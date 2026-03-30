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パドヴァーノ：「刑務所で看守に『金をケツに突っ込め』と言われた。17年間の地獄のような日々だったが、ヴィアリだけは私を見捨てなかった数少ない人物の一人だ」

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G. Vialli
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ユヴェントスの元FWが、司法の誤りによる苦難の日々を語る。

ミケーレ・パドヴァーノは、司法の誤りによって経験した苦難について語っている。国際的な麻薬密売の資金提供者であるとの容疑で逮捕され、2023年1月に無罪判決が下るまで収監されていた


ユヴェントスの元FWはラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューで次のように語った。「間違いなく地獄のような日々でした。何よりも、自分は無実であり、事件とは全く無関係だとずっと分かっていたからです。17年間、不当な扱いと闘ってきました。刑務所生活は私の人生を奪いましたが、今は取り戻しました。私にとって、この無罪判決はチャンピオンズリーグ優勝に匹敵する価値があります」。


「一番辛かった瞬間？たくさんあったが、おそらく独房生活だろう。何日も誰にも会わずにいると、自分を見失ったような気分になる。言葉では言い表しにくい感覚で、時間が全く過ぎないように感じる。さらに、その時期は妻も捜査の対象になっていた――7ヶ月後に不起訴となったが――電話さえかけられなかった。 最後に、看守たちの私に対する扱いです。それは本当に辛かった。私がサッカー選手だったことも一因だったと思います。ある看守は『お前の金は今、ケツに突っ込んでおけ』と言いました。別世界の話です。カラビニエリは私を「お前」と呼び、足拭き布のように扱いました。彼らは最初から私の尊厳を踏みにじろうとしていたのです」。


  • 「すべては、友人に金を貸したことから始まった。彼とは昔から知り合いだった。経済的には余裕があったし、困っている人を助けるのは私にとって何の問題もなかった。むしろ喜んでのことだった。だが、彼がその3万5千ユーロをどう使うのかは知らなかった。私は何も知らされていなかった。ただ『君はトラブルメーカーだから、奥さんに渡すよ』と言っただけだった。 」とだけ言ったんです。冗談めかしてね。ところが、私たちの何気ない電話のやり取りが、暗号化された言葉を使った秘密のメッセージだと誤解されてしまったんです。私たちは「馬」「クレーン」「土地」といった言葉を話していましたが、捜査官たちにとっては、コカインの取引に関するコードネームだと見なされたようです。幸い、真実が勝りました。もちろん、私が失ったものは、誰も返してはくれません。」


    「やり遂げられないのではないかと怖かったか？　第一審と控訴審での2度の敗訴の後、少しはそうだった。どちらかといえば、自分の無実を証明できないのではないかと怖かった。でも、私は獅子のように戦い、決して諦めなかった。粘り強さは、私が最も自負している資質だ。ピッチの上でもそうだった」。


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  • 「サッカー界は見捨てたのか？　確かに、多くの人が私に見切りをつけ、失望させた。そう、その通りだ。経験したすべてが、私をリセットする助けになった。 誰が真の友人であり、誰が単なる利害関係で近づいてきたのかが分かった。逮捕された時、私はプレーを辞めてアレッサンドリアのゼネラルマネージャーをしていた。刑務所生活は、世間からもサッカー界からも私を締め出した。一瞬にして、誰も自分のことを覚えていないかのように思えるんだ」。


    「ルカ・ヴィアリは兄弟のような存在だった。彼が毎週、妻のアドリアナに電話をかけて、私の様子を気にかけてくれていたことは知っている。私たちはいつもとても仲が良かった。ユヴェントスでプレーしていた時も、ロンドンにいた時も、いつも一緒にいた。彼が私の無罪判決を喜ぶ間もなく亡くなってしまったと思うと胸が痛む。いつもそう言ってくれて、支えてくれた彼なのに。でも、きっと天国で歓喜しているはずだ。」



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