい光景だった」。

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  • 彼は自分の犬に私の名前をつけた

    アンチェロッティ監督との関係について、パトゥーは、このイタリア人ベテラン監督こそが、ミラノでの生活に最も安定感を与えてくれた人物だと語った。

    二人の間の交流は今も続いており、親密な関係を築いていると強調し、その証拠として「アンチェロッティは自分の犬に『パトゥー』と名付けた。それほど親しかったんだ」と説明した。

    さらに彼はこう続けた。「アンチェロッティは単なる監督以上の存在だ。友人であり、父親のような存在だ。私がミランにいた時、17歳だった。だから私が到着した時、彼はミランェッロのゲートまで来て、私の手を握り、『よし、中へ入りなさい。他の選手たちに紹介したい』と言ってくれたんだ」。

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    彼は続けた。「彼は選手一人ひとりに話しかけ、『みんな、これがパトゥだ』と言った。選手たちは『やあ、パトゥ。幸運を祈るよ。俺たちは君のためにここにいる』と応えた。」

    そしてこう語った。「だからこそ、アンチェロッティは単なる監督以上の存在であり、紳士だと思っている」。

    パトゥは、アンチェロッティがサッカー界の偉大な監督の一人であることに疑いの余地はなく、次のように語った。「私にとって、彼は史上最高の監督だ」