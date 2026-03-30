パドヴァーノ：「刑務所で看守に『金をケツに突っ込め』と言われた。17年間の地獄のような日々だったが、ヴィアリだけは私を見捨てなかった数少ない人物の一人だ」

ミケーレ・パドヴァーノは、司法の誤りによって経験した苦難について語っている。国際的な麻薬密売の資金提供者であるとの容疑で逮捕され、2023年1月に無罪判決が下るまで収監されていた。





ユヴェントスの元FWは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューで次のように語った。「間違いなく地獄のような日々でした。何よりも、自分は無実であり、事件とは全く無関係だとずっと分かっていたからです。17年間、不当な扱いと闘ってきました。刑務所生活は私の人生を奪いましたが、今は取り戻しました。私にとって、この無罪判決はチャンピオンズリーグ優勝に匹敵する価値があります」。





「一番辛かった瞬間？たくさんあったが、おそらく独房生活だろう。何日も誰にも会わずにいると、自分を見失ったような気分になる。言葉では言い表しにくい感覚で、時間が全く過ぎないように感じる。さらに、その時期は妻も捜査の対象になっていた――7ヶ月後に不起訴となったが――電話さえかけられなかった。 最後に、看守たちの私に対する扱いです。それは本当に辛かった。私がサッカー選手だったことも一因だったと思います。ある看守は『お前の金は今、ケツに突っ込んでおけ』と言いました。別世界の話です。カラビニエリは私を「お前」と呼び、足拭き布のように扱いました。彼らは最初から私の尊厳を踏みにじろうとしていたのです」。



